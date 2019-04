Dopující bijec z UFC slyšel trest i kritiku: Dobře, že tyhle sr**e chytají | iSport.cz

Zápasník a dopingový hříšník. Přesně této nálepky už se nikdy nezbaví elitní americký MMA bojovník T. J. Dillashaw. Před několika týdny se dobrovolně vzdal titulu šampiona v bantamové váze, když se ukázalo, že měl pozitivní dopingový test před soubojem s krajanem Henrym Cejudem. Teď už se ví, že k lepší výkonnosti použil EPO.

„Otestujte všechny jeho vzorky, vsadím se, že objevíte ještě víc EPO. T. J. Dillashaw je zbabělec,“ reagoval na Twitteru Cody Garbrandt, jeden z jeho rivalů. „Dej mi vědět, až ti vyprší trest, ty šmejde.“

Americká antidopingová komise (USADA) zakázala Dillashawovi na dva roky zápasení kvůli užívání erytropoetinu. Takový trest pro třiatřicetiletého zápasníka na vrcholu, který bojoval s těmi nejlepšími a získal pás šampiona v bantamové váze, může být doslova fatální. Uvedené zjištění navíc snižuje jeho dosavadní úspěchy.

„EPO je opravdu sakra silný doping. Není pak divu, že zápasník odjede 5x5 minut v neuvěřitelném tempu,“ říká úspěšný český bijec muší váhy David Dvořák. „T. J. tímhle dopingem naprosto pošpinil všechny své úspěchy, které za poslední rok nasbíral. EPO není žádný čaj, který vám pomůže líp regenerovat. Tohle z vás udělá nesmrtelný stroj, a pokud se neprokáže, že testy jsou chybné, tak se T. J. přidává k dalším podvodníkům našeho sportu.“

Drtivá většina zápasníků podvádí, tvrdí Dvořák

Látka EPO stimuluje tvorbu červených krvinek. Při dopingu se přijímá nitrožilně. Dillashaw tak nemůže například tvrdit, že by se do jeho těla látka dostala například z potravin, jak se někdy snaží sportovci obvinění z dopingu tvrdit.

Podávání erytropoetinu vede ke zvýšení fyzické výkonnosti. Nemedicínské použití je zakázáno od roku 1989. Testy na odhalení této látky však existují teprve od roku 2000.

„Chcete vědět, jaké účinky má EPO? Dejte všem pilotům formule 1 omezenou nádrž na 100 litrů paliva, a jednomu jedinému nádrž na 120 litrů. A uvidíte, kdo dojede nejdál ze všech,“ komentoval na sociálních sítích další válečník z UFC Rus Artem Lobov.

EPO v negativním smyslu nejvíce proslavili podvodníci mezi silničními cyklisty. V roce 2013 se k jeho užívání přiznal i slavný Lance Armstrong. A z velikého sportovního hrdiny se stal rázem v očích fanoušků cyklistky padouch a osobnost hodná opovržení.

Bijec Dillahow není takovou hvězdou, jakou byl Armstrong, přesto uvedená kauza snižuje jeho renomé mimořádně schopného gladiátora, který nasbíral 16 vítězství a inkasoval jen čtyři prohry.

„T. J. byl skvělý zápasník, ale pokud je to pravda, tak všechno mé uznání a respekt ztratil,“ tvrdí Dvořák. „Drtivá většina MMA zápasníku bohužel podvádí a dopuje všemi způsoby a snaží se zlepšit své výkony. Nechápu, jak mohou ráno vstát, podívat se do zrcadla a říct si: Já vyhrál a mít z toho radost, když to bylo podvodem.“

V českém MMA patří mezi největší kritiky dopingu úspěšný bojovník Patrik Kincl, který zprávu o Dillashawovi obratem komentoval na svém Instagramu: „Dobře, že tyhle sr**e chytají! Někomu se tím pádem může o návratu jen zdát…“

Kincl dlouhodobě upozorňuje na problémy s dopingem na české scéně. Je podle něj velikou chybou, že tuzemské MMA organizace doping nijak nekontrolují.

„Zaprvé - dopující sportovec škodí sám sobě. Dobře mu tak. Ničí si zdraví látkami, které mají obrovské vedlejší účinky,“ má jasno Kincl. „Zadruhé - v bojových sportech, a zvlášť v MMA, je velké nebezpečí zranění. Nadopovanej ubožák má velkou šanci vás vážně zranit a přerušit nebo dokonce ukončit vaši kariéru.“

Doping v MMA znamená opravdu vážný problém. V každém sportu je nedovolené užívání látek stimulujících zvyšování tělesné zdatnosti nebezpečné, ale v málokteré disciplíně může dopující podvodník být tak nebezpečný pro další sportovce jako právě v ultimátních zápasech.

Čistí bojovníci, kteří spoléhají pouze na své schopnosti, přirozenou sílu a naučené techniky, se proti takzvaně nasypanému bojovníkovi dostávají do značné nevýhody a může jim navíc v krajním případě jít o zdraví. Některé nepovolené látky mají totiž vliv i na psychiku, podporují agresivitu jedince a snižují citlivost na bolest.

MMA se stalo sportovním fenoménem doby, nabízí totiž ve veliké míře kombinaci napětí, show a emocí. To, že se právě největší organizace UFC snaží tvrdě potírat užívání zakázaných látek, potvrzuje její profesionalitu. Kontroly americkou ligu stojí miliony dolarů ročně.

Ještě před pěti lety ale přístup UFC v boji s dopingem kritizoval jeden z nejznámějších a nejúspěšnějších šampionů proslulé ligy Georges St. Pierre. „Byl to jeden z důvodů, proč jsem skončil. Myslím, že je doping velkým problémem v tomto sportu,“ prohlásil St. Pierre začátkem roku 2014. „Mám informace ze zákulisí a vím, co se tam děje. Kdybyste začali testovat všechny, kolik by se jich chytlo? Každý ví o tom kdo, kdy, kde a jak (probíhají dopingové kontroly). Každý si to pohlídá. Kde jsou peníze, tam jsou způsoby, jak podvádět a vždycky to tak bude. Ale myslím si, že bychom měli podniknout kroky, abychom tyto možnosti minimalizovaly, protože to zkrátka není fér. Je to ale podle mě jen otázka času a jednoho dne, pokud se něco změní, tak se možná vrátím zpátky.“

GSP, jak se kanadskému legendárnímu bojovníkovi přezdívá, přerušil kariéru na tři roky. Vrátil se v listopadu 2017, kdy porazil šampiona UFC Michaela Bispinga. Před nedávnem sedmatřicetiletý St. Pierre oznámil definitivní konec kariéry.

Očima bojovníka

Jako by steroidy byly jen lepší proteiňák

„Zakázané látky podporující výkonnost jsou velkým problémem všude, kde se netestuje. Mně to připadá, že se u nás ze steroidů stal takový lepší proteiňák. Nemluvím jen o MMA, profi a amatérském sportu. Je to tak běžná součást denní praxe, že dnes už mnoho lidí nepřekvapí, když zajde do fitka a tam uvidí sedmnáctiletého kluka, který působí v obličeji dvakrát tak starší, nemá gram tuku a vypadá jak skříň. K tomu tam je s holčinou, která má hrubší hlas než on. Takže ano, je to podle mě obrovský problém, o kterém já tu mohu psát, ale spoustu lidí tomu nemusí věřit. Mohou si myslet, že jejich syn, dcera nebo partner má tak skvělou genetiku, že jim stačí udělat deset dřepů a hned mají nohy jako konve plné žil. Kdyby se někdo na tenhle problém zaměřil a ukázal jak je, jsem přesvědčen, že by spoustě lidem spadla brada.“

Patrik Kincl

profesionální MMA zápasník