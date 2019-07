Oktagon 13 ONLINE: Štvanice ve varu, bije se Muradov, vrcholem Vémola | iSport.cz

ONLINE PŘENOS

23:33 První kolo strávil Karlos Vémola ve své oblíbené poloze. Po takedownu si držel šikovně Henrique da Silvu pod sebou, ukončit ho však zatím nedokázal. Zápas tak jde do druhého kola.

23:28 Je to tady! Do akce jde Karlos Vémola!

23:25 Machmud Muradov po výhře: „Na tempu jsem nepřidával, chtěl jsem navyšovat a pak zase ubírat. To byla taková taktika. Ale nepustil mě k naskočenému kolenu, ale nevadí. Tak lidi alespoň vidí, že makáme a nesedíme na místě. Udělal jsem, co jsem musel. A jedeme dál! Jedenáct výher v řadě v osmdesát čtyřce, kdo jiný tohle v České republice má? Nikdo. Teď si poletím odpočinout do Ameriky, a pak se sem vrátím zase makat."

23:07 Jedenácté vítězství v řadě si po dominantním výkonu připsal Machmud Muradov. Ten ve druhém kole ubil svého soupeře.

22:49 Předposlední zápas dnešního galavečera je tu! Uzbek Machmud Muradov si to rozdá s Wendellem Marquesem z Brazílie

22:37 To bylo rychlé! Ďatelinka využil chyby svého soupeře, kterého na zemi skvěle chytil do škrcení a donutil Mikuláška zápas odklepat. Ďatelinka tak vítězí po technice rear naked choke v prvním kole.

22:30 Jde do tuhého! Do dalšícho zápasu se chystá Milan Ďatelinka a Václav Mikulášek.

22:15 Vítězný David Dvořák si pochvaloval atmosféru na Štvanici. Rozhovor s ním čtěte zde.

22:13 Velké emoce spustilo kontroverzní rozhodnutí sudího, který po Běleho kombinaci nabyl dojmu, že je Brož uspaný a zápas v prvním kole ukončil. Ukázalo se však, že se Brož ještě snažil postavit a sudí tak svůj verdikt trochu uspěchal. Vítězem se každopádně stal Jakub Běle.

22:05 Další řežbu na Štvanici připraví Jakub Běle a Miroslav Brož.

21:55 Leo Brichta svého soupeře sice ukončit před limitem nedokázal, přesto se však raduje z výhry na body.

21:29 Začíná hlavní karta. První zápas z ní předvede Leo Brichta a Brazilec Aliston Cordeiro.

21:15 Viktor Pešta se do zápasu pustil od první chvíle, což se mu vyplatilo. Už v prvním kole se mu podařilo dostat soupeře na zem a přesně nasazeným rear naked choke, tedy škrcením zezadu, donutil soupeře zápas odklepat. Pešta tak ve svém prvním zápase pod organizací Oktagon slaví výhru.

21:04 Do boje jde bývalý UFC zápasník Viktor Pešta. Ten se v kleci postaví proti těžkému soupeři Mikovi Kyleovi z USA.

21:00 V muší váze jsme viděli dlouho spíš vyčkávání, ve druhém kole ale přišel zlom. Dvořák tedy nejdříve nakopl soupeře do rozkroku, po krátké pauze na rozdýchání se do něho ale pustil naplno sportovně, dostal se mu na záda a pak ho strhl na zem, kde ho nakonec uškrtil.

20:44 Do oktagonu už míří za svým ukrajinským soupeřem Taigibovem David Dvořák!

20:38 A už za 2 minuty a 23 vteřin je hotovo, Jakub Bahník bil soupeře na zemi tak dlouho, až rozhodčí zápas ukončil!

20:29 Do klece na teď už téměř úplně plné Štvanici zamířil Jakub Bahník, který se utká s Michalem Konrádem.

20:25 Zápasnice divákům předvedly naprosto parádní a vyrovnaný souboj. Na body nakonec těsně vyhrála Eva Borodáčová.

20:00 Semifinále Projektu Y obstarají zápasnice Kateřina Klinderová a Eva Borodáčová. Ty se střetnou v ženské bantamové váze.

19:55 Rozhodčí nepustil bojovníky do dalšího kola. Tomáš Kvapil měl totiž nad obočím obrovskou tržnou ránu, která hodně krvácela. Vítězem zápasu se tak stal Španěl David Mora.

19:42 Schyluje se ke třetímu zápasu. Ten obstará Španěl David Mora s Tomášem Kvapilem.

19:37 V prvním kole zvítězil David Hošek. Jeho soupeř po zranění kolene zápas odklepal.

19:29 Další jde na řadu David Hošek a Michal Varchola, kteří se střetnou ve střední váze.

19:25 Po dominantním výkonu vyhrál Matouš Kohout na body.

Na Štvanici dorazil i sparťanský talent Hložek. Držím palce Karlosovi, říká útočník

18:59 Turnaj začíná. Jako první si to rozdá Matouš Kohout s Matúšem Šutkou v lehké váze, kteří už jsou v kleci.

18:00 Galavečer Oktagon 13 se koná na legendárním centrkurtu na Štvanici pod širým nebem, samotný oktagon je krytý 18 metrů vysokou střechou.

Deštníky nechte doma

Brány Štvanice se otevřely v 17:00, první zápas začíná v 18:50. Předpověď počasí v Praze se pro Prahu trochu vylepšila, ale i tak stále platí výstraha před bouřkami - aktuální situaci můžete sledovat na radaru »

Nad oktagonem vyrostla na centrálním štvanickém kurtu unikátní 18 metrů vysoká střecha, tribuny ale chráněné nejsou. Organizátoři vyzývají návštěvníky, aby si pro případ deště vzali pláštěnky, s deštníky nebudou do areálu vpuštěni.

Program Oktagon 13

Hlavní karta

Polotěžká váha

Karlos Vémola vs. Henrique da Silva (Braz.)

Střední váha

Machmud Muradov (Uzb.) vs. Wendell Marques (Braz.)

Milan Ďatelinka (SR) vs. Václav Mikulášek

Catchweight (domluvená váha do 81 kg)

Miroslav Brož vs. Jakub Běle

Lehká váha

Leo Brichta vs. Aliston Cordeiro (Braz.)

Předzápasy

Catchweight (domluvená váha do 96 kg)

Viktor Pešta vs. Mike Kyle (USA)

Muší váha

David Dvořák vs. Arsen Taigibov (Ukr.)

Lehká váha

Michal Konrád vs. Jakub Bahník

Bantamová váha

Kateřina Klinderová vs. Eva Borodáčová (SR)

Pérová váha

Tomáš Kvapil vs. David Mora (Šp.)

Střední váha

David Hošek vs. Michal Varchola (SR)

Lehká váha

Matouš Kohout vs. Matúš Šutka (SR)

Ukončím ho v prvním kole, vzkázal Vémola

Zvládne Karlos Vémola náročnou překážku v podobě nebezpečného a mimořádně odolného Henriqueho da Silvy, nebo si po čtyřleté šňůře vítězství připomene pachuť porážky? „Aby to nebyl moc dlouhej večer, ukončím ho v prvním kole,“ žertuje čtyřiatřicetiletý gladiátor z Olomouce. „Lehký soupeř to není, ale přejedu ho. Bude se bránit zuby nehty, bude těžké ho ukončit, ale dokážu to,“ dodává razantně Vémola.

O pět let mladší Brazilec je ale známý tím, že dokáže nejvíc kopat, když je zahnaný do kouta. Český Terminátor tak musí být opatrný.

Hlavní předzápas slibuje neméně zajímavou bitvu. A to Machmuda Muradova s Wendellem Marquesem. Stejně jako v případě Frankensteina se jedná o zkušeného Brazilce, který už válčil i v UFC, ani jednou ale pod vlajkou nejslavnější organizace nevyhrál. I tak není radno Wendella podceňovat. „Bojový stroj“, jak si nechává říkat, zvítězil již jedenatřicetkrát a je odhodlaný oloupit Muradova o více než dvouletou neporazitelnost.

„Všechno je o hlavě. On je bojový stroj, ale já jsem vlak,“ říká rázně populární bojovník uzbeckého původu. „Stroj se může pokazit, ale vlak nezastavuje. Mířím za jedenáctou výhrou v řadě,“ dodává odhodlaně Muradov.

Peštův soupeř převážíl

Atraktivní duely divákům nabídne také předkarta turnaje. Po dvou letech se v Praze představí Viktor Pešta, vyzve Američana Mika Kyla. Bojovník z Idaha má za sebou tři zápasy v UFC, pouze o dva méně než rodák z Příbrami. Při vyslovení Kylova jména naskočí mnohým fanouškům MMA vrásky na čele. Kousnutí soupeře, nepovolené nakopnutí do hlavy, úmyslné píchání do očí či trefy kolenem do slabin, tím vším se může devětatřicetiletý zápasník „chlubit“.

„Když soupeře studuji, řeším technickou stránku boje, ne to, jakou má povahu,“ reaguje na nechvalně proslulého rivala Pešta. „Ke mně se zatím, co jsme se potkali, choval slušně. Ale viděl jsem, že s ním měli organizátoři těžkou domluvu. Každý jsme nějaký.“

Když se navíc včera Kyle postavil na váhu, ručička se zastavila na hodnotě 97,8 kilogramu, domluvený limit byl přitom 96. „Že převážil, mi připadá zvláštní. Má za sebou asi čtyřicet zápasů, tak už se mohl naučit správnému přístupu,“ dodává Pešta, který bude čelit muži, pro něhož slova fair play moc neznamenají.

Netradiční cestou přišel ke svému prvnímu představení pod novou organizací David Dvořák. Ukrajinec Arsen Taigibov si zápas s ním doslova vyřval na sociálních sítích. Oba mají solidní sbírku výher v řadě. Dvořákovi zvedali ruku v posledních dvanácti zápasech, Taigibovovi jedenáctkrát. Ve vítězné sérii bude po dnešku pokračovat pouze jeden.

Hlavní kartu otevře talentovaný Leo Brichta, kterému může zápas pod největší tuzemskou organizací raketově nastartovat kariéru. Teprve jedenadvacetiletému mladíkovi se předpovídá velká budoucnost. Nakolik jsou odhady správné, prověří další z plejády Brazilců, osmadvacetiletý Aliston Cordeiro.

Menu dnešního galavečera bude bohaté. A organizátoři jsou rádi, že vyprodalo tribuny centrkurtu na Štvanici do poslední sedačky. „Moc se těším, je to další milník. Jsem rád, že se lidem naše práce líbí,“ neskrývá nadšení jeden z promotérů Ondřej Novotný.

