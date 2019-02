Odchod Vémoly je zrada, tvrdí Kareš. Promotér XFN si stěžuje na spiknutí | iSport.cz

Kauza, která otřásla světem českých bojových sportů. Odchod Karlose Vémoly z organizace XFN. Jak situaci hodnotí promotér Petr Kareš a co říká na vlnu kritiky? To prozradil v dalším díle pořadu Fight! „To, co se stalo, připravoval Vémola dlouhou dobu,“ tvrdí například a nabízí řešení situace: „Nechci, aby se do XFN vrátil, ale aby splnil, co fanouškům slíbil.“