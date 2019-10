Vémola: Vyznamenání? Zmlátím tolik lidí, kolik bude potřeba, žertuje | iSport.cz

Veliká pocta pro Terminátora i české MMA. Karlos Vémola byl už podruhé pozván na Pražský hrad u příležitosti oslav Dne vzniku samostatného československého státu. Poprvé to prý bylo mimořádně milé překvapení. Letošní výlet na Hrad se stal ale prý ještě větším zážitkem. Navíc byla tentokrát i hodně řeč o tom, zda by si nejslavnější český bijec taky zasloužil dostat vyznamenání. „Zmlátím tolik lidí, kolik bude potřeba,“ slibuje v žertu čtyřiatřicetiletý zápasník z Olomouce. A navíc prozradil, co provedl ochrance.

Má před sebou životní duel s Attilou Véghem. Čas je proto pro Karlose Vémolu mnohem cennější než kdykoliv jindy. Snaží se být totiž co nejvíc v domovském gymu London Shootfighters ve Velké Británii, aby mohl pilovat své techniky. Když ale dostal pozvánku na slavnostní recepci na Pražském hradě, neváhal. Jako hrdý Čech a bojovník si prostě musel udělat čas.

Podruhé jste byl pozván na Pražský hrad. Jaké z toho máte dojmy?

„Skvělý! Bylo to asi mnohem příjemnější než vloni. Tehdy mě to samozřejmě velmi mile překvapilo. Ale letos jsem se tam cítil… Ne jako doma, (usmívá se) ale velice příjemně a vítán. Mnoho lidí, co tam bylo minulý rok, mě poznalo, přišli za mnou, fotili se. Už vloni se se mnou chtělo vyfotit hodně lidí, ale tentokrát ještě mnohem víc. Celý večer jsem se s někým fotil a bavil. Všichni byli ohromně příjemní a fandili zápasu s Attilou Véghem. V podstatě celý Hrad o tom zápase věděl a mluvil o tom. Pecka!“

S kolika lidmi jste se asi vyfotil?

„Desítky to byly určitě, možná to šlo i do stovek. Fotku se mnou chtělo i mnoho lidí z personálu. Dá se říct, že jsem celý večer nedělal nic jiného.“

Kdo z lidí, s nimiž jste se potkal, na vás udělal největší dojem?

„Pan Jiří Krampol, stejně jako minulý rok. Je vždycky zážitek se s ním chvíli bavit. Ale letos to bylo naopak než vloni. Tehdy jsem za ním přišel s prosbou, jestli se se mnou vyfotí, já. Tentokrát přišel on za mnou. Tak jsem mu řekl, že je jestli si můžu i já s ním udělat fotku, máme deal. Moc příjemné střetnutí.“

A došlo na nějaké překvapivé setkání?

„Ano, s velitelem ochranky Pražského hradu. Přišel za mnou a říkal mi: ‚Vloni jste nám tu proklouzl a vyfotil jste se za prezidentským pultem. A ta fotka obletěla celý svět, že jsme polevili na ostraze.‘ Tak jsem odpověděl, že celý svět asi ne a jestli by nevadilo, že bych se u pultu vyfotil rychle znovu. Usmál se a řekl: ‚Vy klidně i pomalu.‘ Udělal na mě veliký dojem. Chtěl se semnou také vyfotit, hlídal u sálu, kde seděl pan prezident, aby tam nikdo nešel.“

No byl jste podruhé na Hradě v den udílení vyznamenání prezidentem, ale sám jste ještě žádné nedostal. Tak příště?

„No to asi ne. (směje se) Ale je pravdou, že za mnou přišlo několik lidí, a ptali se, jestli už jsem taky dostal vyznamenání. Smál jsem se tomu, ale oni mi tvrdili, že je jedno, co dělám, jestli jsem nejlepší hudebník nebo kadeřník. Prý si jako bojovník zasloužím vyznamenání jako kdejaký jiný sportovec. A tak jsem si dal do hlavy další cíl, že zmlátím tolik lidí, kolik bude potřeba a vyznamenání taky dostanu.“ (směje se)

Uvítal byste ho už příští rok?

„To je něco, co je jednou za život a když k tomu dojde, tak je to až až. Rozhodně na to nespěchám, není to můj aktuální cíl, ale samozřejmě, že by mě to ohromně potěšilo. Nicméně budu zápasit tak dlouho, jak bude potřeba. Lela vždy říká, že na to dobré se čeká. Takže si počkám. Hlavní je nepolevit a neudělat cokoliv, co by mě na té mé cestě zpomalilo.“

Byl jste na slavnostní recepci i se svou přítelkyní Lelou Ceterovou, s níž čekáte narození dcery. Přálo Vám asi hodně lidí, že?

„Ano, mnoho krásných přání jsme slyšeli, bylo to ohromně příjemný.“

