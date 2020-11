Martínek jde na obra: Musím zlomit jeho vůli! Bude mít partnerku v rohu?

Naposledy vzal mnoha fanouškům bojových sportů dech, když před rokem v O2 areně přerazil čelist Viktoru Peštovi . Tehdy byl Michal Martínek outsiderem souboje. On sám ale dopředu o své výhře nepochyboval a sálala z něj jistota. Teď se po více než roce vrací do klece a nadšení mu opět nechybí. „Nechodím s ničím jiným, než že chci vyhrávat zápasy před limitem,“ má jasno před debutem v ruské organizaci ACA, kde stane proti Američanovi Danielu Jamesovi.

Ruská MMA stáj ACA si rychle vybojovává respekt. Můžou za to přísné podmínky a kvalitní zápasy. A přesně tak proběhne i další bitva třicetiletého Michala Martínka, který bude ve čtvrtek bojovat s osmatřicetiletým obrem Danielem Jamesem, který musí do limitu 120 kil (těžká váha) před zápasem vždy hubnout. Duel lze sledovat přes placený stream.

Vracíte se do boje po roce. Jak se cítíte před premiérou v ACA?

„Jsem hlavně rád, že jsem zpátky a můžu pracovat i v této těžké době. Už se na to moc těším.“

Před pár měsíci jste prodělal nákazu koronavirem. Zvládl jste to dobře a jste už v plné síle?

„No, jsem astmatik, takže jsem měl průběh dost špatnej. Napadlo mi to plíce. Do toho jsem si zlomil prst na noze a později ještě dostal angínu. Ale důležité je, že máme takové vstupní testy, kdy jedeme plnou sparingovou zátěž. Jedná se o čtyři pětiminutová kola ve větším rytmu a nasazení. Když tohle člověk ustojí a vyhraje každé kolo, je připravený do zápasu.“

Takže se cítíte před zápasem správně?

„Nebudu říkat, že se jednalo o jednoduchou přípravu. Bylo hodně odříkání, velká potřeba regenerace kvůli nemocem, ale myslím, že jsem ve skvělé formě na to, co vše jsme museli zvládnout. Tím mám na mysli zavřené tělocvičny a podobně.“

Mluvil jste o sparinzích. Soupeř Daniel James je ale docela pořízek, měří skoro dva metry a do limitu těžké váhy musí vlastně hubnout. S kým jste tedy spároval, aby byl jemu podobný?

„James má 197 cm a rozpětí 208 cm, máme ho samozřejmě nastudovaného. Najít jemu stylově podobného sparingpartnera je dost náročné, je to kolos. Povolali jsme proto větší lidi, jako je Daniel Škvor, Robin Fošum a Robert Voves, který je vlastně ještě o sedm centimetrů vyšší než James.“

Jaký průběh zápasu očekáváte?

„Nejspíš to nebude moc taktický. Oba se určitě chceme předvést a sestřelit toho druhého. To je v pořádku, já sám tam nechodím s ničím jiným, než že chci vyhrávat zápasy před limitem.“

V čem vidíte Jamesovy silné stránky?

„Na to, jaký je to obr, má celkem fyzičku. Myslím, že základ bude zlomit jeho fýzu, jeho vůli. A pak už to bude v pohodě. Každopádně očekáváme těžký zápas a podle toho jsme se taky připravovali. Je mu sice už 38 let, ale u těžkých vah je to tak, že zrají déle. Pořád tam zkrátka je KO úder.“

Nastupujete poprvé v ruské organizaci ACA. Jste s jejich přístupem zatím spokojen?

„Zatím jsme se osobně s nikým neviděli, veškeré komunikace probíhaly přes e-mail. A nazval bych to jako kanadský hokej, v jednoduchosti je krása. Nic zbytečného okolo. Ničím nás zbytečně nezatěžují a to mi vyhovuje.“

Kdo vás na zápas v polské Lodži doprovází?

„Jede se mnou samozřejmě trenér André Reinders. Beru si s sebou snoubenku Lenku, protože by tam jinak nemohla, jak je to bez diváků, a já ji tam prostě chci. A ještě jednoho kamaráda. Nechci tam moc sportovců, protože to jsou často stresaři, a já chci mít kolem sebe klídeček.“

Takže vaše partnerka bude přímo ve vašem rohu?

„Vypadá to tak. Doufám, že mi i bude radit, že mi třeba řekne: Rozběhni se, nakopni ho a je to hotový.“ (směje se)

Přenos zápasu Martínek vs. James můžete sledovat zde, ze zakoupených shlédnutí bude mít zisk i samotný český bojovník »