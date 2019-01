Díky, pane McGregore. Japonec, který brečel v ringu, přijal krutou výzvu | iSport.cz

Očekávaný duel ze samotného konce minulého roku byl velkou událostí. Japonský zápasník, který do té doby neprohrál jediný zápas, měl před soubojem s americkým šampionem Floydem Mayweatherem silné řeči a chtěl před domácím publikem zaznamenat další výhru. V ringu ale nakonec vydržel pouze 140 sekund a po pořádné lekci se rozbrečel.

Nyní má na něj políčeno další známé jméno. Exhibiční souboj, po němž Nakusawa prohlásil, že svého soka podcenil, totiž sledoval také bývalý šampion UFC v nízké a pérové váze Conor McGregor. A právě irský bijec, jenž se naposledy v kleci ukázal v říjnu, kdy podlehl Chabibu Nurmagomedovovi, dostal na dvacetiletého Asiata chuť a vyzval jej ke vzájemnému měření sil.

Třicetiletý borec tak učinil prostřednictvím Twitteru. „Přeji si odjet do Tokia a tam se střetnout s Tenšinem v rámci exhibičního MMA zápasu. Ještě před začátkem léta. Prosím, naplánujte to. Se srdečným pozdravem, váš šampion,“ napsal.

Nereálná možnost? Ne tak docela. Nasukawova reakce totiž na sebe nenechala dlouho čekat „Drahý pane McGregore, moc vám děkuji, že jste si vzpomněl na mé jméno. Jsem poctěný, že byste se chtěl se mnou utkat. V kategorii do 58 kilogramů bychom se pravděpodobně mohli v budoucnu střetnout,“ dal naději stoupencům bojových sportů, že se dočkají dalšího pikantního souboje.

Pokud ke zmíněnému utkání dojde, bude McGregor, který by musel shodit kolem dvanácti kilogramů své váhy, favoritem. Případným vítězstvím by si znovu přišel na pěknou sumičku a získal uznání svých příznivců, kteří mu nemohou zapomenout jeho nesportovní excesy. Nemalou motivaci by měl samozřejmě i Nasukawa, kterého jeho vyzyvatel označil za Jackieho Chana.