Novotný o ego-maniacích, Vémolovi či lásce k Baníku: MMA je boj o oheň! | iSport.cz

Jako moderátor, komentátor, promotér a hlavně fanoušek bojových sportů zažívá neuvěřitelnou éru. To si Ondřej Novotný velmi dobře uvědomuje. A i když to není se zápasníky jednoduché, zejména MMA duely žije skoro pořád a rád, i přesto, že si nedělá žádné iluze. „Jedná se o ego-maniacký sport. A v pozici promotéra člověk řeší naráz ego manažera, zápasníka, trenéra. Nahoru dolů,“ říká s nadhledem, neb ví, že to jinak nejde.

Ohlášení souboje Attily Végha a Karlose Vémoly vzbudilo veliký ohlas. Co pro vás osobně tento zápas znamená?

„Vyvrcholení mnoha etap. Jednak si myslím, že to bude pro jednoho z nich sportovní vrchol a pro oba nějaké společenskosociální maximum, ve smyslu toho zájmu. Protože byť si umím představit mnohé, tak si jen velmi těžko dokážu představit, že jak jeden, tak druhý ještě někdy najdou soupeře, který vzbudí tolik emocí u tolika lidí. Bude to zároveň jakési vyvrcholení první etapy Oktagonu.“

Jakou etapu máte na mysli?

„Uzavřeme tři a půl roku fungování, čtvrtou sérii reality show Oktagon Výzva. Poprvé tam budeme mít holky, které budou oni dva trénovat. Zkrátka se uzavře startovací etapa projektu, který se tím postaví na vlastní nohy a už bude dospělý. Skončí naše dětství a myslím, že za sebou budeme mít i maturitu. Skončí také dětství MMA v České republice. Tím budeme moci říct: Ano, teď a tady jsme jedním z největších sportů Československa. A je jenom na nás, jestli to bude trvat pár měsíců, let, nebo jestli to bude platit i v době, kdy budu dědou.“

Dokážete říct tip na vítěze, nebo si to jako promotér zakazujete?

„Nezakazuju. Nikdy. Vlastně i poměrně rád říkám, komu fandím nebo koho mám radši. Protože nesnáším, když mě zajímá něčí názor a on odpoví: Ani tak, ani tak. Takže v tuto chvíli by můj tip byl šedesát na čtyřicet pro Karlose. A to z toho důvodu, že v něm vidím větší hlad. On to víc prožívá, víc to chce. Slíbil, že to doručí a já nevím co všechno. Vím, že pro něj to v tuto chvíli znamená víc. Ale myslím si, že jakmile je začneme proti sobě stavět na různých akcích, staredownech a podobně, tak se v Attilovi probudí ten skutečný bojovník. Je podle mě šance, že v sobě zažehne ten oheň, který jsme v něm viděli třeba před deseti lety, kdy nabral frajera na rohy a procedil ho skrz pletivo. V tu chvíli se šance mohou začít vyrovnávat.“

Co říkáte na Véghův poslední a hlavně prohraný zápas s Američanem Virgilem Zwickerem?

„Z mého pohledu je to možná to nejlepší, co se mohlo stát. Jedná se o správný budíček. Attila si musí uvědomit, že kdyby ležel tři kola pod Karlosem, tak může ztratit svůj odkaz, svou pověst. A taky možná i hodně sponzorů, dotklo by se to tím pádem i jeho peněz. Ale Attila je šampion a bojovník, tohle všechno ví a nikdy to nedovolí.“

Karlos potřebuje hodně peněz, tak to přehání

Když byla řeč o Vémolovi, co z něj dělá takový fenomén, že je právě on pro lidi tak zajímavý?

„On má v sobě to kouzlo, které se nedá naučit. Kouzlo bezprostřednosti. Ale to, co já na něm čím dál tím víc obdivuji, je určitá forma disciplíny. I přesto, že je Karlos vlastně bohém, cítím z něj mimořádnou touhu, odhodlání,