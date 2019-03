Otevřená zpověď bijce Kincla: V mládí seděl ve vězení, popsal dobu temna | iSport.cz

Patří do špičky českých MMA zápasníků. Jako jeden z mála dokázal odolávat zahraniční konkurenci a má za sebou velmi tvrdé bitvy v kleci. Tu nejtěžší však zažil Patrik Kincl mimo oktagon. Ne vždy byl vzorným zápasníkem, jako je teď. Má za sebou i temné období, které zakončilo dva roky ve vězení.

„Nazval bych to obdobím temna. Udělal jsem jako mladý kluk chybu, kterou si ponesu po zbytek života,“ přiznává Kincl v otevřeném rozhovoru. Na dva roky se totiž ocitl ve vězení. A to kvůli vydírání, ublížení na zdraví a omezování osobní svobody. Tak zněl přísný rozsudek.

Za mřížemi zažíval zápasník z Hradce Králové opravdu krušné okamžiky. Jednou mu šlo dokonce i o život. „Došlo k tomu hned na začátku. To je takový standard, že si vás chtějí místní vlčáci tak trochu otestovat,“ vzpomíná Kincl. „Byl jsem napaden místním borcem, který si udělal nožík a tím mě napadl.“

Devětadvacetiletý bijec se sice dokázal ubránit, ale z náhlého souboje odcházel se šrámy. Byl pobodán na ruce a má i dlouhou jizvu přes žebra na pravé straně.

Čas strávený ve vězení ale mladého bojovníka motivoval k tomu, žít lepší život. Pomohl mu v tom vlastně i slavný kanadský zápasník Georges St-Pierre.

„Bylo to někdy na začátku trestu, kdy mi do vězení přišel časopis Bojová umění, kde byl na dvoustraně plakát Georgese St-Pierrea. Než jsem se dostal do vězení, tak jsem nasbíral šňůru čtyř porážek. Směřovalo to tak k tomu, že s MMA skončím. A když jsem rozevřel ten plakát, tak jsem se rozhlédl po cele a říkal jsem si, buď skončím takhle a budu se sem vracet, nebo se sebou musím něco udělat,“ vysvětluje Kincl své tehdejší myšlenky.

V rozhovoru pro pořad Fight! také vysvětlil, proč doposud o čase ve vězení veřejně nemluvil.

„Můj ideální plán byl, že by se natočilo nějaké video a zmapovala se má cesta. Chtěl jsem s tím vyjít ven, až bych se dostal do UFC, nejlepší ligy světa. To mi doposud sice nevyšlo, ale není všem dnům konec. Chtěl bych taky udělat besedu ve vězení a říct tam lidem, že to opravdu jde začít znovu od nuly a dostat se tam, kam chtějí,“ dodává úspěšný bojovník.

