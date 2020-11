Rok a půl čekání u konce! Kincl se v prosinci představí v KSW

Od té doby, co Patrik Kincl podepsal smlouvu v polské organizaci KSW, slýchal po sportovní stránce povětšinou jen špatné zprávy. Zranění a koronavirová krize mu zhatily několik atraktivních duelů. „Cítím se skvěle. Tenhle rok byl kvůli covidu stejně divnej, takže nemám pocit, že by mi něco uteklo,“ nežehrá ale Kincl nad vynucenou pauzou. 19. prosince se po roce a půl konečně objeví v kleci. Na galavečeru KSW 57 v Lodži se utká s Tomaszem Drwalem.

Měl zápasit o titulový pás. Mimořádnou příležitost připravit Roberta Soldiče o pozici šampiona velterové váhy KSW překazilo zranění ruky. Patrik Kincl proto přijal souboj ve střední divizi s Michalem Materlou, ani ten se však neuskutečnil. „Po tom, co nedopadl zápas s Materlou, nejdříve kvůli covidu a pak vinou mého zranění, jsem to chtěl směřovat do velteru. Chtěl jsem ale počkat, jak mi půjde váha dolů, než to oznámím KSW,“ prozrazuje bojovník z Hradce Králové původní plány.

„Mezitím mi ale domluvili Drwala v osmdesát čtyřce a osobně by mi bylo proti srsti do toho organizaci házet vidle. Navíc po tom všem,“ vysvětluje, proč přijal i nabídku ve střední divizi. Soupeřem českého bojovníka bude Polák Tomasz Drwal. Osmatřicetiletý veterán s úctyhodnou bilancí dvaadvaceti výher a pěti proher. Tři porážky navíc nasbíral proti elitě v UFC, kde působil mezi roky 2007 až 2010. Naposledy bojoval letos v červenci, když zvítězil ve druhém kole nad Lukaszem Bienkowskim. Předtím ale pět let aktivně nezápasil.

To Kinclův poslední MMA duel se datuje do června minulého roku. Po třech kolech porazil na body Itala Mattiu Schiavolina. „Narodila se mi dcera, tak jsem se alespoň mohl věnovat rodině. Pauzu jsem využil i tréninkově a začal rozšiřovat technický repertoár, na který není normálně tolik času,“ říká rodák z Hradce Králové, který si během dlouhé zápasnické odmlky střihnul alespoň boxerskou premiéru, v níž bez problémů porazil Martina Valentu.

Problémy by ale Kinclovi mohlo dělat zranění. Před měsícem se totiž na Instagramu svěřil fanouškům s rentgenovým snímkem, který ukazoval zlomeninu člunkové kosti. „Lepší se to, ale pořád to není ono. Mám tam nějaký úlomek, který lékaři zvažovali operativně vyndat. Nakonec jsme se domluvili, že počkáme a uvidíme,“ komentuje český reprezentant průběh léčby. Operaci však stále nevylučuje. „Na funkci by to už vliv mít nemělo, jen to prostě bolí. Zápas tak nejspíš rozhodne, jestli bude potřeba operace nebo to zvládnu bez ní.“

Kincl také potvrzuje rčení, že všechno zlé je k něčemu dobré. Zranění ruky mu totiž ukázalo nové možnosti přípravy. „Nemohu tu ruku tolik používat ve sparingu, takže si hledám možnosti, jak s tím fungovat,“ popisuje bijec trénink s omezením. „Objevil jsem pár nových věcí, na kterých teď pracuji a které mi překvapivě sedí. Bez toho zranění by mě to ani nenapadlo,“ dodává.