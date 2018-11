Ze zákulisí UFC v Praze: Jak dlouho se jednalo a jaká bude kapacita?

Oznámení příjezdu UFC do Prahy způsobilo poprask. Nejslavnější organizace bojových sportů města pro své akce dlouze vybírá. Ohledně české metropole se rozhodovalo tři roky.

„Podle dosavadních informací se UFC Fight Night pro příští rok plánuje jen v Praze a Londýně. To je obrovský úspěch nejen pro nás, ale celkově pro Českou republiku,“ řekl Robert Schaffer, ředitel O2 areny. „Nepochybujeme o tom, že o akci bude zájem. A je to pro nás čest, že si nás společnost UFC vybrala jako lokálního partnera.“

Nejcennější tři písmena světa sklízí veliký úspěch tradičně ve všech městech, kam se svou velkolepou sportovní show dorazí. V srdci Evropy tomu tak ale bude poprvé.

„Cestu k UFC jsme započali někdy před třemi lety. Jednalo se o první kontakt, který vzešel z naší strany. Takže se to podařilo po dlouhém snažení,“ uvedl Jaroslav Svoboda, šéf programového oddělení O2 areny. „K tomu, že se podařilo UFC přesvědčit, samozřejmě pomohly úspěšné galavečery organizace XFN a v listopadu turnaj Oktagon 10. Byly to akce, které ukázaly, jak rychle rostoucím sportem tu MMA je. A vnímá to samozřejmě i UFC, které dlouhodobě kolem České republiky nenápadně našlapuje,“ dodal Svoboda.

Komunikace s UFC je velmi náročná. Za dobu vyjednávání s O2 arenou kvůli akcím po celém světě organizátoři slavné značky vystřídali několik časových pásem. Minulý pátek dorazil do Prahy plně profesionální tým, který má na starost produkci a televizní záležitosti. Během tří hodin došlo k nastavení celé akce z pohledu diváků a televize. Jednání prý bylo velmi intenzivní a bylo znát, jak je si UFC vědoma své pozice na trhu.

„UFC je dobře namazaný stroj. Ač mají na přípravu jen tři měsíce, oni dobře vědí, co chtějí. Věřím, že to skvěle zvládneme,“ doplnil Schaffer.

V Londýně sídlí plně etablované zastoupení UFC. Tam se také budou rozhodovat záležitosti týkající se samotného výběru zápasníků. Z České republiky přitom americký gigant získal doporučení na tuzemské bojovníky. Účast má zatím jistou jen Lucie Pudilová a na zahraničních serverech se zmiňují jména ruských zápasníků.

Organizačně bude turnaj Fight Night řešen podle standardů UFC. Na ploše v O2 areně budou okolo oktagonu klasické řady sedadel. Nejdražší vstupenky budou ty nejblíže kleci.

Největší pražská hala je skvěle dostupná i fanouškům z ostatních zemí. Přesto se předpokládá, že bude publikum tvořeno více jak ze dvou třetin českými fanoušky. Očekává se, že akci bude na místě sledovat 15 tisíc diváků. O2 arena přitom dokáže pojmout mnohem více.

„Ano, máme tady rekord, kdy na hudební skupinu Metallica dorazilo přes 20 tisíc fanoušků, ale tehdy bylo centrální publikum a na ploše lidé stáli. Tady ale budou sedět, proto se kapacita snižuje,“ vysvětlil Schaffer. „Velký počet míst pak také zabírají blokace pro kamery.“

V záři 2017 se v pražském svatostánku sportovních a kulturních událostí konal Laver Cup, který byl maximálně úspěšný. Akci UFC považují provozovatelé areny za další mimořádnou událost světového formátu.