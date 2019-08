Za rok znovu! Martínek o boji o UFC: White je srdcař, hvězda přála štěstí | iSport.cz

Měl možnost bojovat o místo v nejslavnější MMA lize světa. Na konec ale Michal Martínek odcházel z show Dana White's Tuesday Night Contender Series uličkou poražených. Ve svém pozápasovém vyjádření ale nehledal pro svou prohru žádné výmluvy a naopak složil poklonu všem českým bojovníkům, kteří ve světě uspěli. Teď už totiž ví, jakému tlaku byli vystaveni.

Teď s odstupem pár dnů, jaká byla účast v show Dany Whitea vlastně zkušenost? Nelitujete toho?

„Určitě nelituji nové zkušenosti, protože jsem čelil naprosto novým výzvám a dobrodružstvím. Ať už dlouhému cestování, různým tlakům, jiným podmínkám a vůbec prestižnosti té soutěže. Starali se o nás lidi z UFC, v tělocvičnách se se všemi potkáváte a nikdo vás tam nebere jako odpad. Mají velikou pokoru vůči zápasníkům, ale samozřejmě, že jsem jako Evropan pro fanoušky tam nebyl úplně zajímavý. V realizačním týmu však vládla veliká profesionalita a správná komunikativnost. Byl to veliký zážitek už jen být v Las Vegas, a ještě tam zápasit, to se moc lidem nepoštěstí. A nezávisle na výsledku si myslím, že je naprosto dobře, že jsem tam byl.“

Vyjádření Michala Martinka po prohraném souboji v show Dana White's Tuesday Night Contender Series

Měl jste možnost mluvit se samotným Danou Whitem?

„Neměl, protože jsem šel bohužel druhou uličkou jako poražený, ale třeba hodně štěstí mi osobně přál skvělý bojovník Michael Bisping. A slyšel jsem, že náš zápas byl, navzdory mému ne moc dobrému zakončení, zvolen jako druhý nejlepší souboj večera. Prý se jim líbila naše bojovnost, síla úderů a rychlost na těžké váhy, že jsme nečekali a šlapali. Pak mi říkal někdo z realizačního týmu show, že to nevadí, příští rok prý dostanu šanci určitě znovu. Tak uvidíme.“

A vzal byste to za rok to bez váhání?

„Stoprocentně. Lidé často soudí a odsuzují. Kdyby to měl každý zápasník vzdát po jednom pádu, tak by se za chvíli neměli na co koukat. Budu vstávat a bojovat o to, co chci, tak dlouho, dokud má hlava a srdce budou věřit, že je to tak správné. Samozřejmě si musím udržet dobré skóre a šlapat. A když mě tam chtěli, nebo chtějí nadále, tak to musí znamenat, že se jim na mně něco líbí. A nechat mě dýchat a dávat mi naději, je pro mě opravdová motivace.“

Jak na vás White zapůsobil takhle na dálku?

„Působí na mě jako srdcař, je to pan podnikatel, který dělá, co ho baví, a proto je v tom dobrej.“

Hodně vás to tam na místě překvapilo?

„Celé to tam je jiný svět. Top podmínky světového formátu, top bojovníci a celkově tým profíků okolo. Jen mě mrzí, že mě trochu odflákli s tím přeletem, ale zase chápu je v tom, že to financují na poslední chvíli, kdyby se někdo z nás zranil. Ale vím, že příště už si to nenechám vymluvit.“

Co máte na mysli?

„Takzvaně jet lag. Tělo není srovnané s přesunem na jiné časové pásmo. Byli jsme jak John Conor z Terminátora, letěli jsme do minulosti. (směje se) Mínus devět hodin. A každá hodina časového pásma je jeden aklimatizační den. Chodili jsme spát ve Vegas v deset večer a od tří ráno už nespali, jen se vrtěli. Měl jsem dva dny vodu v kotnících. Člověk, který nemá podat stoprocentní výkon, to nepozná. Musel jsem mít tréninky naplno, aby moje tělo pochopilo, že není večer a naopak. Aby se srovnal metabolismus se srdcem a tak dál. Po dvou trénincích naplno mi zmizela voda z kotníku a začal jsem se cítit lépe. Nespavost a únava se ale na psychice projeví. Takže proto jsem zase zkušenější v těchto aspektech.“

Takže do budoucna byste tam letěl s větším předstihem.

„Určitě. Četl jsem nějaké názory některých odborníků, proč jsme tam neletěli na vlastní náklady dříve. Lidi si neuvědomují jednu věc, příprava mě stála cirka dvě stě tisíc. Nejsem člověk, co má za zápasy milion a milion na přípravu. Byla to má nejdražší příprava. A abych platil o padesát tisíc víc, na to už nebyl rozpočet. UFC řeklo, že až pošlou letenky a ubytování, tak pošlou. Byli nekompromisní. Jinak ať si to prý platíme sami. Takže pro mě a můj tým nebyla jiná možnost.“

Kdo s vámi letěl?

„Pouze trenér André Reinders. Původně měl letět i můj parťák a kamarád Miloš Petrášek. Ale napsali mi, že jeho cestu neproplatí. Ve formuláři, když jsem tam letěl poprvé, jsem měl přitom možnost mít s sebou dva lidi. Vyplňoval jsem jeho údaje a dokonce jsem pro něj nafasoval oblečení. Nevím, co se pak změnilo, že to zamítli. Asi rozpočet. Jsme pro ně z Evropy drazí.“

A jak jste ocenil přístup trenéra po zápase?

„André se mnou umí pracovat. Je to kliďas a já jsem často vztekloun. Samozřejmě, že jsem rád, že tam se mnou byl. Líbí se mi jeho věcný klid.“

A co říkáte na to, že okolo klece byly veliké hvězdy UFC. Například Max Holloway, Thiago Santos... Vnímal jste je?

„Vnímal jsem je. Santos každý večer jezdil za mým soupeřem, protože jsme měli stejný hotel.“

Jaký to byl pro Vás pocit, bojovat před takovými hvězdami? Taky to mělo vliv na psychiku?

„Nebudu se vymlouvat na výkon. Nechci, aby to tak lidi chápali. Spiš řeknu svoje pocity. Bylo pro mě naprosto jiné letět někam přes půl světa a tam zápasit. Vše bylo jiné. Zázemí nebo to, že jsme bojovali asi před sto lidmi. Jsem zvyklý na nástupovky a velké galavečery. Jsem zvyklý na fanoušky. Tady chtěl každý vidět mou prohru, protože tam bylo hodně Brazilců, kteří soupeře podporovali. Samozřejmě, že jsem byl nervózní. Absolutně ne ze soupeře, ale z toho, že tam někde sedí strýček Dana, komentuje to Bisping a sleduje to plno hvězd. V kabině jsem měl týmového parťáka soupeře, jeho manažera a hlavního sparinga, co na mě koukali v rozcvičovně, a to vše ve mně zanechalo jistou frustraci. Teď už jsem to vstřebal a příště už mě nepřekvapí nic! Můj dobrý kamarád mi jednou řekl: ‚Ty potřebuješ prohrát, abys získal větší motivaci.‘ A asi se tak stalo.“

Jak dlouhou pauzu si teď chcete dopřát?

„Netuším, až uznám za vhodné, že je čas. Půl roku v tělocvičně je dlouho a já si zasloužím pořádně odpočinout. MMA není moje živnost. Mám teď i hodně závazků vůči své práci.“

Budete chtít teď po organizaci Oktagon, aby vám častěji dávali silné soupeře ze zahraničí?

„Četl jsem něco o pyramidách, že kdyby duel Dittrich vs. Buday vyhrál Dittrich, že bych šel s ním. Ale to pro mě už nepřipadá v úvahu. Na světě je tisíce zápasníků. Dana respektuji a moc mu přeju do sportu a života jenom to dobré, ale porazil jsem ho už dvakrát a tohle není oblastní kolo ve fotbale, abych s ním měl chtít jít potřetí. Buday je velice zajímavý a zaslouží si to, taky už si v Oktagonu něco odzápasil. Když Dana Ditricha porazí, tak asi není o čem. Mě samozřejmě zajímá cizina. Nějací Poláci, Brazilci, Američani... Jen do mě, chci to! Mám nabídky i ven, tak uvidíme, co pro mě bude zajímavé.“

Mimochodem analyzoval jste už zpětně svůj zápas?

„Byl jsem připraven výborně fyzicky a silově, byl jsem tvrdý. Ale on byl připravený přímo na mě. V tom byl rozdíl jeho týmu a mého. On byl tři měsíce v American Top Teamu na Floridě a spároval s lidmi z UFC, co si vybral jako typologicky mně nejbližší. Jel obrany proti mým strhům a rozebírali mě do podrobna. Měl komplet zázemí a já si to tak pytlíkoval, jak se dalo. I tak jsme s týmem dělali vše proto, abych byl maximálně připraven. A to se po silové a fyzické stránce povedlo. Bohužel, v počtu kvalitních sparingů a gymů hodně zaostáváme. Nebýt zahraničních kempů, tak bych nebyl připraven na zápas takového formátu.“

V prohlášení po zápase jste mluvil o mimořádné podpoře fanoušků. Jak silné to bylo?

„Před zápasem mi přálo tisíce lidí, byl jsem z toho úplně dojatý. Podpora nevídaného rozměru! Na sociálních sítích, ale i osobně. Jsem fanouškům věrný a oni mně, ať se jedná o ty české či slovenské, jsou úžasní a děkuju za ně. Váš Blackbeard bude brzy zpět!“