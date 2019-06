Bojovník Kincl vychovává nástupce. Slušňáka, co před soubojem nepodá ruku | iSport.cz

Působí jako nenápadný až tichý kluk. Vstupem do klece se ale všechno mění. Když je v bojovém módu, tak si ani nechce se soupeřem podat ruku. „Fight!“ – duel je odstartován a Václav Štěpán je ve svém živlu. Zápasení má prostě v krvi. Navíc dostává rady od jednoho z nejpovolanějších. Jeho trenérem je totiž skvělý profesionál Patrik Kincl.

„Je to veliký dříč. Musíme ho kolikrát i brzdit, aby ubíral z tréninkových dávek,“ říká o svém svěřenci Kincl. „A to si myslím, že je lepší typ bojovníka než ten, kterého do tréninku musíte nutit.“

Štěpán je skutečně velmi talentovaný. To je asi jasné každému, kdo jej kdy viděl zápasit. Předvádí mimořádnou energii a pohyblivost.

„Možná je brzo na to to říkat, ale za mě má opravdu potenciál stát se jednou velikou hvězdou našeho sportu. Zažil jsem spoustu lidí na trénincích a on je jeden z těch, v nichž vidím budoucnost,“ dodává uznale Kincl.

Mladý MMA válečník navíc dokáže vystupovat i jako showman. Když vyhraje, neváhá předvést vítězný taneček. Jinak ale působí až jako přehnaný slušňák a člověk, který svým sportem žije se skoro fanatickým zápalem.

„MMA je pro mě životní styl. Vše ostatní je vedlejší,“ říká zcela vážně. Nikdy prý neuvažoval, že by se svého sportu vzdal. Ani náhodou! Občas ho štve jen tvrdá dieta, která k tomu ale prostě patří.

Původně začínal v jedenácti s boxem, hned po roce přešel ke smíšeným bojovým sportům, a bylo mu jasné, že to je ta správná cesta.

Ač jej zápasy v kleci neskutečně baví, neoznačil by se za rváče. „Nepotřebuji si dokazovat ego na ulicích. Beru to čistě jako sport. Trénuji každý den, takže se vybiju vždy na tréninku.“ Blikance zkrátka nejsou jeho případ.

A jak přijala jeho sportovní volbu rodina? „Rodiče mě v tom podporují od samého začátku. Věří mi, že jednou dosáhnu svého cíle. Lepší rodinu jsem mít nemohl.“

Náhled na začínající sportovní hvězdu tak možná kazí jen skutečnost, že před zápasem odmítá podat ruku soupeři.

„Nepřipadá mi to jako nesportovní chování. Jen se mi nezdá vhodný se nějak kamarádit před soubojem. K soupeři nepociťuju nenávist, je pro mě jen překážkou k tomu, abych dosáhl svého cíle.“

Dnes večer bude ve Sportovní hale v Českých Budějovicích mezi amatéry bojovat o titul mistra republiky do osmnácti let. O možné první prohře nechce slyšet. „Myslím si, že kdybych měl v hlavě to, že můžu prohrát, tak bych ten sport nemohl dělat.“

A jaké má mladý bojovník sportovní vzory? „Všichni kluci u nás v All Sports Academy. To oni mě tahají nahoru, takže nemám jeden konkrétní vzor, ale všichni kluci od nás v gymu. Nikdo není a nikdy nebude víc než ASA!“ dodává rázně.

VÁCLAV ŠTĚPÁN

Narozen: 23. července 2002 (16 let) v Náchodě

Výška/váha: 176 cm/70,3 kg

Amatérská bilance: 6:0

Tým: All Sports Academy

3x2

Tři kola po dvou minutách, tak dlouho trvá plný zápas v amatérském MMA. Zápasníci mají přilby a chrániče.