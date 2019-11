Trenér MMA Barták vydává hororovou knihu: Vždycky se mi líbil King | iSport.cz

Právě vám vychází hororová kniha, co byste o ní řekl?

„Jmenuje se Stinná místa a je to horor o zhruba 240 stránkách. Pracoval jsem na ní strašně dlouho, protože jsem na to neměl čas. Začal jsem psát MMA blogy, tak jsem se k ní vracel jen chvilkami. Pak mě, dalo by se říct z ničeho nic, oslovil Petr Tichtl z nakladatelství XYZ z Albatrosu a svým způsobem mě nakopl k tomu, abych ji dopsal.“

Říkáte, že jste ji psal dlouho. Co si pod tím představit? Rok?

„Víc, řekl bych, že tak pět let. Když už jsem byl před koncem, takřka před odevzdáním knihy, dal jsem to přečíst přítelkyni a té se závěr knížky moc nelíbil. Tak jsem trochu předělával. Myslím, že ku prospěchu věci.“

Jak bude vypadat obálka?

„Obálku mi dělal designér Marek Pařízek, kluk, který u mě trénoval. Myslím si, že vypadá skvěle.“

A o čem kniha vůbec je? Jak byste na ní čtenáře nalákal?

„Je o klukovi, který zdědí dům ve fiktivním městečku Dřímota, do kterého se přestěhuje a chce ho nějakým způsobem upravit, aby ho mohl záhy prodat, protože dluží peníze. Jenže se tam začnou dít divný věci a postupně zjišťuje, že to má souvislost s jeho biologickým otcem, z kterého se vyklube vrah. Potíže se na hlavního hrdinu, který se jmenuje stejně jako bývalý plzeňský fotbalista Pavel Horváth, nezadržitelně valí. Chce Dřímotu opustit a dědictví nechat svému osudu. Bohužel už nemůže.“

Proč jste se rozhodl zrovna pro horor?

„Mně se začal líbit Stephen King. K tomu stylu, jakým píše, se samozřejmě nikdy ani nepřiblížím, ale bavilo mě to číst, tak jsem si chtěl zkusit něco podobného také napsat.“

Není to ale vaše první kniha, vy už se psaním máte jisté zkušenosti, že ano?

„Je to má druhá kniha. Před patnácti lety jsem napsal knihu s názvem Na útěku. Bylo to takové fantasy. Vydával jsem si ji svépomocí a na vydání zbytečně spěchal. Což nebylo dobře. Tahle je podle mého názoru daleko lepší. I díky lidem z Albatrosu. Není nad to mít editora, který má nadhled a vidí věci z jiného úhlu než vy. Troufám si říct, že výsledek je pěkný.“

Jak vás to téma vůbec napadlo?

„Zpočátku měla být o něčem trochu jiném, ale tím, že jsem to přepisoval ještě před odevzdáním, se to částečně změnilo. Mělo to být víc o stínech, než o čem je to nyní. Tak už to někdy s příběhy bývá, že se začnou pod prsty tvořit samy.“

V jakém nákladu bude kniha vycházet?

„Zatím vyjde 1500 kusů a k dostání by měla být všude, vyjde i v elektronické podobě. Albatros má dobrou distribuční síť, vědí, co dělají. Jsem v dobrých rukách. Tohle je sen každého spisovatele, mít za sebou velké nakladatelství.“

Vy sám píšete i blog, kam dáváte hororové povídky. Přišli na vás díky němu?

„Jednak díky blogu a také díky tomu, že jsem dával jednou rozhovor, kde jsem o té nedopsané knize hovořil. Řekli mi, že by to se mnou chtěli zkusit, abych ji tedy dopsal.“

Bylo těžké to skloubit s prací trenéra?

„Neřekl bych. Nejsem spisovatel na plný úvazek, takže jsem si nedával žádné deadliny, ani jsem neměl žádný určitý počet stránek, které bych musel za dne napsat. Dalo se to tak skloubit dohromady.“

Když už máte jednu dopsanou, nepřemýšlíte nad dalším tématem?

„Dokonce už mám novou knihu rozpracovanou a začínám psát. Píšu pomalu, mám popsaných nějakých 30 normostran. Tak snad ji dokončím dřív, a ne až za dalších pět let.“