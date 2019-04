Šéf antidopingového výboru: Bojové sporty nelze považovat za čisté | iSport.cz

Jak obtížné by bylo zavést kontroly v českém MMA?

„Jde o to, že by musel vzniknout jakýsi spolek, který by byl podřízen určitému signatáři světového antidopingového kodexu. Signatář, většinou to bývá mezinárodní sportovní federace, má svá antidopingová pravidla, podle kterých se řídí, jak funkcionáři, tak sportovci. Také může dopingové kontroly dělat i národní antidopingová organizace, jako jsme my.“

Co je k tomu potřeba?

„Stačilo by, aby vznikla jedna asociace, s níž bychom komunikovali, pak by bylo vše jednoduché a dalo by se o spolupráci uvažovat. V určitém rozsahu to hradí sám antidopingový výbor. To znamená, že to jde ze státního rozpočtu, neboť jsme napojeni na Ministerstvo školství a tělovýchovy. Při větších nárocích by si organizace připlatily ze svého. V tomto směru se dá ledacos dojednat.“

Ale organizátoři turnajů v České republice mnohdy tvrdí, že dopingové testy jsou natolik drahé, že si to nemohou dovolit, vy přitom říkáte, že by to v určitém rozsahu, hradil stát…

„Ano, v určité a velmi omezené míře. Děláme v omezeném počtu během roku kontroly v boxu a dalších bojových sportech, jako je karate a podobně. Jsou soustředěné v České unii bojových umění. Samozřejmě, že naše zdroje jsou omezené. Děláme přibližně čtrnáct set kontrol ročně, takže bychom nemohli udělat za rok sto nebo dvě stě bojovníků.“

Ale lepší něco než nic, že? A kdyby byla možnost kontrol, některé hříšníky by to patrně odradilo.

„S tím souhlasím. Pro představu, jeden test vyjde přibližně na pět až osm tisíc korun. Někdy se dělají tedy i analýzy navíc. Nicméně pět tisíc je úplné minimum, co stojí jeden antidopingový test.“

Organizátoři turnajů ale tvrdí, že kvalitnější testy jsou mnohem dražší, stojí prý desetitisíce. To je pravda?

„To ne. Rozhodně ne. I kdyby se někdy dělala EPO analýza, tedy dopingu, který podporuje vytrvalost, která stojí 150-180 eur (cca 3900 – 4600 korun), tak by jedna celková analýza vyšla na tři sta euro (cca 7700 korun). Víc to prostě není.“

Jak velikým problémem je podle vás doping v českých bojových sportech?

„Nějaké zprávy o tom máme. Rozhodně to prostředí nemohu považovat za čisté, bez dopingu. Dál to nechci rozvádět. Ale určitě by tam nějaké nálezy byly. V tomto prostředí je to zatím hodně nekontrolované.“

Co říkáte na případy, kdy například dostane amatérský boxer kvůli dopingu několikaletou stopku, a tak přejde třeba do MMA, kde se může bít dál?

„Je to o těch samotných organizacích, které zkrátka antidopingovou kontrolu neuznávají. Když to pořadatelům nevadí, tak je nám to samozřejmě líto, ale víc nezmůžeme. V České republice ještě není doping trestným činem.“

Doping má mnoho podob, nicméně jaké jsou nejčastější následky dopingu?

„Velice široké. V prostředí bojových sportů se jedná hodně o anabolické steroidy nebo i stimulační látky, jako je pervitin, amfetamin, efedrin a tak dále. Nicméně například anabolické steroidy při dlouhodobějším užívání mají mega silný vliv na játra, srdce, ledviny… V podstatě od hlavy až k patě. Stačí se podívat na naši webovou stránku, kde jsou o vedlejších účincích kompletní informace. Má to opravdu devastující následky.“