Léta tvrdě dřu, to už Végh nedožene, říká Vémola. Promluvil i o dítěti | iSport.cz

Můžete s ním dělat několikátý rozhovor v řadě, přesto vás pokaždé dokáže něčím překvapit, a rozhodně vás nebude nudit. Takový je Karlos Vémola, bojovník, který žije takzvaně „americký sen“ víc než většina amerických zápasníků.

Na konci roku jej čeká „Zápas století“ se slovenským rivalem Attilou Véghem, ale do té doby toho má před sebou ještě mnoho. „Já mám rušno celoživotně. Nemůžu si dát chvíli klid,“ říká nejslavnější český MMA bijec.

Za měsíc budete bojovat na pražské Štvanici pod širým nebem. Co to pro vás znamená?

„Je pravdou, že pod širým nebem jsem ještě nezápasil, takže to určitě bude něco nového. Doufám, že se vydaří počasí, že nebude ani moc teplo, ani zima. A hlavně doufám, že bude vyprodáno, protože Štvanice je tradice, Oktagon už tam byl několikrát a vždy bylo plno tak z poloviny. Protože je to přes léto, lidi jsou na dovolené, nejsou moc v Praze. Takže pro organizátory by byl úspěch, kdyby byla Štvanice poprvé vyprodaná. Samozřejmě že to nebudou přičítat Terminátorovi, ale já si o tom budu myslet svoje.“

Karlos Vémola jako James Bond! Promluvil i o dítěti

Tedy že když bude akce úspěšná, bude to díky vám?

„Ano, když bude vyprodáno, tak budu v duchu vědět, čí to byla zásluha.“ (pousměje se)

A co když nebude?

„Když nebude vyprodáno, budu to považovat za svůj vlastní neúspěch.“

Už jste si stihl trochu nastudovat svého soupeře Henriqua da Silvu?

„Tak určitě, já jsem ho viděl naživo a hlavní, co k tomu můžu říct, je, že je pro mě hratelnej. Ale já nejsem devadesát trojka (těžká váha). Já jsem osmdesát čtyřka. A Silva nejenom že je devadesát trojka, on je obrovská devadesát trojka. To mi bude dělat problémy. Protože to, z čeho většinou těžím já, bude jeho výhoda. Výška, váha, všechno. Ale já si na to připravuji sparingpartnery. Nikdy nic nepodceňuji. Příští týden ke mně přijedou Michal Martínek a Jirka ‚Denisa‘ Procházka. Ti jsou velikostně maximálně odpovídající.“

Zmiňujete jako sparingpartnery Martínka a Procházku. To jsou zápasníci, s nimiž by vás lidé určitě rádi viděli bojovat.

„Já si nemyslím, že by takové zápasy lidi chtěli vidět. Michal Martínek je teď na cestě do UFC a já pevně věřím, že si jej vyberou. Navíc on je těžká váha, já střední. A Jirka Procházka si jde svou cestou samuraje. Nastupuje v Japonsku a to jsou zápasy, které by nedokázal kterýkoliv český promotér zaplatit. Nehledě na to, že jsem se nechal slyšet, že zápas s Attilou Véghem pro mě bude… jestli ne poslední, tak jeden z posledních zápasů v devadesát trojce. Já taková váhovka nejsem. Furt jen něco dokazuju českým fanouškům, protože v osmdesát čtyřce nemám soupeře, tak chodím o váhu výš. Takže teďka Brazilec, potom Attila, a tím pro mě tahle divize končí. Kdyby mi Oktagon dal titulový zápas s Virgilem Zwickerem, který Attilu porazil, tak s ním bych ještě šel. To by mě zajímalo. A pak už bych se soustředil na kariéru ve své váze.“

Má pro vás Véghova prohra nějaký význam s ohledem na váš nadcházející souboj?

„Určitě ne. Pro mě je to něco, co už jsem věděl dlouho. Ale on si to nechtěl připustit. Jenže prohrál, a to ho může jedině nakopnout. Ale myslím si, že možná trochu pozdě bycha honí. Protože nedělal to, co já jsem dělal posledních šest let. Tvrdě jsem dřel, nepřestával, prostě šel si za svým cílem, to on nedělal. Má za posledních pět let osm zápasů, z toho pět prohraných. Já jsem za šest let udělal osmnáct zápasů, z toho jsem sedmnáct vyhrál. Mám to nastavený úplně jinak a nevěřím tomu, že on to přes léto dožene.“

Promotéři akce v O2 areně slibují mnoho velikých překvapení. Myslíte, že to opravdu výrazně překoná dosavadní limity?

„Myslím, že určitě. Náš zápas sám o sobě bude stát za to. Jestli dopadne zápas Viktora Pešty s Američanem Jeremym Kimballem, bude to velice zajímavý duel. Pokud se tam bude prát Machmud Muradov s nějakým zajímavým soupeřem, třeba s Gáborem Borárošem nebo Samuelem ‚Pirátem‘ Krištofičem… Podle mě to bude naprostá pecka. A vyprodáno bude určitě.“

Když je řeč o Machmudu Muradovovi, oba dva jste v minulosti zmiňovali, že byste do společného souboje nešli. To pořád platí?

„Na světě jsou tisíce soupeřů. Myslím si, že se jako soupeři nepotřebujeme a oba máme cenu, kterou žádný český promotér zaplatit nehodlá. Nový limit je sto tisíc eur (přes 2,5 milionu korun). Pokud dostanu sto tisíc v eurech, tak kamarádství, nekamarádství, stejně s Machem nastoupím.“ (rozesměje se)

Nedávno jste rozšířil svou domácí faunu. Pořídil jste si nového krokodýla a srnku. Jak zvládáte se o všechna zvířata starat?

„Krokodýla jsem měl vždycky…“

Zápas století se blíží! Vémola si dává velké cíle: Po Véghovi zmlátím Peštu

Ale teď máte nového, ne?

„Jenom jsem ho vyměnil za většího. Měl jsem dva vždy, v Anglii a v Čechách. Jednoho jsem vyměnil za obrovského, protože se o něj nemohl postarat předchozí majitel. On je spokojený, já jsem spokojený. Vytvořili jsme mu se sousedem krásné nové prostředí. Mám z toho radost. Navrhoval jsem to sám a dělali jsme to svépomocí, takže jsem na to patřičně hrdej. Vlastně jsem rozšířil svou faunu jenom o srnečku, kterou už jsem plánoval dlouho. Chtěl jsem ji loni a čekal, až se letos narodí.“

A jak je tedy těžké se o ně postarat? Musí to být náročné, ne?

„Lidi si to myslej. Vybírám si ale zvířata, o která se tak moc starat nemusím, protože vím, že nemám čas. Když tam krokodýla nechám třeba dva tři měsíce, tak se nic nestane. V přírodě krokodýl nežere třeba půl roku. Světlo se mu tam rožne a zhasne automaticky, stejně tak vyhřívání. Je o něj prostě postaráno a starost s ním není žádná. No a srnečka, s tou je starost akorát teď za mala, protože se ještě dvakrát denně kojí. Ale já mám pozemek dost velký, ona se napase a taky s ní nebude vlastně žádná práce. Akorát mně ušetří, že nemusím sekat trávu, což jsem maximálně spokojený.“

Takže nejtěžší na tom je, aby se ta zvířata nedostala k sobě, jo?

„Tak to je ta největší starost. Tím, že jich mám tolik, není lehké je uhlídat.“

Mimochodem 1. července máte narozeniny. Chystáte se tedy nejen na zápas, ale i na oslavu. Máte teď asi hodně rušno, že?

„Já mám rušno celoživotně. Nemůžu si dát chvíli klid. Přípravy samozřejmě vrcholí. A není to o tom, že bych byl takový blázen a dělal kvůli sobě veliké narozeniny. Lela měla nedávno třicetiny, to jsme neměli čas pořádně oslavit. Do toho čekáme malého Terminátora, nebo malou Terminátorovou (směje se), a hlavně se mi po iks letech podařilo dodělat barák, tak to bude i taková kolaudace… Budeme toho prostě slavit víc najednou.“

Často jste na sociálních sítích uveřejňoval fotky se synem, teď ale syn moc vidět není, co to?

„No, řešíme teď s bývalou partnerkou péči o něj u soudu, bohužel. Proto ho teď tak často nevidím. Ale bylo mi slíbeno, a doufám, že to vyjde, že nechá obě děti (syna a nevlastní dceru) přiletět na oslavu. O víkendu by tam tedy měly být, což by bylo super! Byl by to můj nejlepší dárek k narozeninám.“