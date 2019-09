Kincl před životním zápasem: Jdu ho porazit, ne zabít. Velké ryby tu nejsou | iSport.cz

Nejen nejvýznamnější, ale i dost možná i nejtěžší souboj čeká v The SSE Areně ve Wembley v půli září Patrika Kincla. O titul šampiona veltrové váhy se totiž pokusí připravit čtyřiadvacetiletého Chorvata Roberta Soldiče, který drží úctyhodné skóre 16:3, přičemž 14 vítězství vybojoval způsobem KO nebo TKO.

A jak český bijec vnímá svého soupeře? Rozhodně ne jako nepřítele.

„Jsem sportovec, nejdu někoho zabíjet, nejdu válčit. Jdu porazit soupeře, který má podobné sny a cíle jako já. Co jsem si o něm zjistil, je to zápasník když ne na světové, tak na top evropské úrovni. A pokud tímto směrem mířím, tak s takovými zápasníky musím bojovat,“ uvedl zápasník z Hradce Králové v pořadu Fight!

Veliký duel v největší evropské lize je pro Kincla obří výzvou, na kterou se ale těší, znamená totiž významný posun. „Tak nějak dlouho jsme si v tom našem rybníčku hráli na velký ryby, ale ty opravdu velké ryby jsou za hranicemi. Určitě si rád zazápasím i tady, protože je tu MMA na super vzestupu, ale pokud chci veliké duely, tak musím ven.“

Jeden z hlavních mužů tuzemské scény bojových sportů v exkluzivním interview mimo jiné promluvil také o své zhruba dvouleté zkušenosti se zkrachovalou organizací XFN. „Ač projekt dopadl tragicky, tak mně to přineslo i spoustu pozitivních věcí. A musím říct, že i ty negativní mi do budoucna pomůžou. Jsou to přeci jen pořád zkušenosti,“ zhodnotil spolupráci Kincl.

Patrik Kincl bude 14. září zápasit v Londýně na akci obří polské MMA organizace KSW. Český bijec navíc nastoupí rovnou v titulovém zápase. Soupeřem mu bude chorvatský šampion Roberto Soldič.







Před několika měsíci třicetiletý bojovník otevřeně promluvil o „období temna“, jak říká času, který strávil ve vězení. Tam se však napevno rozhodl, že už bude žít jen spořádaným životem profesionálního sportovce a už nikdy nesejde z cesty. Vzorem se pro něj tehdy stal kanadský MMA zápasník, bývalá hvězda UFC, Georges St-Pierre. A právě s touto ikonou se nedávno vyfotil na tréninku Kinclův budoucí soupeř Soldič.

„Křivák jeden,“ okomentoval s nadsázkou St-Pierra na fotce Kincl. „Štve mě to, ale já ho přetáhnu po tom zápase zase k sobě.“

V obsáhlém rozhovoru došlo i na hodně diskutované téma, a tím je doping. „Jsem jeden z mála zápasníků, co o problému s dopingem mluvil. Myslím, že je teď potřeba větší tlak veřejnosti, že opravdu chtějí kontroly zavést. Organizátoři sami nemají důvod. Já už o tomto tématu nemusím mluvit, teď je to na lidech, na fanoušcích,“ řekl k tomu známý odpůrce zakázaných látek. „Nechci se dožít toho, že se doping začne řešit v okamžiku, kdy se někomu něco stane.“

Jediný „doping“, který Kincl v současnosti uznává a praktikuje, je káva. „To je výborná záležitost, káva je skvělé nootropikum (funkční potraviny zlepšující schopnosti lidského myšlení),“ promluvil o své veliké vášni. Je tedy jasné, že po případné výhře ve Wembley nezašumí šampaňské ve sklenkách, ale půjde se do dobré kavárny. I když o tom, co bude po možném triumfu, nechce Kincl zatím mluvit. „Co bude, až se to povede, budu řešit až potom. Chci se teď od těchto emocí odstřihnout,“ dodal bojovník, který před sebou životní duel.

