Potvrzeno! UFC míří do Prahy. Jistotu zápasu má zatím jen Pudilová

Žádné dohady, teď už je vše oficiální. UFC dorazí do Prahy. Stane se tak v sobotu 23. února 2019. V pražské O2 areně se odehraje UFC Fight Night. Vstupenky budou ve veřejném prodeji již od 7. prosince v 10.00 hodin. Jména jednotlivých zápasníků, kteří předvedou tuzemskému publiku své kvality, se budou uveřejňovat postupně. Již teď se ale ví, že do klece vstoupí i česká bojovnice Lucie Pudilová, která pod slavnou značkou už zápasila čtyřikrát, dvakrát vítězně.

„Je to neuvěřitelné. Mám velikou radost,“ neskrývá nadšení Pudilová. „Myslím si, že mě domácí publikum požene k tomu nejlepšímu výkonu. A doufám, že mi bude fandit celá republika.“

Rodačka z Příbrami si v oktagonu UFC už vybojovala značný respekt. Naposledy sice prohrála těsně na body s Irene Aldanovou z Mexika. Ale tvrdý souboj byl oceněn bonusem za Bitvu večera turnaje UFC 228.

„Pro náš malý nekomerční klub KBC Příbram to znamená strašně moc,“ říká Ladislav Erdélyi, trenér Pudilové. „Je skvělé, že se Lucka může ukázat před domácím publikem. Předvede určitě to nejlepší, co v ní je, a fanoušci nebudou zklamaní. Ať už bude její soupeřkou kdokoliv.“

Do zápasu s Pudilovou by mohla nastoupit například Němka Katharina Lehnerová, která si o tento souboj řekla přes Instagram. „Slyšel jsem, že Lucie bude připravena 23. února. Já také! Prosím, aby se tento souboj uskutečnil,“ napsala Lehnerová matchmakerům (určují složení zápasů) UFC.

Pudilová na její výzvu zatím nereagovala, ale rozhodně by uvítala, znát jméno soupeřky s dostatečným předstihem.

„Konečně se budu moci pořádně připravit. O těch předešlých zápasech jsem se často dozvídala na poslední chvíli a neměla jsem tak ani dostatek času na přípravu,“ dodává spokojená bojovnice.

Nyní už se bude jen čekat, jaké další české jméno se na kartě turnaje UFC Fight Night v Praze objeví. Příjezd sedmé nejcennější sportovní značky světa znamená pro český sport mimořádnou událost a dokazuje, jak obrovským fenoménem se v Česku MMA stává.

„Během pokračující expanze UFC po Evropě jsme Českou republiku dlouho sledovali. Jsme nesmírně rádi, že našim nadšeným českým fanouškům konečně přivezeme první akci,“ uvádí David Shaw, senior viceprezident UFC. „Těšíme se, že v této zemi posílíme značku UFC a pomůžeme k dalšímu růstu MMA. Bude to skvělý večer!“

Ceny vstupenek budou začínat na 990 Kč. Členové Fight Clubu budou mít možnost pořídit si vstupenky už ve středu 5. prosince od 10.00 hodin. Předem registrovaní fanoušci získají přístup k nákupu ve čtvrtek 6. Prosince, taktéž v 10.00 hodin. O 2 arena by pro tuto akci měla pojmout 15 tisíc diváků.

