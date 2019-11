Holuša kritizuje násilí v MMA: Všude vidíme krev. Na trénink ale přijde | iSport.cz

Ve svém životním závodě na halovém ME v O2 areně nadchnul fanoušky svým vítězným finišem jak z filmu. Sobotní MMA show postavenou na Zápasu století na stejném místě sledoval běžec Jakub Holuša na dálku. Ale pak mu to nedalo a na Facebooku dal vědět, co si myslí. Kladl si zajímavé otázky: Kde je hranice sportu a show? Je dobře, že z televizí do obýváků stříká krev? Jak je možné, že bitka v kleci zajímá lidi víc než klasický sport? „Všude vidíme obrázky krve, mlácení v kleci. Jde mi jen o to, abychom se zamysleli,“ vysvětluje Holuša.

Byla to trefa, která ve veřejném prostoru rozvířila diskusi. „Já nechci nikoho urazit. Klobouk dolů, jak na tom ti kluci jsou fyzicky,“ říká Holuša. Zároveň ale neskrývá, že ho těší, že jeho slova vzbudila reakci. To byl jeho cíl. Proto i souhlasil s nabídkou bojovníka Patrika Kincla, který ho pozval na trénink.

Jak proběhl váš vzájemný kontakt?

„Já jsem ten příspěvek dal, protože si myslím, že život je o výměně názorů. Je dobré, když si lidi popovídají a dojde k diskusi. Myslím, že to splnilo účel velice. K tomu Patrikovi: Já jsem mu psal v soukromé zprávě, že klidně rád přijedu. Mně vůbec nejde o to, že bych tyhle lidi neuznával. Já vím, že je hodně fyzicky náročné se připravit na zápas, obdivuju jejich vůli vydržet režim, pohlídat si stravu, připravit se na den D. Z toho hlediska klobouk dolů.“

Co bylo vaším cílem?

„Aby se společnost zamyslela. Oni mají dobře udělanou reklamu a je to velice populární. Všude vidíme obrázky krve, mlácení v kleci. Šlo mi jen o to, abychom se zamysleli. Společnost je tímhle hrozně zblblá, všude je agrese. I z hlediska toho, co se děje v našich školách... Děti se perou, ve městech vznikají gangy, puberťáci se perou. To je špatně.“

Viděl jste někdy zápas MMA naživo?

„Byl jsem se podívat na Marpovi s Rytmusem. Chtěl jsem to vidět, abych si udělal názor. Vedlo mě k tomu to, že se snažíme vychovávat naše děti, dávat jim správný příklad. Hledáme pro ně vzory, motivaci. Že se společnost zbláznila do lidí, kteří se perou v kleci a, de facto, učí člověka, jak zlikvidovat druhýho. Příklad našim dětem je špatně.“

Patrik Kincl vám v odpovědi napsal, že vy zase na sociálních sítích málo radíte mladým...

„Snažím se dělat, co můžu, ale taky nejsem ideální, udělal jsem spoustu chyb. Člověk se životem učí, ale nemám problém to veřejně přiznat. Neměl jsem třeba tolik času, abych běhal s dětmi. Teď mi píšou stovky lidí, i výhrůžky. To mluví samo o sobě. Kdyby někdo napsal něco na atletiku, pochybuju, že by někdo vyhrožoval, že dá někomu do držky...“

Vnímáte ve společnosti vyšší agresivitu?

„Já jsem z vesnice. Vždycky se chodilo na vesnické diskotéky, párty a kluci se poprali. Lítaly facky a dobrý, vyfackovalo se to. Dneska, když se na někoho blbě podívám, každý druhý mě umí téměř zabít. Což je další problém. Tím nechci říct, že ti kluci z klece takoví jsou. Je to o velkém počtu lidí, kteří chodí do fitek. Mám obavu, že to trenéři neuhlídají. A všichni trenéři nejsou takoví, že se drží toho, že tohle v civilním životě nikdy nesmíš použít...“

Chápete, proč lidi MMA tak fascinuje?

„Oslovilo to širokou veřejnost. Vidí to v televizi, na sociálních sítích. MMA je dnes tak populární, že se toho bojím. Přijde mi, že oni nejsou omezení reklamami, smlouvami. Umí se velice dobře prezentovat. Dneska to lidi nejvíc zajímá.“

Psal jste, že MMA vidíte spíš jako show než sport...

„Já to vidím jednoznačně jako show. Pro mě celkově to není úplně sport. Jak to dobře říct... Lidi mě sežerou, ale box má svoje pravidla, meze. Ale tohle mi přijde opravdu jako show, že se tam lidi jdou bavit. Když jsem to viděl na vlastní oči, přijde mi to jako show, ne jako sportovní odvětví. A pak je tu další věc. U vrcholových sportovců se dělají dopingové kontroly. Pro mě znamená vrcholový sport být pravidelně kontrolovaný.“