Ždímání až nadoraz! Bojovníci v MMA válčí s hubnutím, jde i o peníze

Děsivý pohled do zákulisí UFC, Darren Till se snaží zhubnou do požadované váhy • Repro YouTube.com

Třikrát pět minut. Tak dlouho trvají zápasy MMA. Samotný boj však začíná mnohem dřív. Nejtěžší úkol bývá mnohdy shodit do požadovaného limitu. „Váha je základ. Profesionál by ji měl udělat. Nám vždy říkali, že jsme placení nejenom za to, že zápasíme, ale i za to, že navážíme,“ tvrdí první Čech v UFC Karlos Vémola.

Občas rozhoduje opravdu každý gram. Proto bojovníci na váhu vstupují úplně nazí, jako paraván jim poslouží velký ručník. I to minimum, co přidá spodní prádlo, může totiž hrát zásadní roli v tom, zda limit splní, nebo ne. Vzhledem k mírným rozdílům ve váhách tolerují pravidla UFC, pokud jsou zápasníci těžší o jednu libru (0,45 kilogramu). Když se však jedná o titulovou bitvu, tolerance neexistuje, limit se musí splnit přesně.

A proč to zápasníci dělají? Vážení probíhá den před soubojem, do začátku střetu se však přiblíží své standardní hmotnosti. V čím nižší divizi dokáže gladiátor nastupovat, tím víc pak může těžit z tělesných proporcí. V bitvě je pak těžší, silnější a jeho údery i kopy mají pro rivala mnohem fatálnější následky. Dostat kila pod vyžadovanou hranici však někdy vyžaduje extrémní praktiky.

Pod pokličku celé cesty nechal fanoušky nahlédnout například Angličan Darren Till, který jedno ze svých shazování dokumentoval na kameru.

Dehydratace i ztráta zraku

Zápasník UFC kdysi nastupoval ve veltrové divizi do 77 kilogramů. Už od pohledu byste ale tomuhle chlápkovi netipli méně než 90. Přesně tolik vážil vždy, když nastoupil do klece, pouhý den po úspěšném splnění limitu.

Těžko uvěřit, že ještě pár hodin předtím nebyl téměř schopný fungovat. Nasadit si boxerské rukavice, chodit nebo se jen postavit, s tím vším museli Tillovi pomoct členové týmu.

Na videu lze vidět, jak Angličan boxuje, běhá, tráví desítky minut v sauně nebo leží pod několika dekami. A navlečen do spousty vrstev oblečení. To vše má jediný účel: vysát každou přebytečnou kapku vody, každý gram.

Na konci procesu pak Tilla z běžícího pásu doslova odnášejí, z důvodu dehydratace totiž na chvíli ztratil zrak. Stav se navíc ještě zhoršil, neabsolvoval proto ani dalšího strašáka zápasníků – téměř vroucí vanu, v níž běžně vypotí stovky gramů. Členové týmu radši ukončili natáčení, drastické shazování bylo příliš brutální. Kúru Tillovo tělo nezvládlo, a do zápasu nenastoupil. Takovou jízdu na horské dráze přitom jeho hmotnost zažívala pravidelně třikrát do roka...

Podobné nebezpečné hrátky mohou podle doktorů způsobovat zejména selhání ledvin, či mnoho dalších zdravotních obtíží. „Shazování je v MMA pro problémem číslo jedna. Navíc neprobíhá jen v UFC, ale úplně všude,“ prohlásil pro ESPN před dvěma roky Andy Foster, prezident Kalifornské sportovní komise.

Bez bonusu, bez titulu

Občas se stane, že navzdory trýznivé snaze se bojovníkům nepodaří limit splnit. A pak čelí následkům, zejména peněžním. Příkladem z poslední doby může být Slovák Ľudovít Klein. Při svém debutu v UFC vyhrál skvělým knockoutem a mohl tedy pomýšlet na bonus večera v hodnotě 50 000 dolarů (cca 1,1 milionu korun). Nakonec z odměny sešlo.

Převážil totiž o dvě kila, takže podle pravidel UFC na bonus ztratil nárok. Soupeř mohl v takovém případě dokonce duel odmítnout, to se však nestává. Bijci totiž nepřipustí, aby celá příprava přišla vniveč. A ty poctivé navíc usmíří alespoň „odstupné“. Těžší protivník jim vždy odevzdá jako trest 30 % ze své výplaty za zápas.

Ještě masivnější postih by však bojovník zaznamenal v případě titulového souboje. Tady zní pravidla striktně. Pokud vyzyvatel nesrazí váhu na požadovaný limit, je bez šance na titul. I kdyby vyhrál, má smůlu. Ne nadarmo se tedy říká, že první bitvu vyhrává zápasník už na váze.

LIMITY VÁHOVÝCH KATEGORIÍ V UFC

Slámová váha 115 liber (52,2 kg)

Muší váha 125 liber(56,7 kg)

Bantamová váha 135 liber (61,2 kg)

Pérová váha 145 liber (65,8 kg)

Lehká váha 155 liber (70,3 kg)

Veltrová váha 170 liber (77,1 kg)

Střední váha 185 liber (83,9 kg)

Polotěžká váha 205 liber (93 kg)

Těžká váha 265 liber (120,2 kg)