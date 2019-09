Těžkotonážní duel, jaký tu ještě nebyl! Šampiona Martínka vyzve Pešta | iSport.cz

Právě v těžkotonážní divizi se uskutečnil v organizaci Oktagon MMA první titulový souboj. Šampionem se tehdy stal Michal Martínek. Devětadvacetiletý bojovník z Prahy pak v červenci tohoto roku zkusil štěstí v televizní show Dany Whitea, prezidenta UFC. Kontrakt snů ale nezískal, zápas s Brazilcem Rodrigem Ferreirou prohrál v prvním kole.

Nyní má před sebou Martínek další velikou výzvu, a to v podobě respektovaného ranaře Viktora Pešty, s nímž se střetne 9. listopadu na exponovaném galavečeru Oktagon 15, který bude uzavírat Zápas století Attila Végh vs. Karlos Vémola.

Co se týká zkušeností, má v duelu Martínek kontra Pešta navrch jednoznačně druhý jmenovaný. Pešta je majitelem bilance 15:5, zatímco Martínek má sedm výher a jednu prohru. Podle promotéra Ondřeje Novotného se ale bude jednat o vyrovnaný duel.

„Jako matchmaker mám v hlavě šance vyrovnané. Je to souboj dvou světových těžkých vah, jaký tady ještě nebyl,“ říká Novotný. „Jeden byl v UFC a druhý jako první Čech v Dana White's Tuesday Night Contender Series. Je to splněný sen pro všechny milovníky MMA. Bude to fantasticky zápas, o kterém osobně mluvím déle než rok. Teď se naskytlo okénko, jej uskutečnit, a tak jsme udělali s Palem (Nerudou) maximum, aby to vyšlo,“ vyvětluje Novotný.

Pešta bude nejspíš považován za favorita souboje, ale stávající šampion se této výzvy nebojí. „Ondra Novotný přijel na kafe a začalo se jednat… Trvalo to pár dní a máme tu zápas,“ přibližuje dojednání velikého střetu Martínek. „Těžký soupeř to je, ale to je dobře. Pro mě není důležitý, co si myslej lidi. Ať si myslej, co chtěj. Nezajímá mě, co si mysli dav. Důležitý je, že my dva bojovníci jsme řekli ano, a stojí nám to za to oběma," komentuje nadcházející bitvu o obhajobu titulu stávající vládce těžké váhy v Oktagonu.

"Pro mě je to velká čest a zkouška přesně tak, jak jsem si to představoval. Takže já žiju svůj sen,“ dodává Martínek.