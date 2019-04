Očima trenérů: O agresi v MMA i vražedném chvatu na Hušbauera | iSport.cz

„Je to klasický příklad té nesmyslné agrese, která je občas na fotbale. To mě vždy zarazí. Hrají prales ligu, o nic nejde, po zápase jdou na pivo s párkem, ale při zápase si lámou nohy. A druhá věc, která mi vadí, že jsou borci, kteří jdou dvakrát na trénink MMA a všude pak tvrdí, že jsou zápasníci, připadají si nesmrtelní a potřebují si to vyzkoušet někde venku na ulici. To mě mrzí. Podobné případy pak kazí náhled na bojové sporty. Celá naše scéna se přitom snaží tuhle představu odbourat, aby se vědělo, že jsme normální lidi, kteří to dělají pro sport. Podobné případy prostě jen kazí jméno našemu sportu.“ Vasil Ducár

boxer, MMA zápasník, kickboxer a policista pracující v zásahové jednotce