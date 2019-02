Praha UFC 2019: Program, lístky, zápasy. Vše o MMA akci roku | iSport.cz

UFC v Praze: Místo a datum

První galavečer UFC v Česku se koná v největší v hale v zemi, pražské O2 areně. Premiéra nejslavnější organizace MMA se odehraje v sobotu 23. února 2019.

Program zápasů

Polotěžká váha: Jan Blachowicz vs. Thiago Santos

Bantamová váha: John Dodson vs. Petr Jan

Těžká váha: Stefan Struve vs. Marcos Rogerio de Lima

Velterová váha: Michel Prazeres vs. Ramazan Jemejev

Pérová váha: Daniel Teymur vs. Chris Fishgold

Ženská muší váha: Liz Carmoucheová vs. Lucie Pudilová

Ženská muší váha: Veronica Macedová vs. Gillian Robertsonová

Polotěžká váha: Magomed Ankalajev vs. Darko Stošič

Polotěžká váha: Gian Villante vs. Michal Oleksiejczuk

Velterová váha: Carlo Pedersoli vs. Dwight Grant

Lehká váha: Damir Ismagulov vs. Joel Alvarez

Česká stopa v UFC v Praze

Jedinou českou zástupkyní, která se v pražské O2 areně představí, je Lucie Pudilová. Ostřílená ranařka se ve slavné soutěži postaví do klece již popáté a pokusí se vybojovat v UFC svou třetí výhru. Proti ní bude bývalá americká mariňačka Liz Carmoucheová, pro Pudilovou to navíc bude první zápas v nižší váhové kategorii, než kde bojovala doposud.

Dlouho se spekulovalo, zda ji doplní nějaké další české jméno, to se ale nestalo. Samotné UFC však o české bojovníky zájem mělo. Nabídku dostal Jiří Procházka, ten však má platnou smlouvu v japonské organizaci Rizin, kterou chce dodržet.

Další, kdo potvrdil zájem z UFC je David Dvořák. Ten však stejně jako Procházka nabídku odmítl. Rozhodl se tak, protože slavná soutěž bude rušit jeho váhovou kategorii (muší) a na postup do vyšší se prý zatím necítí.

Dlouho se spekulovalo i o tom, zda UFC sáhne po svém bývalém zápasníkovi Karlosi Vémolovi, který si smlouvu přál. Nabídka ale nepřišla a Pudilová tak bude jedinou českou bojovnicí.

Vstupenky na UFC v Praze

Prodej vstupenek na pražský galavečer začal 7. prosince a přestože v té době ještě nebyl znám žádný zápas, všechny se vyprodaly během pár dní. Prvnímu UFC v Čechách tak bude přihlížet vyprodaná O2 arena. Že se vstupenky vyprodaly ještě před oznámenými zápasy, trochu zamrzelo Jana Blachowicze, který si posteskl, že bude bojovat blízko své rodné zemi, ale nemůže mu fandit dostatek fanoušků.