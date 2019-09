Muradov v UFC i s českou vlajkou. Jeho šance? Novotný má "kacířský" názor | iSport.cz

Přesně tak jak slíbil. Machmud Muradov měl na včerejším předzápasovém vážení turnaje UFC v Dánsku přes ramena dvě vlajky, uzbeckou a českou. Bojovník z Východu tím předvedl veliké gesto a dokázal, jak si země, v níž se jako MMA zápasník formoval, váží.

Devětadvacetiletý Uzbek patří do špičky tuzemské scény, na čemž má velikou zásluhu i jeho trenér Petr Kníže.

„Je to obrovský úspěch jak pro náš tým, tak hlavně pro Macha, který ušel dlouhou cestu a je výjimečný v tom, že je tak cílevědomý a dává do toho úplně všechno. Na tento okamžik jsme čekali dlouho,“ říká s úsměvem trenér. „Když k nám poprvé přišel, byl to takový hubený vlasatý kluk, a říkal, že chce spárovat. No, a když přijde někdo nový, tak si na něm všichni zgustnou. Tak to bylo i v jeho případě. Ale Mach byl gumový a ohromně snaživý, takže zůstal a dotáhl to takhle daleko. Má ohromné dispozice, talent na pohyb, s tím se pracuje skvěle.“

Petr Kníže: Zápas Muradova nebude lehký, ale od toho tady jsme

Muradov nastupoval v posledních zápasech pod československou organizací Oktagon MMA. S UFC ale podepsal smlouvu na čtyři zápasy a po tu dobu nemůže zápasit jinde. To ale promotérům největší tuzemské asociace nevadí, svým zápasníkům v cestě do UFC nehodlají bránit.

„Nepřekvapilo mě to ze dvou důvodů. Tím největším je, při vší úctě k Machovi, to, že jej tak vypromoval Floyd Maywether,“ připomíná Ondřej Novotný, jeden z šéfů Oktagonu, situaci, kdy nejbohatší boxer planety označil Muradova za nejlepšího MMA zápasníka světa. „To v Americe hrozně dobře zní. I kdyby Mach vyhrál dalších pět zápasů, tak to myslím nemá takovou sílu, jako když na něj Floyd ukázal prstem. A další věcí je ta Machova šňůra vítězství,“ říká český promotér, ale upozorňuje na to, že nyní bude uzbecký bojovník odolávat mnohem tvrdší konkurenci.

Toho si je vědom i trenér UFC nováčka z Východu. „Mach bude vlastně na poslední chvíli zaskakovat za německého zápasníka Petera Sobottu, který se zranil. Na tréninky jsme měli jen necelé dva týdny. To je v podstatě nulová příprava,“ upozorňuje Kníže. „Soupeř Alessio Di Chirico přitom nebude lehkým protivníkem.“

Muradov se ale nikdy nezalekl žádné výzvy, a tak ani nad nadcházejícím zápasem nezaváhal. Naopak, to italský protivník nejprve řekl, že s uzbeckým válečníkem nechce nastoupit. Od UFC ale dostal nůž na krk, protože už v nejslavnější kleci zaznamenal tři prohry. Bude tak bojovat o další setrvání v UFC.

„Mach si soupeře nikdy nevybíral. Možná jen v momentě, kdy mohl a promotér byl tak slabý, že mu dával špatné soupeře za veliké peníze. Kdo z nás by to neudělal? Ale u nás v Oktagonu si nikdy nevybíral. Klobouk dolů,“ zmiňuje Novotný.

A jak tipuje, že premiéra v UFC dopadne? „Mám na to docela kacířský názor, který není populární. Myslím si, že osmdesát čtyřka není jeho váha a už vůbec ne v UFC,“ komentuje český promotér. „Di Chirico se může zdát jako dobrý soupeř, protože nepatří do top desítky, ale přece jen má za sebou šest zápasů v UFC a potkal se s lidmi, s nimiž Mach ještě nešel. Můj tip je, že náš hrdina prohraje na body, byť bych mu samozřejmě přál vítězství,“ dodává překvapivě Novotný, ač podle kurzů sázkových kanceláří je Muradov favoritem dnešního duelu.

„Ať už to dopadne jakkoliv, na další zápasy budeme mít plný čas pro přípravu. Teď je důležité, že jsme tam. Musíme udělat pěkný zápas a osobně tipuji, že to bude na body,“ věří svému svěřenci Kníže.

Turnaj UFC Fight Night 160 vysílá dnes od 17.00 stanice Nova Sport 2.