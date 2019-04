Nehlídaná hrozba českého MMA. Dopuje 80 procent zápasníků, tuší expert | iSport.cz

Jako gladiátoři za časů starověkého Říma. Tak někdy hodnotí kritici MMA zápasy. Je to přehnané tvrzení, jedná se totiž o plnohodnotnou sportovní disciplínu, která však má svá specifika. Více než v jiných sportech by se mělo hledět na zdraví zápasníků a také je třeba důrazně kontrolovat doping. To se však v České republice neděje prakticky vůbec. S ohledem na absenci zdravotních kontrol tak lze mluvit o zaspání v minulosti.