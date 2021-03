KARLOS SHOW: MasterChef Staša vařil jako vězeň. V repre za odměnu smažák

Nejen kuchař. Roman Staša se v mládí věnoval také hokeji a dnes pokračuje v práci kondičního a mentálního kouče. I proto si jej Karlos Vémola pozval do své show, nelíbilo se mu však vyjádření, že vítěz reality show Masterchef Česko seknul s hokejem, protože zlenivěl a nechtělo se mu trénovat. „Jak můžeš dělat mentálního kouče? To jako klukům řekneš: Hele, když tě to nebaví, tak se na to vys*r?“ smál se Vémola.

Terminátor pak nabídl Stašovi, aby se mu postaral o občerstvení na svatbě, kterou zápasník s přítelkyní Lelou Ceterovou plánuje. Poté už se ale přešlo na zlatý hřeb večera. „Když jsem byl ve vězení, tak jsem si od mazáků kupoval rychlovarné konvice. Jednu jsem měl na maso, jednu na zeleninu, další na čaj, na kafe, abych si je nezašpinil,“ začal vysvětlovat Vémola. „Můj tým ti aspoň sehnal dobrý konvice. Já měl ty obyčejný, pořád se vypínaly, takže jsem vypadal, jako bych hrál na klavír. Zapnout, vypnout.“

Vémola o vaření v konvicích: Vyměnil jsem je ve vězení za cigarety

Vémola předal Stašovi suroviny jako například těstoviny, rýži, kuřecí maso, zeleninu, a vyzval ho k vaření. „Kdybys potřeboval cokoliv vědět, zeptej se profíka, já mám hotelovou školu, klidně ti poradím,“ zavtipkoval Terminátor ještě a pozval na pódium dalšího hosta, tím byl šéfkuchař české fotbalové reprezentace Rudolf Juriga.

„Slyšel jsem, že když fotbalisti dvakrát po sobě vyhrají, dostanou svíčkovou. To ji asi dlouho neměli, co? Chudáci,“ popíchl Vémola Jurigu. „Situace je taková, že když vyhrajeme, tak je smažený sýr s bramborem a tatarskou omáčkou,“ reagoval kuchař. „Pro ně je to změna. Pořád masa, a najednou dostanou sýr. Já to neuznávám, pro mě to není jídlo, ale náš národ to jí a mají to rádi.“

Během konverzace se moderátor stále otáčel na Stašu a popichoval ho, ten se s úkolem ale nakonec popasoval na jedničku. „Vypadá to super, voní to super,“ chválil Vémola. „Klobouk dolů, je to dobrý,“ přidal se Juriga. „To jsi hodně překvapil. Myslím si, že si Masterchef vyhrál zcela zaslouženě,“ uzavřel Terminátor celý díl.