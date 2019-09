Muradov v UFC vítězí! V přestřelce s Di Chiricem vyhrál na body | iSport.cz

Jak je u něj zvykem, Muradov do haly naběhl s obrovským elánem a úsměvem. Na svých zádech měl sice pouze uzbeckou vlajku, tu českou ale hrdě nesl trenér Petr Kníže. Soupeř Alessio Di Chirico vypadal při nástupu do oktagonu o poznání vážněji. Při představování slavným konferenciérem Brucem Bufferem už byl ale i Uzbek očividně naladěn do bojového módu.

Souboj začal opatrně. Muradov se hodně pohyboval a rival pouze čekal na jeho výpady. Ital několikrát naznačil strh na zem a vystartoval s úderem, párkrát oblíbence českých fanoušků i trefil a otřásl jím.

Minutu a půl před koncem vytvořil di Chirico nepříjemný tlak, ale devětadvacetiletý uzbecký bijec se vysmekl a hned naznačoval „Ne, ne, ne, tak lehké to nebude.“ Na konci prvního kola trefil Muradov soupeře naskočeným kolenem a ten začal krvácet z čela. A hned bylo jasné, že se jedná o mimořádně vyrovnané klání.

Ve druhé pětiminutovce začal Ital více kopat. Snažil se vyvíjet větší aktivitu, lépe ale kontroval Muradov, trefoval zejména rychlé direkty z přední ruky.

Třetí kolo nabídlo několik tvrdých přestřelek, ve kterých nebezpečnějšími ranami zasypával soupeře Ital, Muradovovi se několikrát lehce podlomily nohy poté, co na jeho bradu dopadaly háky. Bylo znát, že už neměl moc fyzických sil, a tak se snažil spíše přežít a spoléhat na rozhodnutí sudích.

Všichni tři rozhodčí nakonec naštěstí přisoudili první vyrovnané kolo Uzbekovi, který tak zvítězil na body.

„Jsem velmi šťastný, protože píšu historii. Jsem první Uzbek v UFC, ale zápasím za dvě země, za Uzbekistán a Českou republiku. Před třemi lety to byl jen sen a teď se stal realitou. Měl jsem na přípravu jen patnáct dní, bylo to těžké, opravdu těžký zápas,“ řekl Muradov krátce po zápase v prvním rozhovoru. „Každý den jsem tvrdě sparoval. Moc děkuji kamarádovi a manažerovi Jakubu Otavovi, že mi se vším pomohl. Bylo to pořád dokola - sparingy, doktoři, papírování. Děkuji také svému českému tátovi Petru Knížetemu, Lukáši Bártovi, všem z MMA Monster v Praze, kdo se podílel na mém tréninkovém kempu a také všem z MMA Ankos v Polsku. Teď si dám po těžké práci týden dva pauzu, navštívím rodinu a za dva až tři měsíce jsem připraven na další souboj,“ dodal dojatý a vděčný vítěz.

UFC se vydalo do Dánska poprvé, kodaňskou Royal arenu pro šestnáct tisíc lidí téměř zaplnilo a na místě byla podle českých fanoušků, kteří dorazili podpořit Muradova, skvělá atmosféra a diváci si show užívali.

Muradovův slavný kamarád Floyd Mayweather se na jeho premiéru v UFC podívat nedorazil, ale určitě může být na výsledek svého MMA bojovníka hrdý. Devětadvacetiletý Uzbek dokázal, že do ligy snů patří.

Absolute respect between these two! 👏@ManzoDiChirico and Makhmud Muradov go the distance here at #UFCCopenhagen! 🇩🇰



📺 Watch LIVE on @UFCFightPass NOW! pic.twitter.com/dxOjL19CyX — UFC Europe (@UFCEurope) September 28, 2019