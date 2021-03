Végh: Odveta s Vémolou? Byznys, je to na Oktagonu. Prázdná hala mě neláká

Zatímco Karlos Vémola jde ze souboje do souboje, Atilla Végh vše jen v klidu sleduje. A čeká. Ohledně odvety s českým Terminátorem totiž neříká ne, musí ale dostat patřičnou nabídku. Jinak postrádá důvod, proč by měl takový zápas chtít. „Když jsem někoho porazil, jak bych po něm mohl chtít odvetu?“ podivuje se lídr slovenského MMA, který nedávno doprovodil prvního krajana do UFC.

Spokojenost. Ze slovenského bojovníka Attily Végha toto vnitřní naladění doslova sálá. A není divu, stal se vítězem zatím největší česko-slovenské MMA bitvy s Vémolou. Od té doby získal doma ocenění sportovce roku v mimoolympijských disciplínách a pomohl Ľudovítu Kleinovi v cestě do UFC. To ovšem neznamená, že by už sám zápasit odmítal. Jen ho to za stávajících podmínek příliš neláká.

Co říkáte na to, že Karlos Vémola nenavážil před zápasem s Milanem Ďatelinkou?

„Je to takový sport. Všichni jsme jen lidi, prostě mu to nevyšlo. Určitě by udělal vše, aby váhu dodělal, ale lékaři mu to už nedovolili, aby neohrozil své zdraví. A zdraví je nejdůležitější. Naštěstí se nic nestalo. Karlos to přijal s velkou pokorou, omluvil se Milanovi, což od něj bylo pěkné gesto. A stejně tak Milanko to vzal velmi sportovně, respektoval to jako bojovník.“

Už přes rok jste do klece nenastoupil, jste v současnosti hlavně trenérem. A v této roli jste úspěšný, svěřenec Ľudovít Klein má za sebou povedený debut v UFC. Co to pro vás znamená?

„Pro mě je to velká čest. Jsem vlastně první Slovák, který má svého svěřence v UFC. Jsem na to velmi pyšný. Říkal jsem už před dvěma roky, že tam Lajoško patří. Tehdy jsme měli první kontakt s někým, kdo by nás tam dokázal dostat, a teď jsme tam. Mám z toho opravdu velkou radost.“

Klein je na přípravném kempu na Floridě v Sanford MMA. Máte zprávy o tom, jak si vede?

„Ano, jsem s ním v kontaktu. Vždy mi pošle hlasovou zprávu, co dělali v tréninku, s kým sparoval a podobně. Vše jde, jak má, jen zatím pořád neznáme soupeře, tím pádem se nemůžeme stoprocentně připravovat po mentální stránce. Ale vše jde jinak v pohodě, Lajoš je ve velmi dobrých rukách. Má skvělé sparingy, což mu tady trochu chybělo. Proto jsem velmi rád, že tam je.“

Neznáte sice ještě jméno soupeře, ovšem nějakou dobu se spekulovalo o Španělovi Iliovi Topuriovi. Dokonce ohledně toho proběhla i ostřejší komunikace na sociálních sítích. Můžete přiblížit, co se stalo?

„Slovenští fanoušci psali Topuriovi, že je pos*aný strachy a něco podobného. On se naštval a napsal Lajošovi zprávu, co si to dovoluje, jestli něco takového vypráví a nevím co. Chvíli to vypadalo, že zápas budou mít, jenže nakonec to nepotvrdil. Na jedné straně ho ale chápu, Lajoško je o několik stupínků v žebříčku níž než on. Proto nevím, co by mu tento zápas dal. Zato Lajoš by měl velmi dobrý skalp, který by ho dostal v žebříčku říčku pod dvacítku. Pro nás by to bylo super, ale oni do toho jít nechtěli.“

Jako zápasník jste prošel organizacemi Bellator nebo KSW, ale v UFC jste byl teď poprvé jako trenér. Jaký to byl zážitek, udělalo to na vás velký dojem?

„Řeknu na rovinu, že mě už moc věcí překvapit nedokáže, protože jsem opravdu prošel mnoha organizacemi. Nicméně UFC je top v tom, jak je vše přesně na čas. Vše bylo naprosto profesionální. Starali se o nás skvěle, vládne prvotřídní disciplína. Proto jsou světovou jedničkou, protože takto fungují.“

Vaše kariéra má vlastně skvělý vývoj. Poznal jste velké světové organizace, posledním zápasem jste oslovil Česko a Slovensko. A teď sbíráte úspěchy jako kouč…

„Přesně tak. Když jsem byl mladší, hodně lidí se mě ptalo, co bych chtěl dělat, až přestanu zápasit, co budu dělat dál. Měl jsem už tehdy jasné cíle, že v MMA chci dosáhnout co nejvýš a potom zůstat u tohoto sportu jako trenér. Náš tým jsme vlastně budovali několik let, přitom jsem i zápasil. A teď, když už se nepřipravuji na souboj, můžu svůj čas věnovat naplno svým svěřencům