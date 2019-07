Oktagon 13: Nespokojený vítěz Vémola: Bučeli na mě. Nevím, co bych měl doručit víc | iSport.cz

Vyrovnaný zápas? Ani náhodou! Karlos Vémola měl v souboji s Henriquem da Silvou jasně navrch. Ač byl Brazilec vyšší a těžší, bijec z Olomouce jej vždy velmi snadno vzal a hodil na zem, jakoby měl poloviční váhu. Někteří diváci ale přesto nebyli se zápasem spokojeni, nedošlo totiž na „První kolo TKO!“ jak Terminátor před zápasem slíbil. A to zjevně mrzelo i jeho. Po skončeném turnaji seděl v šatně, čerstvě oholený a posmutnělý. „Lev shodil hřívu,“ řekl s pousmáním a pak se rozpovídal, proč jej jedenáctá výhra v řadě netěší, jak by měla.

Hlasitě vás podporovala celá Štvanice, co na to říkáte?

„Až na to poslední kolo, kdy na mě bučeli. Sice jsem si to právem zasloužil, ale lidi si neuvědomují, jak je těžké snažit se porazit někoho, kdo pořádně nechce zápasit, kdo se zuby nehty brání a čeká, kdy udělám chybu. Já ji ale neudělám, a tak je z toho pak nudný zápas. Když to jde nahoru dolů, tak je to o něčem jiném. On se ani nesnažil vstát, jen se bránil. To se pak těžko ukončuje. A to, že na mě bučeli, mě mrzelo.“

Proto jste po zápase působil tak nespokojeně?

„Já si dávám vždy vysoké cíle, a když je nedoručím, tak je to moje osobní prohra. Jasná výhra tři nula na body, každý by se z toho radoval, já se z toho radovat nemůžu. Musím se zpětně podívat, co jsem v zápase udělal špatně. Ale vlastně jsem nedostal ani ránu, jsem celkem střízlivej. A co jsem se teď bavil s trenérem, tak chyb jsem tam moc neudělal. Vše jsem si pohlídal, vzal jsem ho dolů a čekal jsem, až se mi soupeř pohne a budu moc přejít do jiné pozice. Ale on se pořádně nehýbal. Mohl jsem mu tím i vlézt do léčky, a prohrál bych. Bohužel, laik, který tomu nerozumí, to asi nepochopí a bude si myslet, že to byl nudný zápas.“

Takže se soupeř málo snažil?

„Když ti frajeři chtějí jenom přežít, ani nechtějí vyhrát… Nebo chtějí, ale čekají na tu chybu, kterou neudělám, tak se to opravdu těžko ukončuje. Já kdybych byl na zádech a věděl, že dvě a půl kola prohrávám, tak se ku*va musím zdvihnout! Přes to nejede vlak, musím nahoru, musím něco udělat. Ale on ležel a držel. To je pak těžký.“

A jak tedy Frankensteina jako soupeře hodnotíte?

„Všichni říkali, jak si musím dát na něj pozor. Tvrdili, jaký je to veliký bojovník. Všichni! A v zápase si ani neškrtl, ani ránu. Dominance, vše jsem měl pod kontrolou. Tak už nevím, co bych měl lidem víc doručit.“

Vypadal jste hodně energicky, jak jste se během zápasu cítil?

„Hodně jsem se na tento souboj připravoval silově. Ale bohužel mi ve druhém a třetím kole docházela šťáva. A tam jsem přitom potřeboval makat a přecházet, ukončovat. Nebyl jsem rozhodně v takové kondici, jako bych byl, kdybych zápasil ve střední váze (do 84 kg). Trenéři po mně chtějí, abych tu devadesát trojku nechodil. Měli jsme největší obavu z toho, že budu mít problém ho hodit, jak je velkej a těžkej. Ale já byl tak připravený, že nejenom, že jsem ho stáhl na zem, vždy jsem ho hodil. Byl jsem silově připravený výborně, ale nedokázal jsem to udýchat, tak jak bych potřeboval, v takovém tempu. Ale pohlídal jsem si to zkušeně. Nevadí, jedeme dál.“

Na pozápasové tiskovce si znovu řekl Viktor Pešta o zápas s vámi. Co vy na to?

„Pořád to samé. Je plno lidí, kteří stojí frontu na zápas se mnou. Viktor mě momentálně v té řadě nezajímá. V momentě, kdy porazí někoho z těch, co jsou v Oktagonu na špičce, jako je Kimball, Petrášek, Attila, tak mě teprve začne zajímat. Teď mě nezajímá, nezaslouží si to. Je to prostě jen další Kincl nebo Ondruš. Rád by se zviditelnil na mém jméně, nedokáže si jet svou kariéru a chtěl by se vyšplhat nahoru po mých zádech.“

Mimochodem držel vám tu pěsti i Jaromír Jágr, znamená to pro vás hodně?

„Samozřejmě, Jarda je moje životní motivace, žene mě dopředu. Koukněte na to, jak v padesáti letech vypadá. Je to frajer.“

