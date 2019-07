Oktagon 13: Vémola vyhrál, ale nebyl spokojený. Slavil i Muradov či Pešta | iSport.cz

ONLINE REPORTÁŽ

Nemůžu být spokojený, hlásil vítěz Vémola. Podívejte se na rozhovor hned poté, co vylezl z klece!

23:47 Karlos Vémola vyhrál další zápas! Ve všech třech kolech jasně dominoval a nedal rozhodčím žádné pochybnosti. Ač se snažil, ukončit v limitu svého soupeře nedokázal, na body však jasně vyhrál.

23:40 Druhé kolo mělo téměř shodný průběh jako to první. Vémola většinu kola byl ve výhodné pozici, soupeři navíc způsobil tržnou ránu.

23:33 První kolo strávil Karlos Vémola ve své oblíbené poloze. Po takedownu si držel šikovně Henrique da Silvu pod sebou, ukončit ho však zatím nedokázal. Zápas tak jde do druhého kola.

23:28 Je to tady! Do akce jde Karlos Vémola!

23:25 Machmud Muradov po výhře: „Na tempu jsem nepřidával, chtěl jsem navyšovat a pak zase ubírat. To byla taková taktika. Ale nepustil mě k naskočenému kolenu, ale nevadí. Tak lidi alespoň vidí, že makáme a nesedíme na místě. Udělal jsem, co jsem musel. A jedeme dál! Jedenáct výher v řadě v osmdesát čtyřce, kdo jiný tohle v České republice má? Nikdo. Teď si poletím odpočinout do Ameriky, a pak se sem vrátím zase makat."

23:07 Jedenácté vítězství v řadě si po dominantním výkonu připsal Machmud Muradov. Ten ve druhém kole ubil svého soupeře.

22:49 Předposlední zápas dnešního galavečera je tu! Uzbek Machmud Muradov si to rozdá s Wendellem Marquesem z Brazílie

22:37 To bylo rychlé! Ďatelinka využil chyby svého soupeře, kterého na zemi skvěle chytil do škrcení a donutil Mikuláška zápas odklepat. Ďatelinka tak vítězí po technice rear naked choke v prvním kole.

22:30 Jde do tuhého! Do dalšícho zápasu se chystá Milan Ďatelinka a Václav Mikulášek.

22:15 Vítězný David Dvořák si pochvaloval atmosféru na Štvanici. Rozhovor s ním čtěte zde.

22:13 Velké emoce spustilo kontroverzní rozhodnutí sudího, který po Běleho kombinaci nabyl dojmu, že je Brož uspaný a zápas v prvním kole ukončil. Ukázalo se však, že se Brož ještě snažil postavit a sudí tak svůj verdikt trochu uspěchal. Vítězem se každopádně stal Jakub Běle.

22:05 Další řežbu na Štvanici připraví Jakub Běle a Miroslav Brož.

21:55 Leo Brichta svého soupeře sice ukončit před limitem nedokázal, přesto se však raduje z výhry na body.

21:29 Začíná hlavní karta. První zápas z ní předvede Leo Brichta a Brazilec Aliston Cordeiro.

21:15 Viktor Pešta se do zápasu pustil od první chvíle, což se mu vyplatilo. Už v prvním kole se mu podařilo dostat soupeře na zem a přesně nasazeným rear naked choke, tedy škrcením zezadu, donutil soupeře zápas odklepat. Pešta tak ve svém prvním zápase pod organizací Oktagon slaví výhru.

21:04 Do boje jde bývalý UFC zápasník Viktor Pešta. Ten se v kleci postaví proti těžkému soupeři Mikovi Kyleovi z USA.

21:00 V muší váze jsme viděli dlouho spíš vyčkávání, ve druhém kole ale přišel zlom. Dvořák tedy nejdříve nakopl soupeře do rozkroku, po krátké pauze na rozdýchání se do něho ale pustil naplno sportovně, dostal se mu na záda a pak ho strhl na zem, kde ho nakonec uškrtil.

20:44 Do oktagonu už míří za svým ukrajinským soupeřem Taigibovem David Dvořák!

20:38 A už za 2 minuty a 23 vteřin je hotovo, Jakub Bahník bil soupeře na zemi tak dlouho, až rozhodčí zápas ukončil!

20:29 Do klece na teď už téměř úplně plné Štvanici zamířil Jakub Bahník, který se utká s Michalem Konrádem.

20:25 Zápasnice divákům předvedly naprosto parádní a vyrovnaný souboj. Na body nakonec těsně vyhrála Eva Borodáčová.

20:00 Semifinále Projektu Y obstarají zápasnice Kateřina Klinderová a Eva Borodáčová. Ty se střetnou v ženské bantamové váze.

19:55 Rozhodčí nepustil bojovníky do dalšího kola. Tomáš Kvapil měl totiž nad obočím obrovskou tržnou ránu, která hodně krvácela. Vítězem zápasu se tak stal Španěl David Mora.

19:42 Schyluje se ke třetímu zápasu. Ten obstará Španěl David Mora s Tomášem Kvapilem.

19:37 V prvním kole zvítězil David Hošek. Jeho soupeř po zranění kolene zápas odklepal.

19:29 Další jde na řadu David Hošek a Michal Varchola, kteří se střetnou ve střední váze.

19:25 Po dominantním výkonu vyhrál Matouš Kohout na body.

18:59 Turnaj začíná. Jako první si to rozdá Matouš Kohout s Matúšem Šutkou v lehké váze, kteří už jsou v kleci.

18:00 Galavečer Oktagon 13 se koná na legendárním centrkurtu na Štvanici pod širým nebem, samotný oktagon je krytý 18 metrů vysokou střechou.

Deštníky nechte doma

Brány Štvanice se otevřely v 17:00, první zápas začíná v 18:50. Předpověď počasí v Praze se pro Prahu trochu vylepšila, ale i tak stále platí výstraha před bouřkami - aktuální situaci můžete sledovat na radaru »

Nad oktagonem vyrostla na centrálním štvanickém kurtu unikátní 18 metrů vysoká střecha, tribuny ale chráněné nejsou. Organizátoři vyzývají návštěvníky, aby si pro případ deště vzali pláštěnky, s deštníky nebudou do areálu vpuštěni.

Program Oktagon 13

Hlavní karta

Polotěžká váha

Karlos Vémola vs. Henrique da Silva (Braz.)

Střední váha

Machmud Muradov (Uzb.) vs. Wendell Marques (Braz.)

Milan Ďatelinka (SR) vs. Václav Mikulášek

Catchweight (domluvená váha do 81 kg)

Miroslav Brož vs. Jakub Běle

Lehká váha

Leo Brichta vs. Aliston Cordeiro (Braz.)

Předzápasy

Catchweight (domluvená váha do 96 kg)

Viktor Pešta vs. Mike Kyle (USA)

Muší váha

David Dvořák vs. Arsen Taigibov (Ukr.)

Lehká váha

Michal Konrád vs. Jakub Bahník

Bantamová váha

Kateřina Klinderová vs. Eva Borodáčová (SR)

Pérová váha

Tomáš Kvapil vs. David Mora (Šp.)

Střední váha

David Hošek vs. Michal Varchola (SR)

Lehká váha

Matouš Kohout vs. Matúš Šutka (SR)