Vše o UFC v Praze! Svátek MMA v Magazínu Plus na 68 stranách | iSport.cz

Rozhovor s Lucií Pudilovou i mnoho detailů o slavné UFC - to a mnohem víc najdete v pátečním Sport Magazínu Plus! • koláž iSport.cz

To nejlepší, co můžete vidět v rámci celosvětového fenoménu MMA, se řítí do Prahy. Moderní gladiátoři z organizace UFC předvedou v sobotu 23. února ve vyprodané O 2 Areně gigantickou show. V akci bude i jediná česká zástupkyně, Lucie Pudilová. Jak se na souboj s obávanou Američankou Liz Carmoucheovou chystala? Jak na UFC vzpomíná Karlos Vémola? To všechno najdete ve Sport Magazínu Plus (68 stran), který vychází v pátek a je kompletně věnovaný UFC v Praze.