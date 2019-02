První žena v UFC se Pudilové nebojí. Brazilská hvězda chce knockaut | iSport.cz

Carmoucheová, obávaná ranařka, která září zejména v boji na zemi, se na svůj nadcházející zápas připravovala svědomitě a podle svých slov si je svou výhrou téměř jistá. Z tvrdých úderů Lucie Pudilové si prý nic nedělá. „Nemá nic, čeho bych se bála. Připravovala jsem se jako vždycky, nezaměřovala jsem se na něco speciálně kvůli soupeřce,“ řekla lhostejně.

Američanka, která byla společně s Rondou Rouseyovou vůbec první ženskou zápasnicí v UFC, má sice oproti Pudilové o pár centimetrů méně, na její straně však stojí výhoda váhy. „Nemusím hubnout nic, váhu už mám hotovou. Na vážení chci jít jako první, abych pak měla čas odpočívat a třeba se podívat po památkách,“ prozradila.

Oproti ní Pudilovou čeká ještě shazování pěti kilogramů, aby se vešla do váhového limitu, který je do 57 kilogramů. Česká bojovnice si s tím však těžkou hlavu nedělá a věří, že žádné potíže se shazováním nenastanou. „Je to v pohodě. Ještě jsem nezačala vypouštět vodu, teď přijde na řadu vana a pocení, takže to půjde dolů,“ říká klidně a dodala: „Cítím se přímo skvěle, nemusím se tolik přejídat, jako když jsem bojovala v bantamové váze.“

Na tiskové konferenci nechyběla ani dvojice, která v sobotu večer obstará hlavní zápas večera. Až z Brazílie dorazil Thiago Santos, který se střetne s polským zápasníkem Janem Blachowiczem. „Je to komplexní bojovník, na zemi je podle mě velmi dobrý, ale jsem na něj připravený,“ věří si Brazilec. A prozradil i svou strategii: „Prostě ho knokautovat.“

I Blachowicz našel na svém soupeři silné stránky, na které si bude muset dát pozor. „Thiago je nebezpečný bojovník, především v postoji, tam si musím dát pozor. V postoji to mám taky rád, ale chci ho ukončit na zemi. Jsem bývalý thajboxer, takže se možná dočkáme malé přestřelky,“ lákal fanoušky na zajímavou podívanou.

Blachowicz pochází z Těšína, a tak se předvedl i svou češtinou. „Znám jen něco. Studený pivo, hranolky, smažený sýr, holky… prostě ta důležitá slova (smích). Dřív jsem mluvil česky, ale už nežiju v Těšíně, takže jsem za 11 let skoro vše zapomněl. Kdybych se tam vrátil a strávil tam dva, tři týdny, na všechno bych si vzpomněl,“ věří.

Kromě nich se poprvé uviděli i Nizozemec Stefan Struve s Brazilcem Marcosem Rogerio de Limou, Američan John Dodson s Rusem Petrem Janem a Američan Gian Villante s Polákem Michalem Oleksiejczukem.