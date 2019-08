Kincla čeká bitva o titul v Londýně: Nikdy jsem neměl takovou výzvu | iSport.cz

Jedná se o veliký úspěch pro české MMA, Patrik Kincl se totiž stane součástí KSW, nejprestižnější ligy MMA v Evropě. Na jubilejním padesátém turnaji slavné polské organizace se bude navíc bít o titul šampiona ve veltrové váze. Ale bude proti sobě mít velmi tvrdého rivala. Chorvat Roberto Soldič má skóre šestnácti výher a pouhých tří porážek. Čtyřiadvacetiletý zápasník je opravdu obávaným střelcem, pouze jednou museli o jeho vítězství rozhodovat rozhodčí, ostatní zápasy ukončil před limitem. Z toho hned devětkrát v úvodním kole. O jeho talentu nelze pochybovat. I přes svůj nízký věk už držel pásy pěti organizací. „Chorvatský Robocop“ stihl také čtyři zápasy v profesionálním boxu, všechny soupeře knokautoval. Kincla tak čeká opravdu tvrdá výzva.

Co pro vás znamená následující zápas s Roberten Soldičem v KSW?

„Rozhodně to znamená, že jde o můj největší zápas v kariéře. To jednoznačně.“

Zápas se uskuteční 14. září, to znamená, že na přípravu máte měsíc…

„Já o tom souboji už nějakou dobu vím, ale nemohl jsem o tom mluvit. Spolupráce s KSW se řešila přes polský management po mém posledním zápase s Italem Mattiou Schiavolinem. Tam se to začalo řešit, ale pořád nebylo nic konkrétního a rozhodlo se o tom asi před dvěma třemi týdny.“

Takže už se připravujete?

„V tréninku jsem pořád, měl jsem po posledním zápase jen krátkou pauzu. A teď už se zase připravuji na konkrétního soupeře.“

Co jste si o něm už stihl zjistit?

„Má obrácený gard (levák), je to tvrdý postojář, sází hodně na zadní ruku, kterou ukončuje soupeře povětšinou v prvním kole. Takže se jedná o obrovského tvrďáka.“

Jaký tipujete průběh souboje?

„Ještě stále si ho hodně načítám. A i v samotném souboji půjde o to si ho načíst. Když mu nebude sedět můj postojářský styl, tak s ním určitě zůstanu v postoji, protože wrestling, tedy boj na zemi, daleko víc unavuje. Bude to na pět kol, takže se určitě budu snažit prosadit svůj postoj. Pakliže si on přečte mě, tak budu muset měnit taktiku a začít klinčovat a snažit se vyvarovat jeho zadní ruce.“

Hned při premiéře v KSW o titulový zápas. To je veliká věc.

„Ano, opravdu nikdy jsem před sebou neměl tak velikou výzvu. Šel jsem už jednou do titulového zápasu v organizaci ACB, ale KSW je o level výš. V návštěvnosti drží evropský rekord a druhý největší vůbec. Na turnaji s číslem 39 bylo přes padesát sedm tisíc lidí.“

Do souboje jdete jako outsider. Má to vliv na vaši psychiku?

„Já mám tuhle pozici rád. Daleko víc mě to motivuje, kdy nejsem favoritem, a jdu tam překvapit. Takže mi tahle role sedí.“

Řešili s vámi dlouhodobou smlouvu, nebo se má jednat o jeden zápas a pak se uvidí?

„Jelikož zpráva o tom vyšla navenek únikem informací, uveřejnil to nějaký polský server, tak musím říci, že já stále čekám na smlouvu, kterou nemám podepsanou a nechtěl jsem o tom do té doby mluvit. Nicméně měla by být na čtyři zápasy.“

Patrik Kincl bude 14. září zápasit v Londýně na akci obří polské MMA organizace KSW. Český bijec navíc nastoupí rovnou v titulovém zápase. Soupeřem mu bude chorvatský šampion Roberto Soldič.







34 zobrazit galerii

Co říkáte na to, že budete součástí turnaje, který se uskuteční v Londýně?

„Bude to v The SSE Areně, ve Wembley. To je něco, co se nesplní většině zápasníků. Pro mě je to skvělá příležitost a těším se na to.“

Donedávna jste měl celkem smolné období. Odpadlo vám několik oznámených zápasů, připravoval jste se pořád na nového soupeře. Máte pocit, že vám to teď osud trochu vynahrazuje?

„Na podobná prohlášení už jsem poměrně opatrný. (směje se) Aby z toho nakonec nesešlo.“

KSW je opravdu velmi významnou evropskou organizací. Měl jste ji jako jeden z vysněných cílů?

„Neřekl bych to možná až takhle, ale jedná se rozhodně o organizaci, která musí zajímat každého zápasníka. Je to evropská jednička.“

Jste už v kontaktu s lidmi s organizace, jak na vás zapůsobil jejich přístup?

„Zatím rozhodně nejlepší jednání, co jsem zažil. Samozřejmě, že jsem tam ještě nezápasil, takže to budu moci zhodnotit až pak na místě. Jaké budou podmínky, jak se chovají k zápasníkům. Zatím si ale určitě nemám na co stěžovat.“

Budete jedním z mála zápasníků, jež reprezentují Českou republiku v zahraničí, jak je to pro vás důležité hledisko?

„Je to super, jsem za to rád. Už jsem to zažil právě na ACB. Těší mě, že se tím můžu připojit k Jirkovi Procházkovi a Lucce Pudilové, kteří taky hájí české barvy v zahraničí.“

Co vám řekla manželka, když se dozvěděla, že budete zápasit v KSW?

„Málem vyskočila do stropu. (směje se) Byla opravdu ráda. Ji MMA baví, přeje mi samozřejmě úspěch v kariéře a ví, že KSW je top organizace.“