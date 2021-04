Když i Terminátor pookřeje. Vémola a Procházka pomáhali nemocným dětem

Být návštěvou na dětském onkologickém oddělení nebo na neurologii, kde se operují ti nejmenší, to je silný zážitek. Pro kohokoliv. I pro bojovníky jako je Jiří Procházka nebo Karlos Vémola, kteří v brněnské nemocnici předávali dary a výtěžek ze sbírky. „Mám tři děti, a když tady vidíte ty malé holčičky na postelích… Není to příjemný,“ přiznal posmutnělý Terminátor. „Dávám energii jim, oni ji dávají mně. Jsme na jedné lodi,“ zhodnotil setkání s malými pacienty český samuraj.

Bojovníci bojovníkům. Fakultní nemoci Brno v týdnu navštívili MMA zápasníci Jiří Procházka a Karlos Vémola, aby se setkali s malými pacienty onkologického a neurologického oddělení. Předali jim mnoho věcných dárků a výnos z finanční sbírky ve výši 150 tisíc korun.

A jak populární gladiátoři, tak i děti, které si s nimi mohly popovídat, budou mít na co vzpomínat. „Super! Za mě to byla pecka. Předali jsme dárky i částku, která se přerozdělí mezi pacienty. Sto padesát tisíc není málo, tak doufám, že to pomůže,“ řekl hned po návštěvě populární UFC bijec Procházka.

To český Terminátor neskrýval, že s ním setkání s nemocnými dětmi pohnulo.

„I když to bude znít blbě, tak odsud chci odejít co nejdřív,“ přiznal Vémola. „Ten zážitek je fakt silnej. Mám tři děti, a když vidíte ty malé holčičky na postelích… Není to příjemný. A nebylo by to příjemný pro žádného rodiče, vidět tady ty děti.“

Na poznámku, že je to zjevně zážitek, při kterém i silný bojovník pookřeje, odvětil Vémola bez váhání: „Ti nejsilnější bojovníci jsou na těch postelích, to nejsme my.“

Dvojice gladiátorů nejprve navštívila oddělení dětské neurologie, kde je přivítala přednostka kliniky docentka Hana Ošlejšková. „Zvláště v této době covidu stále slyšíme špatné zprávy. Občas máme pocit, že všichni lidi ztratili morálku. O to je to cennější, protože tohle je úžasná aktivita,“ uvedla pro deník Sport Ošlejšková. „Oni sami se často dostanou na výsluní, jsou těmi, kterým štěstí přeje a myslí přitom na ty, kteří ho tolik nemají. To je na tom nejcennější.“

Dětská neurologie je obor, který řeší onemocnění mozku a taktéž druhé části centrálního nervového systému, tou je mícha a s tím spojené nervy a svaly. Neurologie má proto mimořádně široký záběr. Pracoviště, které Procházka s Vémolou navštívili, je například vysoce specializovaným centrem pro léčbu epilepsie.

„Každá podobná akce zvyšuje povědomí o neurologických vážných onemocněních. Je úžasný, že dětem dají dárky. Jakákoliv radost, kterou těm dětem můžeme udělat, je prostě dobrá,“ zhodnotila unikátní návštěvu Ošlejšková.

Druhým oddělením, kam bojovníci zavítali, byla dětská onkologie. Tam už na ně nedočkavě čekal další malý pacient a veliký fanoušek MMA se zakrytým levým okem.

„Když jsem přišel, tak hned ‚Jéé, Vémolo, pojď sem. Má okluzor na stejném oku, jako jsem ho nosil dlouho já,“ komentoval setkání Vémola.

Za Procházkou do nemocnice přijel i bývalý pacient Adam Holas. „Dorazil jsem za Jiřím, protože jsem viděl na Instagramu příspěvek, že bude tady na onkologii a můj sen byl se s ním setkat. Býval jsem tu sám jako pacient,“ uvedl nadšený podporovatel českého samuraje. „Jirka je můj vzor, takže to opravdu dodá energii.“

Na dětské onkologii jsou nejčastěji léčeni pacienti s leukémií, tedy krevními nádory. Jedná se zhruba o třetinu z celkového počtu. Téměř další třetinu tvoří nádory centrálního nervového systému. A pak další typy, jako jsou sarkomy či lymfomy.

„Naše děti, jak jim říkáme, tím, že tady zažívají různé bolesti, stresy, tak jsou pro ně návštěvy známých osobností něčím úžasným,“ uvedla vrchní sestra kliniky dětské onkologie Martina Petlachová. „Takový den je jiný, dopředu se těší a následně si čtyři pět dnů vykládají o tom, jaké to bylo. Mají zážitek, fotky, dostanou nějaký dárek. A když se vrátí z nemocnice, tak jistě nemluví o tom, co jim kdo píchl a udělal, ale o tom, co mimořádného tady zažily.“

Návštěvu MMA hvězd dojednali policisté Petra Deklevová a Tomáš Peleška, jež je sám zápasníkem. „Došlo k tomu tak, že jsme před časem dělali s Karlosem seminář pro policii na jednom pražském oddělení, tam se rekrutovala i Petra, která má veliký vztah k charitě a pomáhá dětem,“ zavzpomínal ranař s přezdívkou Robocop. „Poprosila mě, jestli bych o tom Karlosovi neřekl. A ve výsledku nás požádala o pomoc s propagací tohoto charitativního projektu.“

Akci si neužili jen malí pacienti, ale přítomný personál. Vémoly se například mnoho zdravotních sester ptalo na poslední duel s Milanem Ďatelinkou.

„Snad nebylo jediné sestřičky, která by nesledovala poslední turnaj Oktagonu. Všechny říkaly, jak to škrcení sledovaly, což samozřejmě potěší,“ měl radost Terminátor. „Jedna za mnou přišla, jestli bych jí nenaučil nějaký káčko (knockout), tak jsem jí řekl, že přes káčka je tu Jirka, já přes škrcení.“

UFC knockoutér odcházel z nemocnice plný energie. „Udělali jsme radost malým bojovníkům. S každým z nich si podat ruku, nebo si plácnout… Dávám jim energii, oni dávají mně. Jsme na jedné lodi, je to propojené,“ radoval se Procházka. „I v tom vidím motivaci, že můžeme dávat něco nazpátek.“

On i Vémola jsou součástí charitativních projektů často. Starší z bojovníků a trojnásobný otec ale přiznává, že to pro něj není snadné. „Na člověka dopadne, když vše vidí takhle napřímo. A nedej bože, když se stane, co jednou na onkologii v Praze,“ zavzpomínal Vémola. „Potkali jsme tam takovou milou holčičku. A když jsme vrátili o měsíc později, řekli nám, že už tam není, už to nezvládla. To je pak těžký.“