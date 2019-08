Hasič vs. šampion. Na UFC 241 obří odveta, návrat grázla i kulturisté | iSport.cz

Odejít do sportovního důchodu není snadné, své o tom ví americký bijec Daniel Cormier. „Až oslavím čtyřicáté narozeniny, ukončím kariéru,“ prohlašoval dříve ve všech rozhovorech. Touha bojovat a předvádět své umění divákům však byla silnější, proto se Stipe Miočič, který před prvním vzájemným zápasem třímal titulový opasek, dočkal vytoužené odvety. Cormier ale soupeře na konci prvního kola tvrdým pravým hákem knokautoval. Od té doby ho nikdo nedokázal sesadit z trůnu, a tak jsou po roce role šampiona a vyzyvatele prohozené.

„Musíte vzít vše, s čím jste uspěli a stavět na tom, ale pořád je potřeba přidávat maličkosti. Nemůžete dělat stále stejné věci, magii nelze zopakovat. Ten první zápas byl magický, ale nemůžu se snažit udělat to znovu stejně. To je nemožné,“ komentoval pro web UFC před odvetou Cormier úspěch v úvodním vzájemném střetnutí.

World MMA Heavyweight šampión Daniel Cormier během tréninku v anaheimském Honda Center • Foto Profimedia.cz

DC, jak si bojovník podle svých iniciál nechává říkat, se pyšní zastrašující bilancí. Dvaadvacetkrát zvítězil, prohrál pouze dvakrát s nenáviděným rivalem Jonem Jonesem, to ale shazoval na 93 kilogramů do polotěžké váhy, v těžké divizi přemožitele nenašel. U jedné z proher se navíc výsledek anuloval, jelikož Jonesovi našli antidopingoví komisaři v těle zakázané látky. Skóre čtyřicetiletého válečníka proto ukazuje 22:1.

Čísla Stipeho Miočiče až tak oslnivá nejsou. Šestnáct výher doplňují tři porážky, drží však rekord v počtu obhajob titulu těžké divize. Jako jedinému se mu to pod vlajkou UFC povedlo třikrát v řadě. Úctyhodný výkon podtrhuje i fakt, že na rozdíl od drtivé většiny profesionálních bojovníků se nevěnuje pouze zápasení. Ostatní se snaží dostat pod kontrolu oheň v těle soupeře, šestatřicetiletý Američan ale hasí také požáry větších rozměrů. Pracuje na zkrácený úvazek jako hasič, čas na trénink má proto značně omezený.

„Miluju, co dělám, protože jdu na trénink a tady je to potom otočka o 180 stupňů. Mluvíme s kolegy o MMA, ale taky o práci, o životě nebo co si dáme k večeři. Vytrhává mě to ze světa bojování a drží mě to při zemi,“ rozmluvil se rodák z Ohia o své profesi pro BleacherReport.

Po třech letech se v oktagonu nejprestižnější organizace představí také Nate Diaz, který je známý tím, že oheň spíše plive. Rebel nehledící na pravidla se postaví Anthonymu Pettisovi, bývalému vladaři lehké váhy.

O show se ale navrátilec postaral už na středečním veřejném tréninku. Lásku k marihuaně se nebál prezentovat zapáleným jointem, jenž dokonce nabízel fanouškům v hledišti. Podle Diazových slov šlo pouze o kanabidiolovou cigaretu z jeho vlastní firmy.

„Pravou trávu si zahulím po zápase,“ zavtipkoval před novináři. Protože nekouřil nic s obsahem THC, nebude mít problém u antidopingové asociace USADA. Ta totiž právě kvůli čtyřiatřicetiletému bojovníkovi upravovala před dvěma lety pravidla. Poté, co si na tiskovou konferenci přinesl elektronický vaporizér s kanabidiolem, jej legalizovala. Na den s médii se pro změnu věčný potížista nedostavil vůbec, jelikož s redaktory už prý mluvil předtím.

Na pozoru by se ale antidopingoví komisaři měli mít při zápase Kubánce Yoela Romera s Brazilcem Paulem Costou. Oba vyčnívají neskutečnou muskulaturou, až se může zdát, že bez podpůrných přípravků není možné takto narůst. USADA je navíc velmi dobře zná, Romero dostal půlroční stopku před třemi lety, Costa letos.

Kubánský bojovník začínal s řeckořímským zápasem a v roce 2000 získal na olympijských hrách v Sydney stříbrnou medaili. Nabytých dovedností využívá i v kleci, kde se svými soky pohazuje, jako by byli z papíru. Brazilec zase disponuje opravdu razantním úderem, všech dvanáct protivníků ukončil, jedenáct z nich knokautoval. Pokud oba projdou krevními testy, čeká diváky bitva mužů s nadlidskou sílou.