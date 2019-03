Kareš o krizi XFN: Neustáli jsme to. Měli jsme moc drahých smluv | iSport.cz

Situace v MMA organizaci XFN je vážná. Promotér Petr Kareš nedávno sám přiznal nové komplikace. Například i další dluhy nebo spory mezi společníky. Kareš je navíc neustále kritizován například na sociálních sítích.

Kde se stala největší chyba? „Nepřiměřené zvyšování cen zápasníků. Jejich ceny jsou na desetimilionový trh příliš vysoké. A právě na to XFN doplatilo," vypálil na jednu z řady otázek.

Kareš připouští i svůj odchod. Ovšem za jedné podmínky. „Pokud by mně a ostatním majitelům XFN byla představena osoba, která by mě nahradila a představila by funkční koncept dalšího fungování XFN, pak bych z vedení odešel. Zatím jediný, kdo mě chtěl nahradit, byl Petr Ondruš, ale jeho koncept většinu majitelů XFN nepřesvědčil."

Čtenářům nabídl také svůj pohled na odchod Karlose Vémoly do konkurenční organizace Oktagon a potvrdil, že fanoušci po změnách v posledních týdnech mohou vracet vstupenky na již domluvené galavečery.

V sobotu odvysílá O2 TV Sport od 18 hodin galavečer XFN 17 v Brně, kde se představí šampion Machmud Muradov nebo veterán Martin Šolc i turnaj organizace Oktagon včetně zápasu Karlose "Terminátora" Vémoly.

Petr Kareš Miroslav 11, 14. března 2019 Dobry den,jaky je vas tip na viteze mezi Vemolou a Attilou Veghem?dekuji za odpoved Přeji vítězství Vémolovi. Hlavně proto, že mu v tomto zápase nikdo nebude věřit. Jarda, 14. března 2019 Je pravda, že jste XFN vytuneloval s druhým společníkem díky nevýhodným smlouvám? Nejdražší smlouvy v XFN si vyjednávali investoři XFN sami. A moje chyba a odpovědnost byla, že jsem na ně přistoupil. Přistoupil jsem na ně zejména proto, že strategickým plánem XFN bylo vytvoření evropské ligy. Petr, 14. března 2019 Dobrý den, v médiích se hodně psalo o napojení XFN na různé extrémně pravicové spolky z Česka a Evropy. Mohl byste to vysvětlit? Děkuju. Dobrý den, dokud budu ve vedení XFN, tak to můžu absolutně vyloučit. Boris B. , 14. března 2019 Zdravím. Zaujímal by ma vás názor na to, že Karlos v Oktagone nieje ani na hlavne karte. Zdravím, Karlos na hlavní kartu určitě patří v jakékoliv organizaci. Vašek, 14. března 2019 Zdravím,co bylo tou největší ranou pro XFN_?Zbytečně přeplacený zápas zpěváků a tím způsobené finanční problémy, nebo odchod Vémoly? Zdravím, byla to kombinace faktorů. Odchod Karlose Vémoly, který vyvolal znepokojení mezi našimi investory a sponzory, spojený s investičně náročnou akcí ve Vídni. To vše následováno zastavením prodejů a vracením vstupenek. Kacka, 14. března 2019 Zápas s Ondrušem na legendách? Na legendách ne. Ale pojďme to domluvit v druhém pololetí. Má odveta proti Petrovi Ondrušovi pro mě v posledních dnech a týdnech dostala nový smysl a rozměr. Pokud se Petr Ondruš bude chtít znovu utkat v ringu, tak já jsem určitě také pro. Dr. Inkognito , 14. března 2019 Proč vůbec nekomunikuje? Před Brnem to odradilo hodně fanoušků a působí to velice amatérský Komunikuji, ale omezeně. Soustředili jsme se především na přípravu XFN 17 a já sám jsem nechtěl podporovat další kritiku vůči XFN. Josef Husak, 14. března 2019 Dobrý den Je Karlis taková star nebo má jen dobre promo. Dobrý den, Karlos je ikona českého MMA a má veliký podíl na tom, jak je MMA dnes populární. O jeho sportovní kvalitě by rozhodl zápas s Patrikem Kinclem. Karlos je bezesporu kvalitní zápasník. Jarda z východu, 14. března 2019 Zdravím,budou ještě někdy nedělní live streamy na facebooku?Děkuji..I Přes všechny přešlapy stále držím palce. Děkuji za podporu. Nejdříve chci XFN vyvést z krize a pak se rozhodnout, co bude pro XFN nejlepší dál. Lenka, 14. března 2019 Můžete na 100% slíbit, že budou Legendy na Královce? Ano. KurkaHC, 14. března 2019 Dobré odpoledne, fakt jste 17.1. "ukončil konverzaci" s Karlosem?? Dobrý den, Karlose jsem opakovaně vyzýval k osobnímu jednání a on mě opakovaně odkazoval na svého právního zástupce. Karel, 14. března 2019 Zaplatíte všem účastníkům kteří se podílejí na XFN v Brně? Ano. Petr Kratochvílek, 14. března 2019 Dobrý den, můžete se prosím vyjádřit ke spekulacím o vaší sexuální orientaci? Dobrý den, mohu. Koala, 14. března 2019 Meli jste plne velke haly, cim to je tedy, ze mate fin.trable kdyz prijmy ze vstupneho byly obri? Mnoho velmi drahých smluv. Jakub Muller, 14. března 2019 Gratuluji Vasi evropske organizaci k uspesnemu proniknuti na nove trhy. Moc se mi libilo gala ve Wroclavi. Tesime se na akce v Nemecku a Skandinavii. Nic si nedelejte z hatteru, jenom Vam zavidi slavu, uspech a svihacky vzhled. Jakube, zdravím vás a děkuji za gratulaci. Sklerotik, 14. března 2019 Stoji za Oktagonem financne Ivo Rittig jak se proslycha? Četl jsem rozhovor, ve kterém tvrdí, že to není pravda. Já si to ale nemyslím, protože se opakovaně setkává se zápasníky XFN a nabízí jim přestup do Oktagonu. Ivo Rittig jako promotér Oktagon MMA je samozřejmě úplně jiná váhová kategorie a XFN se s někým takovým pro tuhle chvíli může jen těžko měřit. Koncipient, 14. března 2019 Konate kroky smerem k soudu s Karlosem Vemolou? Za co presne ho zalujete? Za porušení platné smlouvy s XFN. Mojďák Holec, 14. března 2019 Dobrý den, jak moc pravděpodobný je odchod Patrika Kincla, vzhledem k tomu, že už jsou mimu jeho parťáci, tak asi velmi. S Patrikem jsme v kontaktu. Představili jsme mu naši nabídku a vizi XFN v následujících měsících. Pevně věřím, že se rozhodne v XFN zůstat. Mojďák Holec, 14. března 2019 V jednom z vašich vysílání na fb jste tvrdil, že se budete snažit XFN 16 posunout o týden, proč k tomu nedošlo. Je matchup Gonzales - Muradov ten, který má porazit Oktagon? Snažil jsem se XFN 17 na konci roku roku přesunou, aby nedošlo ke kolizi termínů, ale s ohledem na hokejové play off v brněnské haly Komety to nebylo možné. Jirka, 14. března 2019 Jak se Vám líbí Lela, přítelkyně Karlose??? Myslím si, že je hlavně důležité, jestli se líbí Karlosovi. Pavel Stanovský, 14. března 2019 Dobrý den, mohu se zeptat zda li si dáváte za vinu v jaké situaci xfn teď je a také co se stalo mezi vámi a panem Ondrusem, který v posledním rozhovoru řekl že pokud budete v xfn vy tak odchází? Mě osobně jste byl velice nesynpaticky vaším vystupováním, protože jsem z vás cítil určitou faleš, neumím to popsat nevěřil jsem vám to. Každopádně teď Vám přeji ať se dáte vy i Xfn co nejrychleji do kupy. Hodně stesti Dobrý den, děkuji za víru v to dobré ve mně. To jak působím, je samozřejmě jednou z věcí, kterou zpětně na sobě hodnotím. Vždycky mě v životě především bavilo pracovat a něco budovat. A asi nejsem vhodná mediální tvář té organizace. Tary, 14. března 2019 Dobrý den, velice si vážím Vaši dosavadní práce pro XFN a pro československou MMA scénu. Věřím, že bez Vás by MMA v Česku nebylo tak proslavené a populární. Dovolím si Vám položit otázku zda jste se po právních analýzách Vašeho týmu, natolik přesvědčen, že spor s Karlosem Vémolou vyhrajete. Děkuji za odpověď a ještě jednou Vám přeji mnoho nervů a sil v boji proti Karlosovi a jeho právnímu týmu. Dobrý den, v právním sporu s Karlosem Vémolou nejde tolik o peníze, jako spíše o vytvoření prostředí, podobnému fotbalu nebo hokeji, kde přestup zápasníka z jedné organizace do druhé podléhá takovým zásadám, které ani jednu organizaci nepoškozují, ale podporují sport jako takový. Je velký rozdíl mezi soutěží volnou a nekalou. A děkuji za podporu, které si moc vážím. Branislav Bagi, 14. března 2019 Cau, ako to vyzera s expandovanim do Polska, Nemecka a dalsich zemi? Vdaka Zdravím Vás, v současné době se soustředíme na stabilizaci na československém trhu a počítáme s turnajem v Rakousku v druhém pololetí. Ondřej Dufek, 14. března 2019 Kdo ještě odejde z XFN, plánuje se dál ještě červen v O2 aréně? Ano, plánujeme akci 7. 6. v O2 areně. V současné době už jsme domluveni s Machmudem Muradovem, Vasilem Ducárem, Mohamed Machaev a několika dalšími zápasníky. Petr, 14. března 2019 Dobrý den, jak je možné, že se XFN pohybuje v dluhové pasti, když vyprodala 02 arénu? Dobrý den, O2 arena vydělala dobré peníze, ale my jsme si způsobili problémy na předchozích akcích. Tomas, 14. března 2019 Dobry den, nemrzi vas, Jak hnusne a urazlive jste komentoval organizaci Oktagon a jeji zapasniky? Dobrý den, toho si nejsem vědom. A určitě jsem nikdy neurážel žádného zápasníka. Marek Kraus, 14. března 2019 Dobrý deň p. Kareš. Rád by som sa spýtal z akého dôvodu ste pravidelne útočili na organizáciu Oktagon a či to bola len vaša snaha alebo ste dostali príkaz od iných ľudí. Navštevoval som XFN pravidelne, avšak po vašich viditeľných útokoch a klamstvách ohľadne Oktagonu som sa už dlhšie na XFN neukázal a neplánujem to zmeniť ak budete na čele Organizácie Vy a ďalší ľudia, ktorý toto spôsobovali. Neplánujete sa Oragnizácií ospravedlniť? Dobrý den, myslím, že trash talk mezi Oktagonem a XFN je součástí současného velikého zájmu o MMA. Některá vyjádření směrem k Oktagonu nemusela být v pořádku, ale to platí dle mého názoru na obě strany. V současné době je OKTAGON MMA československou jedničkou a to je fakt. Jiří K, 14. března 2019 Dobrý den pane Kareši, zajímalo by mne, zda dokážete uznat svůj díl viny za to, kde XFN, případně jaký. Děkuji. Dobrý den, bezpochyby jsem se o současný stav organizace zasloužil nejvíc. Marek, 14. března 2019 Dobrý den, kolik bude v Brně diváků? Máme vydáno 3500 vstupenek. Martin S, 14. března 2019 Už konečně vylezte s pravdou ven jak to v XFN je Pravda je pořád stejná. Naplánovali jsme tříletý investiční startup, který měl směřovat k evropské lize a nezvládli jsme to ustát. Adam Nový, 14. března 2019 Komunikoval jste na přímo, od doby jejich odchodů, s Karlosem Vémolou nebo Davidem Dvořákem? Karlos Vémola mě vždy odkázal na svého právního zástupce a s Davidem bych si promluvil rád, až se vrátí z Thajska. Marek Tišl, 14. března 2019 Dobrý den, nastoupíte na turnaji Legend a nebojíte se nepřátelské atmosféry, která by mohla panovat proti vaší osobě ? Dobrý den, na turnaji Legends nenastoupím, protože 100 % svého času věnuji záchraně XFN. Z atmosféry kolem mě určitě nemám dobrý pocit a není to nic snadného. Jan Novák, 14. března 2019 Vrátily jste peníze lidem za XFN 17 či jste je vůbec nevraceli? Vstupenky jsme vraceli a myslím, že jsme tím vytvořili precedent. Je teď otázkou, jak k tomu přistoupí v budoucnu další promotéři. Ondřej, 14. března 2019 Co dělal v oktagonu o přestávce mezi prvním a druhým kolem v zápase Vemola x Kincl. Bavil se s Patrikem a pak šel i ta Karlosem. Co jim říkal a co tam vůbec jako promotér dělal? O přestávce jsem tam nebyl. Byl jsem za nimi na konci zápasu a nabídl jim, aby si podali ruce a ukončili trash talk. Pavel, 14. března 2019 Kdy budou vráceny lístky za O2 arenu, již jsem posílal reklamační formulář společně s lístky a stále nemá zpětnou vazbu. Turnaj v Kralovce se uskuteční? Když stále není karta? Teď se vrhneme na Brno, a pak začneme řešit O2 Arenu, prosím Vás o trpělivost. Marek Kopecký, 14. března 2019 Ahoj Petře, kdyby si mohl zpětně něco změnit ohledně XFN ze své pozice, co by si udělal jinak? Děkuji Marek Ahoj Marku, kdybych měl něco změnit, tak bych se držel své původní vize. A nenechal se přesvědčit investory, že můžeme tak rychle dobýt Evropu. Věřím, že ve svém životě jsem si vše vybudoval krok po kroku. A současná situace v XFN mě znovu přesvědčila o tom, že žádné zkratky neexistují. Netmar, 14. března 2019 Pěkný den, Nesere Vás, že pan Novotný je pro lidi větší lákadlo jak celá vaše organizace? Dobrý den, Ondřej Novotný slaví v posledních týdnech úspěch a i když to bude znít absurdně, tak mu ho přeji. Joska , 14. března 2019 Petře jak to je s Karlosem Vemolou, zpočátku jste tvrdil že mu žádné peníze nedluzite, proč? Budete podnikat právní kroky proti němu? Stále tvrdím to samé. Právní kroky podnikáme. Karel, 14. března 2019 Dobry den. Jako promotera a zapasnika jsem si Vas vzdy vazil a XFN vzdy fandil. Chapu, ze se stane chyba a nekdy se neco nepovede. Nbudete prvni ani posledni, ale ted je prece evidentni, ze jste svou roli ve vedeni XFN naprosto nezvladl. Nebylo by proto od Vas ferove a chlapske priznat si to, nesvadet to na okoli a vzdat se ucinkovani v XFN nez se diky vasemu jmenu uplne potopi? Neveri Vam sponzori, kolegove, zapasnici. Neuvazujete o tom byt chlap, odstoupit s XFN a zachovat si tim zbytek nejake ucty? Dekuji Dobrý den, situace pro mě není lehká a snažím se jí čelit, jak nejlépe umím. Můj cíl je XFN stabilizovat, navést na novou cestu a pokud se do té doby za mě najde vhodná náhrada s ucelenou představou o dalším fungování XFN, tak jsem připraven bez dalšího odstoupit. Ano chyb jsem udělal příliš mnoho. Míra, 14. března 2019 Dobrý den,chtěl bych se zeptat zda hrozí další odchody zápasníků z XFN ? Zda finanční problémy řešíte i s jinými zápasníky ? Co Patrik Kincl ? S ním máte vše vyrovnané ? A jak je možné že taková organizace s takovou fanouškovskou základnou na galavečerech se dostane do problémů neplacení zápasníkům ? Kdo je za to odpovědný ? Někdo něco špatně spočítal , nebo co je důvodem ? Děkuji za odpovědi, snad se brzy vzpamatujete a postavíte organizaci zpět na nohy Dobrý den, uzavřeli jsme příliš drahé smlouvy, které jsme nakonec nebyli schopni nakonec zaplatit. Radim Vrba, 14. března 2019 Ještě mám jeden dotaz, proč nepokračuje v XFN Petr "Píno" Ondruš. Protože nesouhlasí se způsobem, jakým jsem XFN vedl. Radim Vrba, 14. března 2019 Dobrý den pane Kareši, proč jste nechali dojít Vaši situaci tak daleko a nezkusili jste se domluvit s bojovníky na spátkovém kalendáři, je to obrovská škoda jsem velký fanoušek MMA a tam kde bylo XFN v prosinci bylo úžasné. Jak chcete dále pokračovat s XFN a jak chcete vratit důvěru ve Vás i celé XFN. Děkuji Dobrý den, krok za krokem, čin za činem. Věřím, že se nám to i přes to všechno špatné povede. Divi.B., 14. března 2019 Dobrý den pane Kareši, organizaci XFN jsem na svém osobním žebříčku měl kvalitou zápasníků nad Oktagonem. Není trochu škoda, že si nejlepší organizace nechá utéct zápasníka, který nejvíce táhne (Vemola), vycházející hvězdu ve své váhovce (Dvořák) a mluví se o dalších (Kincl). Je to naprosto neprofesionální přístup z vaší strany a být Vámi odstoupil bych. Nicméně přeji, aby jste se vzpamatovali, kopli do toho a pokračovali tam, kde jste po 02 aréně v prosinci 2018 skončili. Neplátujete (po tom, co všem doplatíte to, co dlužíte) přivést adekvátní náhradu za Vemolu (Pešta)? Dobrý den, k situaci s Karlosem i Davidem jsem se již opakovaně vyjádřil. Plánujeme se zaměřit na zápasníky, kteří mají vysokou kvalitu a nevybírají si soupeře. Zbyněk , 14. března 2019 Proč jste nepřistoupili k podání návrhu na nařízení předběžného opatření, které by p. Vémolovi zabránilo v účasti na sobotní akci pořádané Oktagonem? Soud tak mohl alespoň předběžně posoudit Vaší situaci a oprávněnost nároků vůči smluvní straně, se kterou máte dle Vaseho tvrzení stále platnou smlouvu. A podali jste žalobu na neplatnost ukončení smlouvy ze strany p. Vémoly? Po dohodě s právním zástupcem, jsme Karlose Vémolu vyzvali, aby na akci Oktagon 11 nezápasil, protože má stále platnou smlouvu s XFN. Pokud na akci nastoupí, pak budeme nuceni aktivovat smluvní pokutu ve výši 10 milionů korun. Předběžné opatření jsme nakonec nepodali také proto, že Karlos Vémola by se neměl možnost k zákazu startu vyjádřit a bylo by o něm rozhodnuto bez možnosti se obhájit. Karel, 14. března 2019 Dobrý den, proč na FB profilu Karlose Vémoli stále propagujete zápas Vémola vs. Šolc vč. nákupu vstupenek, když na ofic. profilu XFN, už je karta dávno upravena? Máte nějaký smluvní nárok na vlastnictví fb profilu Vémoli? Předáte přihl. údaje Karlosovi? Děkuji za odpověď Dobrý den, XFN je podle smlouvy s Karlosem Vémolou vlastníkem jak jeho instagramového profilu, tak Facebooku. Z Instagramu nás Karlos Vémola bez vysvětlení odhlásil, facbookové stránky jsme bez dohody s ním a jeho svolení nepoužívali a nepoužíváme. Předpokládali jsme, že se vše předá a vyřeší na jednání, ke kterému jsme Karlose a jeho právního zástupce vyzvali, ale náš návrh na dohodu zůstal bez reakcí. Roman., 14. března 2019 Nebylo by lepší se omluvit a odejít? Dost možná bylo, ale musel by mě někdo nahradit. Do té doby budu za XFN bojovat. Karel, 14. března 2019 Dobrý den, na otázku zda máte vše uhrazeno vůči vašim zápasníkům jste 16.2. řekl: "Já jsem přesvědčen, že ano. Já jsem přesvědčen, že všichni naši zápasníci mají plněno podle smlouvy." Lhal jste tedy v této odpovědi? (viz. Dvořák a přiznané splátkové kalendáře)? Děkuji za odpověď. Nelhal jsem. Ostatní závazky k zápasníkům byly splatné později, nebo na splacení byla dohoda. Jiří Juricka, 14. března 2019 Zdravim pane kares chtel bych se zeptat zda nastoupite do svého zapasu v k1 na Královce a zda budete na vazeni xfn Brno diky Také vás zdravím, v současné době se několik týdnů intenzivně věnuji záchraně XFN a přerušil jsem přípravu na svůj zápas. Co se týká Brna, tak na vážení budu. Petr, 14. března 2019 Jaka je aktuálně procentuální šance, že odejděte z xfn děkuji za odpoved Pokud by mně a ostatním majitelům XFN byla představena osoba, která by mě nahradila a představila by funkční koncept dalšího fungování XFN, pak bych z vedení odešel. Zatím jediný, kdo mě chtěl nahradit, byl Petr Ondruš, ale jeho koncept většinu majitelů XFN nepřesvědčil. Mirek, 14. března 2019 Proč jste v nedávném rozhovoru tvrdil, že máte vše urovnáno s bojovníky a přitom jste věděl, že ne a vědomě lhal? Jde např. o Davida Dvořáka. Nerozumím proč jste se takto shodil. Nelhal jsem. Ostatní závazky k zápasníkům byly splatné později, nebo na splacení byla dohoda. Situace v XFN se ale postupně zhoršovala a my jsme přestali být schopni plnit dohody. David Dvořák je skutečně chyba a moje opomenutí a manažérské selhání, které mě mrzí. Lucka Kladrubská, 14. března 2019 Dobrý den, proč už nejsou live streamy? Dobrý den, získal jsem pocit, že by mé live streamy situaci kolem XFN jenom zhoršovaly. Ale začínám si uvědomovat, že je především potřeba s našimi fanoušky komunikovat, o což se budu v následujících dnech a týdnech snažit. David Juříček, 14. března 2019 Dobrý den, chtěl bych se zeptat na hlavní zápas do 02 areny a jestli se chystají planované tunraje v Košicích a Wroclawi. V hlavním zápase večera se představí Machmud Muradov a nabídku na zápas s ním již od nás obdržel jiný český zápasník. Čekáme na jeho vyjádření. Turnaj v Košicích jsme nahradili spoluprací s PCF 21. 4. 2019 v Popradu. Polský turnaj odkládáme. Robin, 14. března 2019 Dobrý den, Fanoušky jste informovali skrze sociální média, že umožníte vrácení listků na událost XFN 17 kvůli velkým změnám na kartě. Do dnešního dne mi nikdo neodpověděl na emaily zaslané na info@xfn.cz. Mohl byste se vyjádřit k této situaci? Děkuji Dobrý den, napište mi, prosím, na: petr.kares@xfn.cz Vstupenky jsme vraceli protože se jednalo o mimořádné okolnosti. Váš e-mail dohledám a vyřeším. Michal Navrátil, 14. března 2019 Dobrý den pane Kareši, jaké jsou vyhlídky na zaplacení zápasníkům a jejich možnému návratu do XFN. Sám jsem si PPV koupil na O2 Marpo vs Rytmus a bylo řečeno, že to jsou peníze přímo pro zapasniky. Ale většina z nich tvrdí, že nedostali nic. Moc děkuji. Pěkný den. Dobrý den, zápasníci za XFN 15 dostali své odměny podle smlouvy. A součástí žádné smlouvy nebyl podíl na PPV. Chtěli bychom ale tento systém do budoucnosti zavést. Mackenzie , 14. března 2019 Dobrý den, nejsou obecně odměny pro bojovníky až moc vysoké? Asi tu není tolik špičkových bojovníků, kteří by se "prodali" sami, aby se to organizaci vyplatilo...? Dobrý den, ano, ceny zápasníků jsou na desetimilionový trh příliš vysoké. A právě na to XFN doplatilo. Nepřiměřené zvyšování cen zápasníků bylo naší největší chybou. Radim , 14. března 2019 Dobrý den, jak se hodláte postavit závazkům vůdči zápasníkům a jakým směrem bude XFN směřovat? Díky Dobrý den, se dvěma zápasníky, kterým dlužíme, jsme dojednali splátkový kalendář, který dodržíme. Půjdeme směrem kvalitních zápasníků, kteří se nebojí vzít jakéhokoliv soupeře. Libor Fasta, 14. března 2019 Dobry den, dluzite Karlosoovi teda penoze nebo nedluzite? Dekuji za odpoved. Dobrý den, Karlos Vémola měl vždy od XFN vše zaplaceno. Navíc dopředu. Principál Kradeš, 14. března 2019 Uskuteční se vůbec Xfn legends? Ano. Daniel Mikuska , 14. března 2019 Dobrý den pane Kares, Chtěl bych se zeptat na to jak to je mezi Váma a zápasníky zda je pravda že dluzite peníze ne jeden zápasník to tvrdil tak jaká je pravda? V současné době nemá doplaceno Ivan Buchinger a Rytmus. Oba mají uhrazeno pouze padesát procent. Zbytek uhradíme v nejbližším možném termínu. V pořádku to určitě není, ale pokud by se zvažovalo mé odvolání, tak toto bych považoval za jasný důvod k němu. Tančici hnus , 14. března 2019 Ahoj Petře,chystaš se ukončit brzy kariéru,byl bys pak někdy pro náš třetí společný zápas? Chtěl bych tě mlátit celá tři kola 💖 Ahoj, Gerogi, pojďme do toho. Tomáš brázda, 14. března 2019 Proč pořád lžete? Promiňte, na to nevím, co odpovědět. pavel Szudár , 14. března 2019 Kdy bude fightcrd na K1 legends?? Akce bude za 14 dní a nikde nic, s ohledem na veškeré události váhám s koupením lístků... Fightcard jsme začali tento týden představovat. Jednotlivé zápasy najdete na našich sociálních sítích. Žigmund, 14. března 2019 Nemyslíte, že Filip Grznár by mohl být vzpruhou, kterou XFN nyní potřebuje? Myslím, že ne. Myslím, že XFN nyní potřebuje především podporu všech svých fanoušků. Peter, 14. března 2019 Ahoj. Este stale si myslis ze XFN je najvacsia CZ/SK organizacia? :) Ahoj. V současné době je takovou organizací OKTAGON MMA. Felix, 14. března 2019 Co bude dál jestli se finanční situace zlepší? Přijdou nové tváře? Budoucnost XFN by měla být založena na zápasnících, kteří mají vysokou kvalitu a nebojí se přijmout jakéhokoliv soupeře. A s tím také přijdou nové tváře. Robert Jordan, 14. března 2019 Co říkáte na kritiku ze strany Petra Ondruše, který řekl, že "Největší chyba byla ta, že nebyla žádná kontrola nad promotérem. Byla to taková one man show. On dělal úplně všechno." A také zmínil, že s XFN už nechce mít nic společného, dokud tam budete vy. Co na to říkáte? Mrzí mě to, nesouhlasím s tím. A mrzí mě to hlavně proto, že Píno byl u toho, kdy se dojednávala strategie XFN. A stejně tak u toho byli majitelé XFN. Odpovědnost za to vše je na mě, já ji přijímám, ale takováto forma kritiky je nepřiměřená.

