Michal Martínek o UFC: Neustál jsem to psychicky. Co řekl Vémola i Reinders? | iSport.cz

„Každý, kdo sleduje Michalovy zápasy, musel vidět, že mu tenhle zápas absolutně nesedl. Hodně se na jeho výkonu podepsalo, že zápasil poprvé venku, v cizím prostředí, kde vše funguje trochu jinak. A hned pod drobnohledem hvězd, na které většina z nás kouká akorát v televizi. Michal chtěl za každou cenu jim a hlavně českým a slovenským fanouškům předvést skvělý výkon, a to ho svázalo natolik, že vůbec neukázal, čeho je schopný. Kdo tohle nikdy nezažil, tak asi nemůže pochopit, jak velký tlak to dokáže na bojovníka vytvořit. Každopádně věřím, že tuhle zkušenost Michal v hlavě zpracuje a že to z něj udělá ještě silnějšího a lepšího bojovníka.“ André Reinders, trenér Michala Martínka