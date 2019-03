Vémola promluvil o XFN: Neplatili mi, pak mi sebrali i Facebook | iSport.cz

Není větší hvězdy mezi českými zápasníky, než je Karlos Vémola. To se potvrdilo i v případě jeho přestupu z organizace XFN do konkurenční OKTAGON MMA. Jednalo se o změnu, která otřásla světem tuzemského MMA. Pro mnoho fanoušků to byl šok. S odstupem času se ale ukazuje, že se XFN ocitlo v problémech, které do té doby nebyly znát. Hodně o tom prozradil sám český Terminátor v rozhovoru pro pořad Fight!