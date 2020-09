Vémola o Mikuláškovi, rozchodu i drogách: Pešta? Bulík, ale něco dokázal

Vémola ve videu pro pořad FIGHT! mimo jiné vysvětlil, proč na testu nebylo jeho občanské jméno Karel, ale to, pod kterým ho všichni znají, tedy Karlos. A kde se vůbec prapůvodně vzalo. „Když patnáct let žijete v Anglii a všichni vám tam říkají Karlos, tak nepřijedete do Čech a nevyplníte do dotazníku Karel jenom proto, že si to nějakej Mikulášek přeje,“ rýpl si první Čech v UFC.

Promluvil i o tom, jak ho motivují fanoušci a hateři, či o tom, proč po nemoci nemůže zvládnout do 17. října shodit do váhového limitu 84 kg. „Nastoupím, ale ne v osmdesát čtyřce,“ vyhlásil jasně Vémola, a okomentoval i možnost, že by se ve vyšší váhové kategorii v tomto datu utkal s Viktorem Peštou, dalším bývalým bojovníkem z UFC.

„Je to takovej bulík, ale něco dokázal. Pokud se máme potkat, poprvé v Čechách proti sobě dva frajeři, co byli v UFC, tak by to mělo být v naplněné O2 areně,“ řekl o tom, proč by souboj s Peštou nechtěl brát na poslední chvíli.

Jaké změny zavedl Karlos ve svém tréninku od prohry s Attilou Véghem? A jak odpověděl na otázku o zkušenostech s drogami, kterou mu poslal sám příští soupeř Václav Mikulášek? Sledujte ve VIDEU.