Bojovník Buchinger: Pozastavená kariéra? Katastrofa! Žiji z úspor | iSport.cz

Držitel úctyhodného skóre 35 výher a jen 6 proher, bývalý šampion proslulé asociace M-1 Global a jeden ze soupeřů slavného Conora McGregora. Takovou kariérou se může na Slovensku pochlubit jen Ivan Buchinger, který je teď ale ve velmi obtížné situaci. V minulém roce totiž podepsal smlouvu s českou organizací XFN. Ta se ale nachází v těžké krizi a dluží peníze několika zápasníkům. Slovenský MMA hrdina je jedním z nich.

„Pod XFN jsem naposledy zápasil v prosinci na akci Marpo vs. Rytmus, za ten souboj jsem doteď dostal jen část odměny,“ prozrazuje třiatřicetiletý bijec. „Neobdržel jsem ani polovinu z toho, co jsem měl dostat.“

Podle smlouvy měl navíc Buchinger mít i pravidelný měsíční příjem. Ten ale neobdržel víc než půl roku. Za slovenského bojovníka vyjednával s českou organizací jeho manažer. S ním ale přestalo už před delší dobou vedení XFN komunikovat.

„Napsal jsem proto sám nedávno Petru Karešovi, ten řekl, že teď bude mít vše pod sebou a bude to řešit,“ zmiňuje Buchinger příslib promotéra organizace, který převzal ve společnosti, jež XFN vlastní, většinový podíl.

Nejúspěšnějšímu slovenskému zápasníkovi se tak pozastavila kariéra právě v době, kdy by mohl být na vrcholu. A na obzoru nevidí žádné řešení.

„Jsem stále v tréninku a hledáme s manažerem novou organizaci. Jsem připravený, že bych mohl nastoupit hned druhý den bez problému do souboje, jen čekám,“ vysvětluje zápasník, který má rodinu a už delší dobu je bez příjmu. „Pro mě je to katastrofa. Peníze, které dostávám od sponzorů, jsou tak na chléb a mléko, takže žijeme hlavně z úspor. Není to jednoduché.“

Na nabídku XFN kývl i proto, aby mohl bojovat před domácími fanoušky. Protože i přes veliké zahraniční úspěchy jej v rodné zemi fanoušci pořádně neznali. Teď svého rozhodnutí lituje.

Mnoho zápasníků už přešlo z XFN do organizace OKTAGON MMA. Ani on tuto možnost nezavrhuje, ale zatím nebyla ve hře.

„Lidé se mě občas ptají, proč nejdu do Oktagonu, ale já jsem od nich nikdy nedostal nabídku, ani v minulosti,“ říká Buchinger. „Lidé z Oktagonu o mně tvrdí, že jsem moc drahý bojovník, ale nikdy se mě ani nezeptali.“

A co si slovenský válečník myslí o příčinách krize XFN?

„Nabízeli zápasníkům takové peníze, jako nikdo jiný. To mi bylo podezřelé, ale že to skončí takhle rychle, by mě nenapadlo,“ přiznává Buchinger. „To, že vyprodali O2 arenu, bylo dobré pro všechny zápasníky. Nevím ale, co se stalo, že pak nastal takový pád.“

