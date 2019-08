Muradov je nejlepší na světě, napsal Mayweather. Výrok zaujal i v UFC | iSport.cz

Být nejúspěšnějším boxerem označen za nejlepšího MMA zápasníka na světě, to už něco znamená. A přesně to se stalo Machmudovi Muradovovi. Jeden z nejpopulárnějších bojovníků v České republice po úspěšném zápase na turnaji Oktagon 13 odletěl na dovolenou do Ameriky, kde se opět setkal se svým kamarádem Floydem Mayweatherem. Ten mu pak udělal na svém Instagramu velmi cenné promo, kterého si všimly i hvězdy UFC.

„Donutil bych ho pokleknout,“ reagoval například Henry Cejudo, který dokázal v UFC vybojovat tituly muší i bantamové váhy. „Když trochu povyrosteš, tak by to nebyl problém,“ odvětil mu Muradov. Cejudo totiž měří 163 centimetrů.

Devětadvacetiletý bijec z Uzbekistánu také nezapomněl poděkovat Mayweatherovi: „Brácho, moc ti děkuji za velikou podporu, velmi si toho vážím. Nikdy bych nebyl tam, kde jsem teď, bez tebe. Jsi obrovskou motivací. Jsi má rodina a opravdu největší zápasník všech dob,“ zněla slova díků.

Pro Muradova mohou pochvalná slova od Mayweathera znamenat hodně pro jeho další kariéru. A nejbohatší boxer na něj zjevně sází, proto jeho fotku označil i logem Mayweather promotions.

„Na kohokoliv ukáže Floyd Mayweather, tomu se, pakliže má nějaké schopnosti, život zlepší. A myslím, že u Macha to taky platí. Teď jsem s ním mluvil, za pět hodin mu přibylo 50 tisíc nových sledujících na Instagramu,“ komentoval příspěvek Ondřej Novotný, promotér organizace OKTAGON MMA, kde Muradov aktuálně zápasí.

Video-sestřih ze zápasů Machmuda Muradova, který umístil Floyd Mayweather na svém Instagramu.

„To, jak Mach začal zápasit s frajery, kteří už mají nějaké jméno, něco zažili, byli třeba v UFC a on je během kola vymazal z povrchu zemského, něco znamená. Plus to, že je dobře vypadající, dobře mluvící... Je to vše v jednom, balíček toho, co chcete. My jsme proto jen rádi, že naše spojení funguje. A myslím, že je jen otázka času, kdy o něj přijdeme. Ale samozřejmě mu to přeju,“ dodal Novotný.

A co říká na veliké promo sám populární bojovník a svěřenec trenéra Petra Knížete?

„Vždy jsem říkal, že nemusím nikomu nic dokazovat. Hodně lidí nevěřilo, že jsem ve Floydově týmu,“ uvedl pro iSport Muradov. „Ani jsem ho neprosil o to, aby udělal ten příspěvek, nebo něco takového. Sám mi řekl, abych vytvořil nějaké video, poslal jsem mu jej a on to sdílel. Nic víc, nic míň. Pro mě to ale znamená moc. Je to i odpověď pro ty, co mi nevěřili. A těm, co za mnou stojí, věří mi, podporují mě, vzkazuji, že je to jenom začátek,“ říká populární ranař, který má za sebou aktuálně jedenáct výher v řadě.

Oktagon 13: Muradov vs. Marques. Mach ubil Brazilce ve druhém kole

Muradov se s Mayweatherem seznámil v březnu 2017, když legenda ringu navštívila Prahu. Od té doby jsou v kontaktu a setkávají se hlavně v Americe. Co jejich přátelství a spolupráce ještě přinese, ukáže čas. Uzbek milující Prahu se ale netají tím, že se chce dostat do UFC a slavný Američan mu v tom může určitě pomoci.

Za připomenutí stojí, že Muradov dostal i nabídku na účast v pořadu Dana White's Tuesday Night Contender Series, kde nedávno o kontrakt s nejslavnější ligou bojoval Michal Martínek. Usměvavý válečník z východu chce ale do nejprestižnější ligy vstoupit hlavním vchodem.