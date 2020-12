Kincl na třetí pokus v KSW! Soupeřem bude Gorila se zkušenostmi z UFC

Do třetice všeho dobrého. Patriku Kinclovi se v polské organizaci KSW už dvakrát rozpadl domluvený zápas. Jednou kvůli zranění, podruhé vinou koronaviru, musí se tak znovu připravovat na nového soupeře. Tím bude na sobotním turnaji KSW 57 v Lodži Tomasz Drwal s přezdívkou Gorila. „Bude to dobrá výzva a velká čest s ním zápasit. Rád se v MMA testuji a Patrik zaručeně bude tvrdým soupeřem,“ vzkázal Kinclovi osmatřicetiletý Polák.

Měl zápasit o titulový pás. Mimořádnou příležitost připravit Roberta Soldiče o pozici šampiona velterové váhy KSW překazilo zranění ruky. Patrik Kincl proto přijal souboj ve střední divizi s Michalem Materlou, ani ten se však neuskutečnil.

„Po tom, co nedopadl zápas s Materlou, nejdříve kvůli covidu a pak vinou mého zranění, jsem to chtěl směřovat do velteru. Chtěl jsem ale počkat, jak mi půjde váha dolů, než to oznámím KSW,“ prozradil bojovník z Hradce Králové poté, co zápas s Tomaszem Drwalem vešel ve známost.

„Mezitím mi ale domluvili Drwala v osmdesát čtyřce a osobně by mi bylo proti srsti do toho organizaci házet vidle. Navíc po tom všem,“ vysvětluje, proč přijal i nabídku ve střední divizi.

Soupeřem českého bojovníka bude osmatřicetiletý veterán s úctyhodnou bilancí dvaadvaceti výher a pěti proher. Tři porážky navíc nasbíral proti elitě v UFC, kde působil mezi roky 2007 až 2010. Naposledy bojoval letos v červenci, když zvítězil ve druhém kole nad Lukaszem Bienkowským. Předtím ale pět let aktivně nezápasil.

„Patrik je opravdu schopný bojovník s dobrou bilancí. Sledoval jsem několik jeho zápasů v minulosti a měl jsem radost, když ho KSW podepsalo,“ prozradil Drwal deníku Sport. „Jak to chtěl osud, naše cesty se zkřížily. Bude to dobrá výzva a velká čest s ním zápasit. Rád se v MMA testuji a Patrik zaručeně bude tvrdým soupeřem.“

O Kinclových slabinách ale Polák mluvit nechtěl. „Vím, kde je silný a kde by mohl mít mezery, a on si pravděpodobně to stejné říká o mně. Ale radši bych to pár dní před zápasem nerozebíral,“ řekl bojovník s přezdívkou Gorila. „Nemám důvod. Fanoušci se už v sobotu dozví, jak duel proběhne. Vidím jen jeden možný scénář, zvítězím!“