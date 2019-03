Mimořádná bitva ranařů! O titul se utkají Muradov s Kinclem | iSport.cz

Bitva dvou es MMA. Tak lze pojmenovat duel Machmuda Muradova s Patrikem Kinclem, který ohlásila organizace XFN jako hlavní zápas turnaje, který se odehraje začátkem června v pražské O2 areně.

„Souboj s Patrikem bude jednoznačně jeden z mých nejtěžších za dlouhou dobu,“ přiznává Muradov. „Myslím, že patří mezi nejlepší zápasníky veltrové váhy v Evropě. Hodně toho dokázal. Respektuji ho a budu rád, když spolu vstoupíme do klece a vyhraje ten nejlepší. A to budu já! Střední váha patří mně,“ dodává populární uzbecký bijec žijící v Praze.

Oba gladiátory předchází pověst tvrdých bojovníků a velikých profesionálů, kteří dávají do tréninků maximum. Jejich duel tak určitě nabídne MMA špičkové kvality.

„Bude to rozhodně těžký zápas. Macha sleduji už dlouho, je to opravdový dříč a sportovec tělem i duší. On tomu obětuje, dá se říci, všechno,“ hodnotí soupeře Kincl. „Je to pro mě každopádně veliká výzva.“

Nastoupí proti sobě skutečné špičky tuzemské střední váhy (do 84 kil). Muradov je v dané divizi držitelem pásu šampiona XFN, má skvělou bilanci 18 výher, 6 proher. Kincl má za sebou již 21 vítězství a 9 ztrát, většinou ale zápasil ve velterové váze (do 77 kilo).

„Zápas Muradov vs. Kincl je určitě to nejzajímavější, co může domácí scéna ve střední váze nabídnout,“ myslí si Jakub Müller, trenér a rozhodčí, který byl součástí týmů sudích na pražském galavečeru UFC FIGHT NIGHT. „Tipuji, že Muradov bude zápasit z ústupu a pokoušet se Kincla vypinkat. Ten naopak bude tlačit a snažit se přenést boj na zem.“ Jako vítěze Müller odhaduje Kincla výhrou na body. „Myslím, že všechny překvapí tím, že bude na Muradova stačit i v postoji,“ dodává.

Budoucí protivníci se těší mimořádné podpoře fanoušků, jejich střet tak určitě vyvolá veliké emoce. A to i proto, že jednomu z nich přiblíží zplnění snu o nástupu v nejslavnější lize UFC, zatímco druhému jej oddálí.

„Nečekal bych žádnou bezhlavou přestřelku, ale spíš taktické šachy,“ odhaduje průběh souboje Daniel Barták, respektovaný trenér. „Hodně bude záležet na momentálním psychickém rozpoložení obou borců. Kdo dokáže ze sebe setřást tíhu okamžiku, vyhraje. Lehce favorizuju Macha, ale bude to válka!“ uzavírá Barták.

Machmud Muradov Patrik Kincl MMA zápasník

Narozen: 8. února 1990 (29 let), Uzbekistán

Výška/váha: 190 cm/84 kg

Tým: Monster gym Praha

Profesionální bilance: 19-6

Největší úspěchy: Je držitelem titulu XFN ve střední váze. Narozen: 21. července 1989 (29 let), Hradec Králové

Výška/váha: 181 cm/84 kg

Tým: All Sports Academy

Profesionální bilance: 21-9

Největší úspěchy: zápasil v prestižní evropské organizaci ACB