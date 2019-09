Brichta míří vysoko! Čeká ho ranař ze Slovenska: Těším se, až budeme v kleci | iSport.cz

„Brichta vs. Rony je souboj možná dvou největších talentů dvou zemí. Nepřekvapilo by mě, kdyby se na vrcholu svých kariér potkali v podobném souboji jako teď Végh s Vémolou. Nyní je to ale pro oba velké riziko. A pro jednoho z nich bude porážka nikoliv krokem, ale skokem zpět. Je to zápas o minimálně tok kariéry. Ovšem zápas, který bude jistě velkou ozdobou turnaje!“

Ondřej Novotný, promotér Oktagon MMA