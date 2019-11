Kincl vrací úder Holušovi: Děti si bereš jako štít. Co si od tebe mám vzít? | iSport.cz

Ač jsou bojové sporty, zejména pak MMA, v současnosti v Česku velmi populární, pořád se objevují lidé, kteří je nechtějí uznat. V tomto smyslu se vyjádřil i mílař Jakub Holuša, „Je to show a ne sport!“ uvedl halový vicemistr světa na svém Instagramu a varoval před špatným vlivem zápasů v kleci na děti. To naštvalo jednoho z předních českých bojovníků Patrika Kincla. „Kubo, sorry, ale nepřijde mi, že by ti na sportujících dětech nějak extra záleželo. Spíš si je bereš jako štít,“ uvádí úspěšný bijec.

Turnaj Oktagon 15 vzbudil obří odezvu veřejnosti. Většinou velmi kladnou, jednalo se o největší galavečer v historii československých bojových sportů. Ne všichni jsou ale z akce nadšení. Například mílař Jakub Holuša MMA zápasy odsoudil velmi razantně.

„Já bych to nenazval sportem. Je to show a ne sport! Zamysleme se. Je pro naši generaci dobře, že většina společnosti šílí nad touhle akcí a kouká se, jak se kdo umí nejlíp mlátit?“ ptá se atlet na Facebooku. 31letý mílař jako řešení přirozeně nabízí atletiku: „Pojďme udělat vše proto, aby naše děti po závodě nemusely na chirurgii nechat se sešívat. Není lepší si jít zaběhat? Skočit si? Hodit si?“ uvažuje Holuša. Jeho komentář však naštval předního českého bojovníka a trenéra Patrika Kincla a neváhal reagovat na svých sociálních sítích.

„Podle mě, ty nejprimitivnější názory vždy vycházejí buď z hlouposti jedince, nebo neznalosti dané věci. Kubu jako sportovce respektuji a jako člověka neznám a jelikož se ho nechci dotknout, přikláním se k té druhé možnosti,“ začíná svou úvahu Kincl.

„Pro Kubu není MMA sportem. Že prej se máme zamyslet, jestli má naše generace koukat na to, jak se kdo umí mlátit. Kubo, sorry, ale nepřijde mi, že by ti na sportujících dětech nějak extra záleželo. Spíš si je bereš jako štít,“ reaguje ostře třicetiletý zápasník a trenér.

„Možná se pletu, ale tvůj instagramový účet, kde na ně můžeš přímo působit a oslovovat je, k nim nijak nepromlouvá. Možná ti stačí jim jen nutit boty svého sponzora, ale osobně tam nevidím nic, čím bys jim nebo mě přibližoval krásu atletiky. Spíš je to taková masírka, kde si všude byl. Nenašel jsem nic, co bych si od tebe mohl vzít. Proč bych se měl věnovat atletice? Jak vůbec správně běhat, jak se v běhu zlepšit, nějaké tréninkové tipy nebo prostě něco lepšího než 20% slevu na suplementy.“

Pravdou je, že právě Patrik Kincl se snaží na svých sociálních sítích informovat fanoušky o svém sportu velmi často. Představuje jim jednotlivé techniky a základy sebeobrany. Navíc je známým odpůrcem dopingu ve sportu a se svými fanoušky často komunikuje a dává jim možnost se pravidelně ptát.

„Tím se dostávám na začátek tvého projevu, kde si stěžuješ na to, jak se MMA umí prezentovat a že by se atleti v tomhle směru měli učit. Tak příště klidně napiš, že tě se*e to, že atletika nemá takovou pozornost a neschovávej se za děti a tvůj debilní hashtag - #nechcemedetivkleci,“ přiostřuje svou reakci Kincl.

„MMA z nich rozhodně neudělá vraždící stroje. Naopak je může zachránit před průsery, naučit je respektu, disciplíně a takhle bych mohl pokračovat. Trénink MMA není o mlácení se do krve a snažit se druhému ublížit. Je to o tom, se naučit být komplexním sportovcem a kontakt přichází až úplně poslední. Jde o rozvoj těla, ducha a nekonečného množství technik.“

Ke konci své reakce ale přešel bojovník z Hradce Králové ke smířlivějšímu tónu: „Tímhle svým postem bych tě tak rád pozval na trénink a ukázal ti, o čem MMA je. Můžeme pokecat o trénování, zápasení, atletice anebo prezentaci na sociálních sítích. Každopádně nebuď blbec a nejdřív něco poznej, než to začneš kritizovat. SPORTU ZDAR!“

Možná z výměny názorů dojde i k výměně disciplín a oba sportovci si zkusí roli toho druhého.

