Veterán UFC převálcoval vycházející hvězdu. V šatnách se kolabovalo | iSport.cz

Devětadvacetiletý bojovník ze Sydney zúročil zkušenosti z delších zápasů. Do pátého kola se podíval už počtvrté, a přestože do té doby nebylo nic rozhodnuto, právě v posledním dějství rivala přetlačil. • profimedia.cz

Zlatý mladík sestřelen, nebo minimálně pozastaven. Američan s touto přezdívkou Edmen Shahbazyan na galavečeru UFC on ESPN + 31 poprvé v kariéře prohrál, když nestačil na zkušeného krajana Dereka Brunsona. „Nikdo mi nevěřil, byl jsem obrovský outsider. Mnoho lidí proti mně sázelo a na sociálních sítích psalo negativní komentáře,“ postěžoval si na tiskové konferenci vítěz.

Slova Rondy Rouseyové vzala za své. Američanka tvrdila, že Edmen Shahbazyan se stane nejmladším šampionem UFC v historii a překoná rekord Jona Jonese. Když ale mladý bojovník s arménskými kořeny narazil na špičku divize v podobě Dereka Brunsona, ukázalo se, že mu ještě chybí nasbírat potřebné zkušenosti.

První kolo, v němž Shahbazyan ukončil deset z jedenácti předchozích zápasů, probíhalo vyrovnaně, poté však přebral tempo šestatřicetiletý veterán. Brunson podle všech tří rozhodčí vyhrál druhou pětiminutovku o dva body, což znamená, že naprosto dominoval a nechybělo ani moc k tomu, aby souboj ukončil.

„Trefil jsem na konci druhého kola tvrdým loktem a slyšel trenéra řvát, ať přidám další lokty,“ řekl na tiskové konferenci po zápase vítěz. „Když jsem ho trefil znovu, myslel jsem, že rozhodčí duel zastaví, ale neudělal to,“ divil se Brunson.

Shahbazyan si ale do třetího kola přinesl obrovskou tržnou ránu nad okem a bylo vidět, že je nalomený. Soupeři nekladl téměř žádný odpor a po necelé půl minutě již sudí v kleci souboj odmával. Dvaadvacetiletý mladík si tak připsal první prohru v kariéře.

Galavečer UFC on ESPN + 31 celkově nevycházel příliš podle plánu. Den před turnajem musel odstoupit Američan Ray Borg a pár hodin před začátkem přišli fanoušci o další střety. Trevin Giles totiž v zákulisí zkolaboval, a tak mu Nevadská Atletická Komise zakázala proti Kevinu Hollandovi nastoupit. Giles však nebyl jediný, kdo v průběhu večera upadl do bezvědomí. Joanne Calderwoodová byla po prohře s Jennifer Maiovou převezena do nemocnice, protože v šatně po souboji omdlela.

Nepříjemnou zprávu se dozvěděl jen pár hodin před zápasem také Gerald Meerschaert, jeho test na koronavirus totiž vyšel pozitivně. Místo bitvy s Edem Hermanem tak musel Američan do karantény.

