OKTAGON 13: Vémola před bojem pod širým nebem: Poprvé mě to zabilo. Co řekl o soupeři? | iSport.cz

Můžete si myslet, že je nafoukaný až běda. Ale to byste Karlosi Vémolovi křivdili. Když říká, že soupeře Henriqueho da Silvu přejede, věří v to a dává mu to správnou motivaci do boje. A že se některé jeho hlášky mohou zdát přehnané? Občas jsou, ale čtyřiatřicetiletý bojovník z Olomouce ví, proč to dělá. Chce prostě bavit fanoušky. A daří se mu.

Už před měsícem jste řekl, že kdyby se turnaj na Štvanici nevyprodal, budete to považovat za osobní neúspěch. Ale povedlo se, lístků už moc nezbývá, takže úkol splněn. Spokojenost?

„Jo, já jsem maximálně spokojen. Teď aby byl spokojený i promotér a viděl to stejně jako já, že mu Terminátor vyprodává sedadla. (pousměje se) Jsem opravdu rád, že to tak je, protože je výborná karta a Štvanice je skvělé místo. A vždy, když tam v předchozích letech na Oktagonu bylo poloprázdno, jsem si říkal, že je to škoda. Atmosféra tam bude určitě úžasná, což je jenom dobře pro československé MMA. Neupadá to, jde to jen nahoru. Teď bude vyprodaná Štvanice, pak O 2 arena a uvidíme, co dál.“

Naposledy vyprodaly tribuny kolem centrkurtu na pražském ostrově tenisové zápasy Martiny Navrátilové. Jaký je tohle pocit?

„Skvělý, samozřejmě. MMA v současnosti dosahuje na úroveň hokeje, fotbalu a tenisu. Děje se to, co ve světě. Chodí na to všechny věkové skupiny, nejenom nadšenci a chlapi z posiloven, ale i ženy, starší páry, děti a to mě těší. Je to prostě brané jako regulérní sport. To je super!“

Co způsobilo hlavní zlom, že popularita vašeho sportu začala tak stoupat?

„Udělala to hlavně média, ať si každý říká, co chce. Když jsem z UFC přijel zpátky do České republiky nebo i když jsem byl v UFC, tak se o tom nemohlo nikdy psát. Ani v televizi se to neobjevovalo. Bylo to absolutně tabu. Vůbec jsem tehdy nechápal, proč je v tom problém, když o mně v Anglii normálně psali. V Čechách o tom nikdo nechtěl psát a v televizi to zakazovali. Tehdy jsem se dostal snad jen do desetivteřinového vstupu ve sportovních zprávách jako ‚Borec na konec‘. Ale jinak nás nikde nechtěli.“

To už teď ale neplatí.

„Ano, teď je tomu naopak. A nejenom že média udělala náš sport populárním, ale hlavně ukázala lidem, jací opravdu jsme. Jsou mezi námi sice možná i nějací burani, ale taky kluci s rodinami, normální mladí kluci, vysokoškoláci, plno z nás má za sebou skvělý příběh… Jsme prostě ta samá skvadra, jako jsou fotbalisti, hokejisti. Akorát trochu tvrdší.“

V sobotu vás čeká hodně těžký soupeř, Brazilec Henrique da Silva, ostřílený bojovník se zkušenostmi z UFC. Co na něj říkáte?

„Lidi říkají, že je to těžký soupeř.