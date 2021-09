Vémola po hádce se Soldičem: Duel je nereálný, ale klidně bych ho zmlátil

Opět se ukázalo, jak málo stačí ve světě sociálních sítí k tomu, aby se strhla pořádná mela a diskuze. O to víc, když v tom měl prsty populární zápasník MMA zvaný Terminátor. Karlos Vémola zhodnotil Patrika Kincla po prohraném titulovém souboji na turnaji KSW 63 s Robertem Soldičem: „Nemá úplně srdce a drive, který někteří bojovníci mají.“ Chorvatského šampiona to pořádně namíchlo a jal se poraženého soupeře bránit.

„O čem to ku*va mluvíš. Jsi zatuhlý jako dřevo, jenom se rozbíháš pro strhy na zem a budeš mluvit o srdci?“ vzkázal Soldič zvaný Robocop původem z Bosny a Hercegoviny českému Terminátorovi. „Drž hubu, chlapče. Nese* se do velkých kluků,“ opáčil rázně Karlos Vémola. A na stole leží téma vzájemného duelu.

Soldič vs. Vémola? KSW vs. Oktagon? O tom se okamžitě začalo spekulovat.

„Ptali se mě na to novináři. Řekl jsem, že po bitvě je každej generál a já v tom zápase nebyl, tak ho nemůžu hodnotit, ale cejtil jsem, že v zápase se mnou neměl srdce,“ vysvětluje olomoucký bijec pro deník Sport svůj příspěvek.

„Ondra Novotný mi po zápase (Soldiče s Kinclem) napsal zprávu: 'Ty vole, ty jsi mi tehdy říkal, že ve vašem duelu neměl srdce a mně se zdálo, že tady taky ne. Největší zápas jeho kariéry a on se nedokáže trochu kousnout? On nedokáže zabrat, jenom tam leží a kreje se.' Tam nebyla jediná narážka na Soldiče.“

Podle Vémoly by si jej neměl Chorvat brát do pusy, protože je to „malá sedmdesát sedmička“ a v téhle váhové kategorii by mu doporučoval zůstat. Společnému boji se ale nebrání.

„V KSW kraluje, já mu gratuluju k vítězství, ale myslím si, že o zápasech s lidmi, jako jsem já, by vůbec neměl uvažovat. Jinak by o ten titul hodně rychle přišel,“ říká Terminátor.

Vzájemný střet se však jeví velmi nereálně. Soldič si hned po vítězství nad Kinclem domluvil další souboj s Mamedem Chalidovem. Jeho přechod do Oktagonu, či snad Vémolovo stěhování do KSW, je utopií.

„Nemyslím si, že mezi Oktagonem a KSW nastane nějaká spolupráce, ale pokud by byla, tak proč ne. Ukažte mi prachy, klidně přijedu a zmlátím ho. Poláci vědí, kolik stojím,“ uzavírá Vémola rázně toto téma.