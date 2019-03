Bojovník Kincl: I když má XFN kvalitní zápasníky, nálada není úplně růžová | iSport.cz

Ahoj Václave, s tím, co píšeš nemohu nesouhlasit. Věřím, že se XFN podaří opět zvednout. To je i důvod, proč zůstávám. Jestli se to povede uvidíme až časem. Děkuji za přání. PS: Viděl jsem jen jeden zápas Kimballa a podle toho se těžko odhaduje.