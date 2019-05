Vémola o souboji s Véghem: Vémolice na body, nebo jeden druhého zničíme | iSport.cz

Před několika týdny jste musel zrušit zápas v Rusku kvůli zranění při tréninku. Jak jste na tom teď?

„Už jsem zpátky v kondiční přípravě. Ale sparingy zatím nedělám, v tomhle směru se musím pořád ještě šetřit.“

A jak se cítíte?

„Dobře. Hlavně mě to trochu srazilo psychicky. Ale v životě jsou i jiné prohry. Tohle ani nebyla prohra, jen překážka, kterou prostě musím jako sportovec přejít, a jedeme dál.“

Co pro vás duel s Attilou Véghem vlastně znamená?

„Jsem šťastný, že už máme i datum, je to jedna z dalších věcí, které jsem lidem sliboval už v dobách, kdy jsem byl v XFN. A teď jsem to konečně fanouškům doručil. Tenkrát se to zdálo jako dost nereálné. Attila byl v Oktagonu, já v XFN. Ale udělal jsem vše pro to, abych dodržel, co jsem slíbil. Jako vždycky.“

Bude to zápas, z nějž vzejde král československého MMA. Cítíte kvůli tomu nervozitu?

„Nervozita je před každým zápasem, ale určitě ji nepociťuji proto, že bych se pak měl stát československou jedničkou. Je to něco, o čem jsem přesvědčený mnoho let. Nejsem nervózní, naopak jsem šťastný, že se tím vyřeší veškeré dohady. Pak už nebude o čem… V klidu budu moci svým fanouškům říct: Dokázal jsem to, co jsem vám slíbil.“

Jak Végha jako soupeře hodnotíte? Je to nejtěžší soupeř od doby, kdy jste skončil v UFC?

„Určitě to bude nejtěžší soupeř. A už v tom smyslu, že většinou zápasím ve váze do 84 kilo. On je ale těžkým soupeřem ve váze do 93 kilo. Ten rozdíl je hrozně znát, dělá to opravdu strašně moc. Váhy prostě existují z určitých důvodů, v tomto směru je výhoda na jeho stranně. Budu muset opravdu makat na maximum a nechat tam všechno.“

A proč jste se vlastně nedohodli na catchweight, tedy váze, která by byla mezi vašimi kategoriemi?

„To by bylo asi úplně jedno. On je prostě velká silná devadesát trojka. A hlavně, nechtěl jsem udělat nic, co by ten zápas mohlo ohrozit. Všichni vidí, že jsem to já, kdo ten zápas chce. Ten duel si dlouhodobě prosazuji, a teď, když se mi to povedlo, nebudu licitovat kolem váhy. Prostě tak to je, jdeme v devadesát trojce. Chci ten zápas za jakoukoliv cenu, mám ho, nemá cenu řešit váhu.“

V čem jsou silné stránky Végha?

„Krom hmotnosti i výšková převaha. Má dobrý postoj a hlavně je ohromný držák. Má dobrou fýzu a hrozně špatně se ukončuje. To je na jeho zápasech znát.