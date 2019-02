Vémola nejen o přestupu: Zadarmo zápasit nebudu! XFN neplní podmínky | iSport.cz

Co tedy rozhodlo o Vémolově přesunu z XFN do stáje největšího rivala? "Je to pro mě obrovská výzva. Rozhodlo také nemorální chování XFN k mnoha zápasníkům a také finance. Ne, že by byly větší, ale budu mít jistotu, že je vždy včas dostanu," odpovídal Vémola.

Společným motivem řady otázek byly dotazy na zrušené zápasy s Martinem Šolcem a Patrikem Kinclem. "Oba dva za mnou můžou přijít do Oktagonu a nebo chceš, abych s nimi nastoupil znovu zadarmo? Nejsem to já, kdo neplní podmínky. Bohužel je to XFN," napsal Vémola jednomu z fanoušků.

"Zápas se Šolcem se pokusíme fandům doručit, aby na chyby XFN nedopláceli fanoušci a soupeř, který se na mě připravuje," slíbil 33letý zápasník gymu London Shootfighters.

Řeč přišla také na často diskutovaný doping... "Jediný, kdo mě nařkl z dopingu, je Kincl, který se nedokáže smířit s prohrou. Narozdíl od něj jsem by Xkrát testovaný. A až se zavede dopingová kontrola, tak ji vždy rád podstoupím."

A co oblíbený Terminátor a návrat do "ligy mistrů" bojových sportů jménem UFC? "Já nehledám zkratky. Budu dál vyhrávat a dříve nebo později se tam dostanu," je si jistý Vémola.

Karlos Vémola Soldier of god, 17. února 2019 Vémola vs. Romero. Jak by tento zápas probíhal? Ten zápas by se mi moc líbil. Mám rád zápasníky, kteří jdou do fightu naplno. Ne jako Kincl, který před vámi tři kola utíká. Antonín Makoň, 17. února 2019 Ahoj Carlosi,fandím ti,ale pořád nevím,kde je pravda,xfn tvrdí,že jsi je podrazil,ty tvrdíš,že nesplnily to co měli,tak kde je pravda To se brzy ukáže. Pokud mě sleduješ, tak víš, že já vždy doručím, co jsem slíbil. I tu pravdu vám doručím. Lukáš, 17. února 2019 Karlosi, budeš na UFC v Praze? Pokud ne, proč? Ano, měl bych to i komentovat. Rado, 17. února 2019 Ahoj Karlos,myslis si ze z Oktagonu je rychlejsi cesta do UFC? Já nehledám zkratky. Budu dál vyhrávat a dříve nebo později se tam dostanu. Erik, 17. února 2019 Ahoj Karlosi, v první řadě Ti musím poděkovat, protože jsi mě přivedl k MMA. Začal jsem nedávno trénovat, ve 33 letech. Tvůj přestup byl šok, ale je to krok správným směrem, protože Oktagon je nejlepší organizace bez ohledu na kvalitu bojovníků. Moje otázka zní, v jaké váhové kategorii chceš jít s Atillou? V polotěžké váze bude výhoda na jeho straně... To bude, ale půjdu do toho. Slíbil jsem, že doručím, tak doručím. Palo Lukáč, 17. února 2019 Dobrý deň, Kto je vo vašej váhovej kategórii najlepší na svete a v čom je od vás lepší? Ďakujem V 84 je to široký pojem. Nejlepší fighter světa je Jon Jones. Celofan, 17. února 2019 Karlosi proc si myslis, ze te Kincl i jini narkli z dopingu? Jsi ochotny jit hajit cistotu zverejnenim par tydnu starym doping testem? Jediný, kdo mě nařkl z dopingu je Kincl, který se nedokáže smířit s prohrou. Na rozdíl od něj jsem by Xkrát testovaný. A až se zavede dopingová kontrola, tak ji vždy rád podstoupím. Alti, 17. února 2019 Karlosi, co budes delat az nekdy nekolikrat po sobe prohrajes (napr vlivem stari nebo sily soupere) Skoncis radeji po porazkach nebo na vrcholu? Na vrcholu. Lukas, 17. února 2019 Ahoj, chci se zeptat jaký byl / je tvůj vztah s Dana Whitem, udržujete spolu nějaký kontakt? Případně ví kde se momentálně pohybuješ a jak se ti daří? Děkuji za odpověď a GL. Všichni vědí, kde se momentálně pohybuju. Pavel, 17. února 2019 Neuvažujete o odchodu do polské KSW nebo jiné zahraniční organizace? Myslím, že těch přestupů letos bylo dost. Jirka, 17. února 2019 Ahoj Karlosi, proč si se vykašlal na UFC a dal přednost Oktagonu? Slyšel jsem, že si byl před podpisem Lidi toho napovídaj. Pavel Greim, 17. února 2019 Servus Karlos, podle me jsi udelal vybornej tah s prestupem do Oktagonu, protoze Novotny a Neruda maji lepsi kontakty na lepsi zahranicni soupere, ktery by te mohli posunout do UFC. Melo to pro tebe vahu, kdyz ses rozhodoval jestli jit do Oktagonu? Určitě. Fanda , 17. února 2019 Ahoj Karlosi, vlastne me nejakej Kincl ani XFN nezajima. Ja ti jen preju co nejvice uspechu v budouci kariere a navrat do UFC. Protoze lvi zerou prvni. Osss Respekt! Hanz, 17. února 2019 Karlosi, bude tvůj zápas v Ostravě spíš nějaká “rozpinkávačka” když máš hned na začátku dubna Prince? Žádný můj zápas není rozpinkávačka. Pokusíme se fanouškům doručit zápas se Šolcem, aby na chyby XFN nedopláceli fanoušci a soupeř, který se na mě připravuje. Levora, 17. února 2019 Zdravím Karlos, pokud by bylo možné, jak bys nejlépe vystihl svůj přestup do Oktagonu - byl by to spíš aspekt morální (chování XFN vůči Tvé osobě), sportovní (nová výzva, lepší soupeři) nebo finanční (lepší peněžní nabídka). Díky moc za odpověď. Levora Všechno... Obrovská výzva, nemorální chování XFN k mnoha zápasníkům a větší finance možná ne, ale jistota, že je vždy včas dostanu. David, 17. února 2019 Zdravím Karlos, ať to bylo jak to bylo mezi váma v XFN, tak si myslím, že vůči fanouškům by bylo fér odzápasit fighty se Šolcem a hlavně s Kinclem. Nezapomeň, že lvi nikdy před kořistí neutíkaj! 😉👊👊💪💪 Oba za mnou můžou přijít do Oktagonu. A nebo chceš, abych s nimi nastoupil znovu zadarmo? Nejsem to já, kdo neplní podmínky. Bohužel je to XFN. Patrik Kincl, 17. února 2019 Ahoj Karlosi, mam to s Karesem domluvene, udelas Vegha a jdem proti sobe v O2 do Vanoc! Proti tobě kdykoliv a kdekoliv (pod Oktagonem). Jiří Juřička, 17. února 2019 Budeš chtít zápasit s Pirátem i kdyby ho Kozma přejel? Ano. Prchča, 17. února 2019 Ahoj Karlosi, kamaráde jsi fakt borec, fighter jako kráva, jen jsem si koupil lístky na zápas s Kinclem,abych viděl jak ho rozbiješ a teď tam pojedu a nebudu se mít na co těšit. Vysekej celý Oktagon. Lvižerou první !!! Doufám, že XFN najde adekvátní náhradu a já ti to vynahradím v létě na Štvanici, pokud budeš chtít přijít. Karel, 17. února 2019 Vratis se nekdy k posilovani? Já jsem nikdy posilovat nepřestal. David, 17. února 2019 Komu bys fandil kdyby proti sobe zapasily Kincl z Piratem? Nefandil bych ani jednomu. Ale vím, že by malá tlustá 77 tenhle zápas určitě vyhrála. Daniel, 17. února 2019 S kym by byl těžší zápas, s attilou nebo s denisou procházkou, dík za odpověď ať se daří Já si myslím, že s Attilou. Attila je o trochu víc komplexní a má proti Procházkovi mnohem víc zkušeností. To nic nemění na tom, že Denisa je největší český talent a nebude dlouho trvat a právě on bude český král MMA. Petr, 17. února 2019 Cau karlos, myslis ze je oktagon ted nejlepsi organizace na ceskoslovenske scene? To se ukáže. BBBB , 17. února 2019 Cau, je podle tebe realny zapas Muradov/Kincl, a Kincl na to ho porazit? Zkus byt prosim objektivni, i kdyz ho nemas rad Pokud si XFN chce udržet určitou úroveň a zůstat přední československou organizací, tak tento zápas musí doručit. Zápas by byl velmi vyrovnaný, ale věřím, že by vyhrál Muradov. Michal, 17. února 2019 Cau Karlosi, drzim ti palce v tvy kariere a doufam ze se co nejdriv dostanes zpet do UFC tam kam patris. Budes mit na attilu nejakou specialni taktiku nebo se budes spolehat na klassiku, diky za odpoved Klasická vémolice! Lukas, 17. února 2019 Zdravím Karlosi fandím vám a je mi jedno u jaké budete organizace to záleží na vás hodně štěstí do dalších bitev s pozdravem Děkuju!

